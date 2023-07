Vannlekkasje på kjøpesenter: − Flere tusen liter!

Paleet kjøpesenter i Karl Johans gate i Oslo opplever en stor vannlekkasje mandag.

Det opplyser vaktkommandør i Oslo brannvesen, Eirik Fredriksen, til VG mandag.

Han forteller at det gjelder Paleet kjøpesenter på Karl Johan i Oslo.

– Vi har fikk melding fra et kjøpesenter om at det har vært en betydelig vannlekkasje, sier Fredriksen.

– Det er snakk om flere tusen liter over flere etasjer. Flere butikker er berørt, sier han.

Han forteller at det kan tyde på at det kommer fra et sprinkleranlegg.

– Vi er framme med to biler, og har begynt å suge opp vann. Lekkasjen skal være stanset nå.