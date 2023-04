– Mye snø gir ikke automatisk stor vårflom

– Flommer de siste dagene er ikke vårflom. Det vi har opplevd nå er nedbørsdrevet, sier hydrolog Sjur Kolberg i NVE.

Etter oversvømmelser og vann i kjellere de siste to dagene er det mange som spør seg om hvordan det skal bli når rekordstore snømasser i fjellene for alvor begynner å smelte.

– Det er ingen automatikk i at vårflommen blir stor etter en snørik vinter. Snøen smelter ikke fortere fra et tykt snødekke enn fra et tynt. Det tar bare lengre tid før smeltingen er over, Sjur Kolberg som er hydrolog ved NVE NVENorges vassdrags- og energidirektorat er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet. Direktoratet skal sikre en samlet og miljøvennlig forvaltning av vassdragene i Norge..

Skulle det imidlertid ble veldig varmt i noen dager, bidrar selvsagt det til raskere snøsmelting og økt flomfare, forklarer han.

– Sannsynligheten for dette øker selvsagt utover våren og fremover mot sommeren, dersom det ligger tykt snødekke over tid. Det er altså i større grad været enn mengden av snø som dikterer hvor stor vårflommene blir.

NVE kommer med mer detaljerte vårflom-scenarioer i slutten av neste uke.

Hydrolog Sjur Kolberg i NVE.

Beredskap i Ringsaker

Sent torsdag kveld satte Ringsaker kommune krisestab, og en strekning på Dovrebanen er stengt på grunn av jordras.

Fredag ettermiddag melder kommunen at de har kontroll på situasjonen og god oversikt over skadeomfanget etter det kraftige regnværet kvelden før.

– Det jobbes med å utbedre skader. Det ser heldigvis ut som det ikke blir like mye nedbør i kveld og i natt, men vi vil fortsette å overvåke hendelsen og har mannskaper ute i felt og i beredskap, sier kommunedirektør Jørn Strand på kommunens hjemmeside.

Flere kommunale veier i løpet av dagen åpnet og er farbare. Fortsatt er fire kommunale veier stengt.

– Anleggslag med maskiner ute i arbeid, sier teknisk sjef i Ringsaker kommune, Elin Rønningen Hekne.

Brannvesenets har bistått innbyggere i 67 husstander. Også Brumunddal Røde Kors Hjelpekorps bisto brannvesenet i en hektisk torsdag kveld og natt.

MYE VANN: Slik så det ut i Brumunddal i Ringsaker torsdag ettermiddag.

– Finner ikke normal vei

– Vi hadde ute gult farevarsel for deler av Østlandet fra 11. og april, sier NVE-hydrolog Sjur Kolberg.

Tre målestasjoner var opp i dette nivået, sier

– Isolert sett var ikke nedbøren i seg selv så kraftig at den ville gitt flom i vassdragene. Vassdragene har i liten grad vært preget av flom. Årsaken til flom de siste dagene er nok at det fortsatt er en del tele i bakken slik at vannet ikke finner sine normale veier ned i bakken og renner av på overflaten. Det har gitt en del lokale oversvømmelser, blant annet på veier, sier Kolberg.

– I all hovedsak har de lokale oversvømmelsene gitt seg i løpet av natten. Nedbøren har avtatt i tillegg til noe synkende temperatur, slik at nedbør en del steder har kommet som snø. I vassdragene tar det normalt noe lengre tid før vannstanden synker.

Info Disse toglinjene er berørt Gjøvikbanen J aren – Gjøvik stengt på grunn av flom . Ny oppdatering 15.04 kl. 02:00. Toglinjene som rammes er R31 Oslo S – Jaren og R30 Oslo S – Gjøvik.

Dovrebanen mellom Lillehammer og Moelv er åpnet igjen etter jordras.

Rørosbanen er åpnet igjen, etter å ha vært stengt mellom Elverum og Rena fredag morgen på grunn av mye overvann. Vis mer

