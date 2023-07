Flytyvene filmet ferden: − Det virker som den ene har litt peiling

Her letter flytyvene fra Lista flyplass - med et flir rundt kjeften: - Det er mer flaks enn dyktighet at de er i live, sier sportsflyets eier til VG.

Etter avgang skjener det lille sportsflyet mot høyre og danser lavt over jorder og skogholt. Føreren beveger stikka og tråkker på pedalene i cockpiten.

– Det virker som den ene har litt peiling på fly, sier Edwin Gunnar Sandnes.

Han er pensjonert kaptein i Norwegian og instruktør i Lista Sportsflyklubb. Sandnes er den ene av de to eierne av sportsflyet som ble stjålet.

Det var to kjenninger av politiet som onsdag forserte et fire meter høyt piggtrådgjerde og brøt seg inn i hangaren på Lista i Agder.

Politiet vet ennå ikke hvordan mennene fikk flyet på vingene.

HAVNET PÅ SKRÅPLANET: En av mennene sendte ut filmer fra den farlige ferden over skjærgården, før de to styrtet flyet i nabokommunen Lyngdal.

Etter en runde over den sørlandske skjærgården i Farsund styrtet det lille flyet i Dalekniben i nabokommunen Lyngdal.

Den ene er innlagt på sykehus med kutt og bruddskader og vil trolig bli avhørt fredag. Politiet vil ikke begjære dem varetektsfengslet.

I nærmiljøet florerer videoklipp som de to involverte mennene filmet i luften. Edwin Gunnar Sandnes har fått tilsendt de fleste av dem.

– At de overlevde turen, er nesten ikke til å tro. Jeg tror ikke de noen gang vil ane hvor heldige de har vært og hvor nær døden de var.

OVERLEVDE: Dette sladdede bildet viser de to mennene i flyet. Bildet blir nå spredt blant flere folk på Sørlandet.

Han tror den ene av karene har vært i en cockpit før.

– Det er et snev av et eller annet der. Men det virker ikke som de har noen forståelse av hva de holder på med og hvor farlig det er.

– Er det vanskelig å fly en slik maskin?

– Prinsippene for hvordan du flyr, kontrollene og hovedinstrumentene er like i dette flyet og i en 747, sier den erfarne flykapteinen.

VG har fått tilgang på skjermdumper fra Snapchat. Et bilde viser skjærgården fra luften, et annet en blodig panne etter styrten.

Videoklippet viser også at det var en hund i flyet.

Flere ble vitne til flyet, som fløy vinglete, lavt og sakte.

TOK BILDE: Tom Gordon Hansen fotograferte flyet på vei over Langøy i Farsund.

Flere personer har i dag tatt kontakt med VG om bildene som nå spres.

– De har filmet og sendt til folk på Snapchat, sier en person som har sett bildene.

Det er to menn i 20-årene fra Mandal som er pågrepet i saken. VG kjenner identiteten til begge.

En av dem har blant annet vært i politiets søkelys for en rekke alvorlige våpenlovbrudd, ruskjøring og narkotikabruk.

PÅ LISTA: Her er det stjålne flyet på Lista flyplass.

