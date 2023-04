BLE DREPT: Bård Lanes var politiinformant. Han ble skutt og drept på åpen gate i Tønsberg i april 2021. Tirsdag vitnet politikontakten hans.

Politimann innrømmer uheldig kontakt med informanten Bård Lanes

– Når man sitter med den fasiten man gjør i dag, så ser man jo selvfølgelig at det er uheldig, sier politikontakten om informantoppdraget Bård Lanes (33) fikk før han ble drept.

I april for to år siden ble politiinformanten Bård Lanes skutt og drept på åpen gate i Tønsberg.

Fire menn er i dag tiltalt for drapet, deriblant 31 år gamle Lasse, som lå i en langvarig, betent konflikt med Bård.







I en lengre reportasje i november avslørte VG at Bård, seks uker før han ble drept, fikk i oppdrag fra en politimann å skaffe informasjon om 31 år gamle Lasse.

Etter avsløringen iverksatte Spesialenheten for politisaker etterforskning av Sør-Øst politidistrikt om mulige brudd på reglene for hvordan man håndterer og bruker informanter.

Under rettssaken tirsdag fikk dommerne høre forklaringen til politimannen som var Bård Lanes sin såkalte informantbehandler, eller politikontakt, i Sør-Øst politidistrikt.

Politimannen fortalte at han ble kjent med Bård i et boksemiljø på starten av 2000-tallet. I 2018 skal Bård ha ringt sentralbordet og spurt om å få snakke med politimannen.

– Bård ønsket å dele informasjon til politiet. I den forbindelse ble Bård registrert i kilde- og informantsystemet, forklarte politimannen, som var godt kjent med konflikten mellom Bård og Lasse.

– Det var en konflikt som aldri har fikk noen løsning, sa politimannen.

Dialog på Instagram

Det var 6. mars 2021 at politimannen sendte denne meldingen til Bård, hvor han spør om informasjon om Lasse:

Politimannen skrev til Bård hvor Lasse har kjøpt hus; nabolaget Vestskogen på Tjøme utenfor Tønsberg.

Samtidig som Bård chattet med politimannen, opphevet Bård blokkeringen av Lasse på Instagram og skrev «homo».

De to begynner deretter å krangle, og så skrev Bård:

Lasse har forklart i retten at han reagerte veldig på at Bård visste hvor han bodde.

I et lydklipp som Bård sendte til Lasse 6. mars, sier han følgende:

“(...) du har jo familie Lasse, så du må jo ta det litt pent.”

I en siste melding skrev Bård følgende til Lasse:

– Uheldig

Kort tid etter at Bård skrev «Vestskogen», kjøpte Lasse inn en sporingsenhet som senere ble festet under Bårds bil, og så kontaktet Lasse den 27 år gamle ålesunderen, som til slutt endte opp med å skyte Bård med en ombygd startpistol.

Politikontakten til Bård hevdet i retten tirsdag at han trodde at Bård fikk informasjon om Lasse via en tredjeperson, ikke ved å snakke direkte med Lasse.

– Så jeg tenkte det var trygt at Bård hentet informasjon om Lasse via en tredjeperson.

– Men selv via en tredjeperson, så er det i en retning av Lasse. Så du noe risiko ved det, spurte statsadvokat Åsmund Yli.

– Nei, ikke på det tidspunktet der, sa politimannen, før han tok en pause og fortsatte:

– Men når man sitter med den fasiten man gjør i dag, så ser man jo selvfølgelig at det er uheldig. Men med den informasjonen som jeg vurderte der og da, da jeg satt med Bård, var det ikke i min villeste tanke at vi skulle sitte med den fasiten her.

– Med fasit i hånden så er det uheldig, sier du, spurte statsadvokaten.

– Det er jo ikke en bra dialog når man sitter med resultatet i andre enden. Da er det mye som burde vært annerledes.

– Så dette var ikke i din villeste tanke?

– Overhodet ikke, svarte politimannen.

Politimannen hevdet at Lanes aldri ga noe informasjon om Lasses kriminelle virksomhet, bare om trussel- og konfliktsituasjonen mellom de to.

BRØDRE: Her Bård (til venstre) sammen med broren Glenn Lanes.

Rus og diagnose

I ungdomsårene fikk Bård Lanes diagnosen lettere psykisk utviklingshemmet. Politimannen forklarte at han ikke opplevde at Bård hadde en slik diagnose.

– Kan du si noe om muligheten til å bruke eller få informasjon fra en person som har en psykisk utviklingshemming, spurte Yli.

– Nei, det ... i utgangspunktet skal man jo ikke hente informasjon fra folk som er lett psykisk utviklingshemmet, det sier seg litt sjøl.

– Men for å oppsummere din kontakt med ham: Du hadde ikke noe formening om at han var det?

– Det var ikke min opplevelse av Bård, nei.

– Var det noen problematikk rundt rus, spurte statsadvokaten.

– Det var kjent for meg at Bård hadde et rusproblem. Han brukte rus, det vi se på ham også, uten at vi pratet mye om det. Men jeg synes ikke han skilte seg ut i forhold til kontakten min med andre rusmisbrukere politiet har kontakt med. Men at han var en rusmisbruker, det var han.

Flere har reagert

I etterkant av VGs avsløring reagerte flere eksperter på at politiet brukte Bård Lanes som politiinformant. Også broren til Bård reagerte.

– Jeg mener politiet har misbrukt en som var lett psykisk utviklingshemmet. En som ikke var kapabel til å forstå hva som kunne bli utfallet når han måtte forholde seg til så gærne folk, sa Bårds storebror, Glenn Lanes (37) til VG.

Ole Jørgen Arvesen, avdelingsleder for etterretning og fellesoperative tjenester i Kripos, sa følgende:

– Saken reiser en del problemstillinger som vi som fagansvarlige på Kripos må se om det er noe å lære av. I denne saken er det et tragisk utfall og det må vi ta på alvor. Hadde vi ikke brydd oss om å lære av denne typen saker, så hadde vi ikke gjort jobben vår.

– Hvilket ansvar har politiet for å undersøke sikkerheten til en person som fungerer som informant?

– Alle forhold som kan påvirke sikkerhetssituasjonen er av interesse. Det gjelder både selve relasjonen og hvordan vi forvalter informasjonen vi får, svarte Arvesen.

VG har vært i kontakt med Sør-Øst politidistrikt om politimannens vitnemål.

– Vi har i forkant av rettsaken gitt uttrykk for at vi ikke vil kommentere saken så lenge den går for retten, og den samme holdningen har vi nå også, skriver kommunikasjonsrådgiver Torgny Alstad til VG.