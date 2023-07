Det er ventet regn over helga i store deler av landet.

Våt helg for hele landet

Store deler både Nord- og Sør-Norge går regnfylte dager i møte. Midt-Norge får det trolig hakket bedre enn resten.

NTB

Nord i landet har det allerede kommet kraftige regnbyger, og Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for mye regn i deler av Troms og Finnmark.

– I nord har det kommet bygevær som gjør at det kan bli mye nedbør i løpet av tolv timer i løpet av den siste delen av lørdagen, sier meteorolog Håkon Mjelstad ved Meteorologisk institutt til NTB.

Også skogbrannfare

Han opplyser imidlertid at det er tørt i de områdene i nord som skånes for regn, og at det derfor er utstedt et farevarsel om skogbrannfare i Nordland nord for Saltdal og Troms vest for Lyngsalpene.

Rådet er å være svært forsiktig med åpen ild og å følge lokale myndigheters instruksjoner. I løpet av søndagen ventes regn å redusere farenivået til oransje til gult.

Noe bedre vær blir det trolig ikke for Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, som preges av mange regnbyger. Ifølge meteorologen er det også sannsynlighet for at det regntunge været blir værende til neste uke også.

Letter opp i Midt-Norge

I Midt-Norge er det imidlertid ikke like dystert. Det er ventet regn utover dagen lørdag, men Mjelstad melder om at det vil lette opp de nærmeste dagene.

– Der er det ikke så aller verst, sier han.

Temperaturene vil stort sett variere mellom 15 og 20 grader. Vestlandet og deler av Troms og Finnmark er de områdene som er mest utsatt for lyn i dagene fremover. Mjelstad melder også om ustabilt vær over hele landet den kommende uka, men sier at det kan bli opphold enkelte dager noen steder.

