SLIPPER NOEN FRAM: Regjeringen forsøker nå å ordne strøm-køen. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) varsler nye regler onsdag formiddag.

Regjeringen varsler nye regler for strøm-tildeling

Regjeringen vil la eksisterende bedrifter få forrang i tildeling av strøm, foran nyetableringer. Regjeringen forlater nå prinsippet om «først til mølla» for tildeling av strøm, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Denne nye regelen inngår i regjeringens handlingsplan for et mer effektivt nett. og trer i kraft med en gang, opplyser Aasland til VG.

– Nett-tilgang er en knapphetsvare. Det foreligger søknader om 15 000 megawatt, og det er store begrensninger i nettet. Regjeringen legger nå ut en handlingsplan for å få ordnet køen på en mer forutsigbar måte, sier Aasland.

– Prosjekter som er modne, altså hvor utbygger er klar til å investere og har finansiering på plass, skal først i køen. Ved like vilkår skal eksisterende virksomheter som ønsker å utvide, få forrang foran helt nye virksomheter, legger han til.

Han ønsker ikke å uttale seg om dette direkte påvirker den aktuelle saken fra Innlandet, der et datasenter for TikTok på Hamar har fått tildelt ny elektrisk energi.

Fordi nettet i området allerede er belastet, har det ført til usikkerhet for utbyggingen av Nammo’s ammunisjonsfabrikk på Raufoss.

Regeringen skriver i planen at «Det er ekstra viktig å følge opp

kunder som har inngått utredningsavtale eller fått reservert kapasitet, for å sjekke at disse prosjektene fortsatt har en utvikling og framdrift som tilsier at kunden skal kunne opprettholde sin plass i køen».

Hurtigspor

Også de regionale nettselskapene får nye regler å forholde seg til.

Ifølge Asland vil nettselskapene få et «hurtigspor» for bygging av nye nett dersom de har gjort et grundig forarbeid og det få eller ingen kontroversielle innvendinger mot nye overføringslinjer.

– Ved å gi nettselskapene denne fordelen, håper jeg at de kan få raskere konsesjon, og at vi kan få ned konfliktnivå og bedre løsninger for alle parter.

Regjeringen vil også øke kapasiteten for saksbehandling både i NVE og i departementet.

Aasland vil i tillegg heve terskelen for meldeplikten til NVE som nettselskapene er pålagt for det såkalte regionalnettet. Det vil gjelde nye utbygginger av nett på inntil 50 kilometer. I dag er grensen for meldeplikt 15 kilometer.

Og han varsler ytterligere et mulig tiltak mot bedrifter som bare bruker deler av den strømmen de har fått tildelt:

– Et mulig tiltak som vi vurderer, er at bedrifter som bare bruker deler av den strøm-kapasiteten de har fått tildelt, kanskje må betale noe for å sitte på kapasitet som ikke er i bruk, sier han.