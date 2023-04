SNØHULL: Gordonsetteren Leo måtte graves frem fra et snøhull i Valdres.

Leo falt halvannen meter ned i snøen: − En glede da vi så ham

Etter et døgn på vidvanke ble gordonsetteren Leo funnet, dypt nede i et hull i snøen: – Det var et mirakel, sier Alexander Lauvhaug Styve (37).

Fuglehunden var egentlig hans, men ble overlatt til svigerforeldrene på Beito i Valdres for ni år siden, da allergi kom inn i familien.

Mandag stakk setteren hjemmefra og kom ikke til rette da mørket falt på.

– Vi la ut etterlysning på Facebook og begynte å lete, for Leo er blitt 14 år gammel og er ikke så kjapp lenger, sier Alexander Lauvhaug Styve til VG.

Han har inntrykk av at mange melder fra i sosiale medier når de ser en løshund.

– Men vi ikke fikk antydning om at noen hadde sett eller hørt Leo. Da mistet vi litt håpet.

Fagernes-familien lette rundt gard og grend fra tidlig tirsdag morgen uten å se snurten av gordonsetteren. De begynte å frykte det verste.

Men de var ikke alene om å søke etter Leo.

REDDET: Anne Kristin Evensen følger med mens Oskar Fjelltun graver frem hunden.

Anne Kristin Evensen (56) bor i Lærdal, men var hjemme i Valdres og kjenner familien. Også hun har en gordonsetter, Buster, som er 12 år gammel.

– Jeg synes litt synd på dyra, hvis de blir liggende ute, sier Evensen.

Hun og Buster hadde lett hele tirsdagen etter Leo da de skulle gå og hente bilen. Men brått markerte Leo og ville opp på brøytekanten langs veien til vinterparkeringen.

– Det var helt tydelig at han ville vise meg noe, sier Evensen.

Hun løftet Buster opp på snøkanten og klatret selv etter. Tre meter fra veien så hun et hull i snøen. Halvannen meter under overflaten lå Leo, helt rolig.

Alexander Lauvhaug Styve og svogeren Oskar Fjelltun ble tilkalt. De gikk inn fra siden og spadde ut hunden.

– Han lå der med dådyrøyne og kikket opp på oss og ba om hjelp, veldig medtatt, redd og sliten. Det var jo en glede da vi så ham.

JAKT: Oskar Fjelltun på jakt med Leo.

Leo ble tatt med hjem, fikk mat og drikke og ble tørket opp.

– Han var stiv og støl og skjelvende da vi fant ham, men dagen etter er han like frisk og fin. Det ser ikke ut som han har tatt skade av oppholdet, så det ble en lykkelig slutt.

– Hva tror du har skjedd?

– Vi har fått så mye snø her. Ei bjørk var snødd ned og lå knekt under 30–40 cm snø. Omkring stammen og greinene hadde det dannet seg hulrom. Der hadde Leo falt ned.

Styve takker Anne Kristin Evensen:

– Hun skal ha all æren. Vi hadde aldri funnet Leo, hvis ikke Buster hadde luktet seg frem.

