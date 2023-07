MALER SVART OVER REGNBUE: Her maler kvinnen regnbuegaten sort. Like etterpå ble hun fratatt utstyret av Steinar Taraldlien og andre forbipasserende, før vektere fikk kontroll på henne.

Nytt hærverk på pridegate: − Absurd og sjokkerende

Regnbuefarger ble erstattet med sort maling i Jessheim lørdag ettermiddag. Ordføreren i Ullensaker reagerer sterkt på hærverket.

– Det er veldig trist, og ser ikke bra ut. Det er sjokkerende og absurd å tenke på at en person har gått på butikken, midt på dagen, og kjøpt utstyr for å male regnbuefargene sort, sier Ullensaker-ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher til VG.

Dette er andre gang på få dager at en pridegate på Østlandet blir utsatt for ugagn. Torsdag skrev VG at pridegaten i Drammen er påført hærverk – få timer etter at malingen hadde tørket.

– Det er rett og slett bare trist. Gaten vår ble også klar for noen dager siden, sier ordføreren.

REAGERER: Ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher mener pridehærverket er trist – både på et estetisk og politisk plan.

Ordføreren mener det viktigste er at regnbuen fortsatt skinner fint gjennom den svarte malingen. Han legger vekt på at alle skal få lov til å være seg selv og være en del av fellesskapet i Ullensaker.

– Selv om det er noen som hater mangfold, og vil ødelegge det, så vil alltid toleransen og kjærligheten vinne til slutt.

Eidsvoll Ullensaker Blad omtalte saken først.

Grep inn

Steinar Taraldlien og to andre forbipasserende reagerte med å ta malerutstyret fra kvinnen som utførte hærverket, da de så hva som skjedde.

– Jeg gikk bort til henne og spurte «hva fader dette var for noe». Til slutt kom det et par stykker til, og så klarte vi å ta fra henne malerkosten, malingsrullen og sprayboksen, sier Taraldlien.

Likevel fikk kvinnen tid til å lage store svarte malingsmerker over regnbuegaten på Rådhusplassen i Jessheim lørdag ettermiddag.

Bortvist og anmeldt

Politiet bekrefter hendelsen overfor VG.

– Kvinnen ble stanset av personer på stedet og bortvist. Hun er også anmeldt for hærverket, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Finn Håvard Aas.

Han opplyser videre at politiet ser på dette som hatkriminalitet.

– Vi tolerer ikke slik oppførsel, er den klare beskjeden fra operasjonslederen.

