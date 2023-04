FIKK PENGER, MEN IKKE STRØM: I januar varslet den rødgrønne regjeringen en storkontrakt til Nammo for å kjøpe ammunisjon både til Forsvaret og til Ukrainas forsvar. Fra venstre konsernsjef i Nammo Morten Brandtzæg, finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), parlamentarisk leder Rigmor Aasrud (Ap) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Ammunisjon eller kattevideo? Regjeringen med to ulike svar til Stortinget

Høyre krever at regjeringen raskt må avklare om Nammo kan få elektrisk kraft til å lage mer ammunisjon på Raufoss. Forsvarspolitikeren Hårek Elvenes sier at Stortinget de siste ukene har fått to helt motstridende svar fra regjeringen.

– Nammo er en av fire større produsenter av ammunisjon i Europa, og norske myndigheter har et særskilt ansvar for å sikre produksjon av ammunisjon. Tilgangen på strøm er kritisk, sier Elvenes til VG.

VG avslørte for fire uker siden at Nammo konkurrerer med et datasenter for TikTok på Innlandet, om få tildelt strøm til ny produksjon av ammunisjon.

– Myndighetene må velge mellom å lagre kattevideoer eller sikre kritiske samfunnsfunksjoner, sa Nammo’s konsernsjef Morten Brandtzæg.

Legges til rette

Før påske sendte forsvarsmininister Bjørn Arild Gram (Sp) en proposisjon til Stortinget om at regjeringen vil bruke 4,2 milliarder kroner på å kjøpe ammunisjon fra Nammo:

«Dermed sikrer vi Forsvaret ammunisjon raskere enn planlagt, samt at det legges til rette for økt produksjonskapasitet som vil gi NAMMO mer forutsigbare vilkår til å investere ytterligere i økt produksjonskapasitet og bestilling av råvarer til produksjonen», uttalte Gram i en pressemelding.

VENTER PÅ AMMUNISJON: Nammo er blant et fåtall ammunisjonsfabrikker i Europa som lager artilleri-ammunisjon som Ukraina har desperat behov for. Her er Fredrik Tangeraas, visedirektør for kommunikasjon i Nammo inne i produksjonen på Raufoss.

Stortinget skal nå ta stilling til milliard-kontrakten med Nammo. Men for å øke produksjonen må altså Nammo ha tilgang til mer strøm.

– Ingenting tyder på at regjeringen vil anstrenge seg for å legge til rette for dette, sier Hårek Elvenes (H) til VG.

Info Dette bør du vite om Nammo og TikTok Nammo på Innlandet trenger mer strøm for å lage ammunisjon til Forsvaret, NATO-allierte og Ukraina. Men det lokale nettselskapet har lovet bort ledig kapasitet i strømnettet til et nytt datalager for TikTok. Innlandet er bunnskrapt for strøm og har lite kapasitet til å ta i mot mer fra andre områder, ifølge Statnetts områdeplan fra februar i år. I mars ble det kjent at den kinesiske videotjenesten TikToks skal etablere et strømslukende datasenter i Hamar, på den andre siden av Mjøsa. De har allerede dratt i land en gigantisk strømavtale med den lokale kraftleverandøren. Vis mer

Pekte på nettselskapet

I forrige uke, i et skriftlig svar til Hårek Elvenes, opplyste olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at Nammo må stille seg i køen av bedrifter som ønsker mer elektrisk kraft:

«Dersom en aktør som Nammo har behov for å øke sitt uttak fra strømnettet så må den ta kontakt med sitt nettselskap. Nettselskapet vil vurdere om det er ledig kapasitet i eksisterende nett, eller om det er nødvendig å investere i nettet for å øke kapasiteten», skriver Aasland til Stortinget.

– Det er uklart for meg hvordan regjeringen vil legge til rette for mer produksjon av ammunisjon på Nammo, når de ikke kan få garantier for at de får tildelt den strømmen de trenger, sier Elvenes til VG.

– Dette er to hensyn som ikke går sammen. Stortinget må få avklart om regjeringen virkelig vil legge til rette for økt ammunisjonsproduksjon på Nammo, og i så fall hvordan, sier Elvenes.

Avventer søknad

Nammo venter også på endelig avklaring fra det lokale nettselskapet:

– Vi sendte før påske inn en søknad til nettselskapet om syv megawatt, strøm som skal dekke den første delen av vår planlagte utvidelse av produksjonen. Vi avventer nå videre behandling av denne søknaden, sier pressekontakt Thorstein Korsvold på Nammo til VG.

Varsler handlingsplan

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fastholder overfor VG at det er viktig å bidra til at Nammo kan øke sin produksjonskapasitet for ammunisjon.

– Dette er viktig både av hensyn til vår nasjonale forsvars- og beredskapsevne og for våre allierte. Nettopp derfor plasserte vi den største enkelbestillingen Nammo noen gang har mottatt, tidligere i år, skriver han i en epost.

Men noen avklaring om strøm-behovet får ikke Nammo fra regjeringen nå:

– Regjeringen er opptatt av at samfunnskritiske funksjoner og aktører skal kunne sikres nødvendig kraft for å ivareta sine funksjoner. Selv om tilgangen på kraftnettet i utgangspunktet er lik for alle, eksisterer det også i dag muligheter for raskere tilkobling, eller tilkopling etter vilkår på nettet, dersom det blir nødvendig. Regjeringen er blant annet i gang med flere tiltak for å redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle søknader om nettanlegg, og det er gjennomført en vesentlig styrkning av saksbehandlingskapasitet for dette formål, opplyser Gram.

– Regjeringen utarbeider nå en handlingsplan om raskere nettutvikling og mer effektiv utnyttelse av nettet, og har en ambisjon om å legge denne fram i løpet av våren. Ifølge OED vil handlingsplanen blant annet se på nettselskapenes rammer for tildeling av kapasitet, legger han til.