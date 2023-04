MÅ SONE: Per Oluf Svendsen (73) har inngått en avtale med stiftelsen han selv stiftet og ledet.

Dømt til å betale millionerstatning: Må gi fra seg leilighet i Spania

BERGEN (VG) Per Oluf Svendsen (73) ble dømt til å betale 3,2 millioner kroner i erstatning til stiftelsen han selv ledet i flere år. Nå har han inngått et forlik som avslutter en mangeårig strid om verdiene i stiftelsen.

Gi meg kortversjonen

6. desember 2017 avdekket VG at Stiftelsen Ordet hadde tjent millioner av kroner ved å sende rusmisbrukere og kenyanere ut på gaten med innsamlingsbøsser.

Dagen etter ble den private rus-stiftelsen politianmeldt av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Da hadde tilsynet allerede avsatt hele styret i stiftelsen og oppnevnt advokat Bjørn Åge Hamre som ny styreleder.

«BEHANDLINGSENHET»: Denne leiligheten på Costa Blanca kjøpte Stiftelsen Ordet i 2010. Nå blir den ført tilbake til stiftelsen etter å ha stått registrert på ekteparet Svendsen i det spanske eiendomsregisteret.

I mai 2019 ble tidligere styreleder og daglig leder Per Oluf Svendsen pågrepet av politiet i Bergen, sammen med to familiemedlemmer. Politiet gjennomførte også ransakinger.

Bakgrunn: Her skulle norske narkomane få hjelp – nå jaktes rus-stiftelsens verdier

Tre år og ti måneder etter at anmeldelsen ble levert, tok statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane ut tiltale i saken.

DØMT: Fra 2000 til 2016 regnskapsførte Stiftelsen Ordet 25 millioner kroner i inntekter. Her står Per Oluf Svendsen med innsamlingsbøsse utenfor en butikk i Larvik sommeren 2016.

I mars 2022 ble Svendsen dømt til 120 dagers ubetinget fengsel for brudd på bokføringsloven, straffeloven og stiftelsesloven.

Han ble også dømt til å betale 3,2 millioner kroner i erstatning til stiftelsen.

I tillegg ble han fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, herunder å være daglig leder eller inneha annen ledende stilling i noe selskap, og retten til å sitte i noe selskaps styre.

Info Dette sa dommen Hordaland tingrett fant det bevist utover enhver rimelig tvil at Svendsen «unnlot å holde Stiftelsen Ordet sine midler adskilt fra andre eiendeler, ved at han månedlig eller med jevne mellomrom, satte inn midler innsamlet av og for Stiftelsen Ordet, på sin private konto». – Dette ble ikke bokført i stiftelsens regnskap, står det i dommen. Tiltalte har ifølge dommen erkjent at han gjorde dette, men ikke i så stort omfang som framgår av tiltalebeslutningen. – Han mener at det er snakk om et beløp på 1,9 millioner, og ikke 3,2 millioner. Svendsen har forklart at noen av de innsamlede pengene ble satt inn på

privatkonto fordi han ikke hadde alltid hadde tilgang på stiftelsens bankkort. Vis mer

Svendsen forsvarer, advokat Rolf Knudsen, bekrefter at hans klient nå har inngått en avtale med stiftelsen.

– Partene har inngått en endelig avtale som løser saken. Vi ønsker ikke å gå inn på innholdet i forliket, men det er en stor fordel at saken nå er endelig løst, skriver Knudsen i en e-post til VG.

Også styreleder Bjørn Åge Hamre bekrefter at det er inngått en avtale. Heller ikke han vil gå i detaljer om avtalen, men omtaler den som et «kompromiss».

– Jeg er glad for at denne sakene nå kan avsluttes, etter så mange år, sier han.

TOK OVER: Advokat Bjørn Åge Hamre ble innsatt som styreleder i Stiftelsen Ordet i oktober 2017.

Etter det VG får opplyst innebærer avtalen at Svendsen betaler deler av erstatningsbeløpet han ble idømt i Hordaland tingrett.

Den innebærer også at en leilighet som ble kjøpt for stiftelsens midler i 2010, blir tilbakeført til stiftelsen.

Leiligheten i Villamartin på Costa Blanca ble kjøpt for 1,3 millioner kroner, og ble i stiftelsens årsregnskap omtalt som en en «behandlingsenhet i Spania».

SAMLET INN MILLIONER: Stiftelsen Ordet hadde som formål å hjelpe rusavhengige. Nå kan den bli avviklet ned og pengene som er igjen på konto donert til et godt formål.

Leiligheten har stått oppført med Svendsen og kona som eiere i det spanske eiendomsregisteret.

Ifølge VGs opplysninger skal 67-åringen ha forklart at det ikke var mulig å registrere Stiftelsen Ordet som eier av leiligheten på Costa Blanca, og at dette var årsaken til at den ble registrert på ham og kona.

Hamre sier at det allerede er igangsatt arbeid for å selge leiligheten. Ifølge advokaten kan stiftelsen nå bli nedlagt, og pengene som er igjen kan bli overført til et godt formål.

– Det er mitt forslag, at stiftelsen avvikles og at pengene doneres til en forening eller stiftelse som driver med rehabilitering av rusavhengige, som Stiftelsen Ordet hadde som formål.

FORHANDLET: Advokat Rolf Knudsen er glad for at det nå er inngått en avtale som avslutter saken mot hans klient Per Oluf Svendsen.

At stiftelsen valgte å inngå en avtale med Svendsen etter at han ble dømt til å betale erstatning, skyldes ifølge Hamre flere grunner.

– Først og fremst var det et ønske om en helhetlig løsning som også omfattet leiligheten i Spania. Leiligheten var ikke en del av tingrettens dom. Det nærmere innholdet forliket er underlagt konfidensialitet mellom partene, men forliket setter et endelig punktum i forholdet mellom stiftelsen og Svendsen.

Tidligere er flere av stiftelsens verdier solgt til inntekt for stiftelsen, to biler og en campingvogn.

I juni 2018 ble tidligere styreleder og daglig leder Per Oluf Svendsen anmeldt for underslag av 3,6 millioner kroner av den nye styrelederen i Stiftelsen Ordet.

Saken om grovt underslag ble henlagt av politiet, etter det VG fikk opplyst på bevisets stilling.

Per Oluf Svendsen har tidligere bestridt at han skylder stiftelsen penger.

Høsten 2018 fremsatte han et krav på nesten fem millioner kroner mot stiftelsen, derav en million i etterlønn og feriepenger.

- Han skylder ikke stiftelsen noen penger. Det er tvert imot han som har krav på penger. Han og hans ektefelle har brukt mange egne økonomiske ressurser på stiftelsen, har advokat Rolf Knudsen tidligere uttalt til VG.

Ifølge Knudsen skal 73-åringen påbegynne soningen av dommen i disse dager. Soningen skal foregå med elektronisk kontroll, skriver han.