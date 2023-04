Steinkjer-siktede fradømt lappen «for alltid»: Kjøpte drapsbilen to år senere

STEINKJER (VG) I 2020 kjøpte mannen i 30-årene varebilen som natt til søndag ble et drapsvåpen. Han var fradømt retten til å kjøre bil «for alltid».

Natt til søndag ble Steinkjer rammet av en voldsom tragedie da 30-åringen kjørte opp på fortauet og inn i en folkemengde.

En mann i 20-årene ble drept og to andre personer lettere skadet.







I 2018 ble 30-åringen fradømt førerretten «for alltid». Man kan søke om å få lappen tilbake, men ifølge Statens vegvesen hadde ikke mannen gyldig førerkort da han kjørte inn i folkemengden natt til søndag.

SAMLET I SORG: Mange personer samlet seg ved åstedet søndag kveld.

Våren 2020 ble den eldre hvite varebilen registrert på hans navn i motorvognregisteret.

Mannen har også flere ATV-er og tilhengere registrert på sitt navn, selv om han altså er fradømt førerretten og ikke har gyldig førerkort.

30-åringen er tidligere dømt for å ha kjørt uten gyldig førerkort og for å ha kjørt båt med 1,77 i promille.

ÅSTEDET: Det var her i Steinkjer sentrum 30-åringen kjørte inn i en folkemengde.

I 2014 kjørte han en uregistrert motorsykkel selv om han hadde 1,4 i promille.

I en dom fra 2018 fremgår det at mannen er lettere psykisk utviklingshemmet og at det særlig er sammensatte konsekvensvurderinger som er vanskelige for ham.

Mannen skal ifølge politiet ha hatt promille søndag kveld da han kjørte inn folkemengden. Kvinnen som fant mannen og bilen i grøften, beskrev mannen som beruset.

VG har vært i kontakt med en kvinne som kjenner siktede godt. Hun forteller at han ved flere anledninger de siste årene har sett mannen kjøre den hvite varebilen.

– Det er jo litt rart at en person som er fradømt førerretten sånn uten videre kan registrere en rekke kjøretøy på sitt navn, sier kvinnen.

30-åringen har ifølge hans forsvarer erkjent straffskyld for uaktsomt drap. Men han har ikke samtykket til varetektsfengsling.

MINNESTED: Folk tente lys på åstedet søndag kveld.

Mannens forsvarer, Anne Marstrander-Berg, sier mannen har forklart seg om det han husker.

– Han er kjempelei seg for det som har skjedd, men han var uforstående til det da han ble kjent med siktelsen i formiddag. Han har ingen forståelse for det som har skjedd, sier Marstrander-Berg.

Det var flere personer som måtte hoppe unna da mannen angivelig kjørte varebilen opp på fortauet midt i sentrum av byen, før han skal ha stukket fra stedet.

Politiet jobber ut fra to hypoteser i saken: enten at påkjørselen var en villet eller at det var en ulykke.

I en pressemelding mandag skriver politiet at de etterlyser opptak fra dashbordkamera i biler som var parkert i Steinkjer sentrum natt til 9. april fra kl. 00:30 til 02:30.