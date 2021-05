DUELLANTENE: Ap-leder Jonas Gahr Støre har en plan for hva han skal gjøre med Erna Solberg-saker, i sine første dager i regjering, hvis han blir statsminister. Foto: Krister Sørbø

Ap-Støre gir statsminister-løfte: Disse Høyre-sakene vil han stanse

Midt under Høyre-landsmøtets presenterer Ap-leder Jonas Gahr Støre en liste over borgerlige seire og saker han vil gjøre om på, dersom han blir statsminister.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

– Jeg vil umiddelbart legge om kursen etter åtte år med Solbergs regjeringer som har privatisert, sentralisert og økt forskjellene i Norge, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Statsminister Erna Solberg kaller Støres uttalelser «oppsiktsvekkende» (Se lenger ned i saken).

Høyre har digitalt landsmøte i helgen, hvor de skal vedta partiets politikk de neste fire årene.

Ap-lederen har lest Høyres programutkast og ikke minst sakene som regjeringen har vedtatt.

les også Høyaktuell: Erna har forandret Norge

Han sier til VG at det er en rekke saker han straks vil starte en prosess for å gjøre om på, hvis det rødgrønne flertallet på meningsmålingene holder seg og han blir statsminister.

– Fasttrack for privatisering

Støre sier at helgen trolig vil forsterke behovet.

– Alt tyder på at Høyre vil bruke denne helgen til å forsterke politikk som sakte men sikkert har tatt landet i feil retning gjennom åtte år.

VIL HA FULL STOPP: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier de vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Foto: Krister Sørbø

Ap-lederen mener listen av forandringer som må skje, er lang allerede før helgens Høyre-landsmøte.

les også Erna etter krisemåling: – Jeg skal slåss

Her er noe av det første han vil gjøre, etter at han har inntatt statsministerens kontor:

– Vi må bygge opp velferdsstaten, ikke splitte opp, kutte ned og selge ut: Det skal bli slutt på Høyres privatiseringsreformer. Fritt behandlingsvalg høres flott ut, men betyr i realiteten at penger og fagfolk forsvinner fra vår felles helsetjeneste.

LEDER STORT: Jonas Gahr Støres venstreside har 103–66 flertall mellom venstresiden og Erna Solbergs borgerlige flokk på Stortinget, fire måneder før valget. Foto: Hallgeir Vågenes

Han legger til:

– Og når Høyre vil ha fasttrack for privatisering i eldreomsorgen, er det uunngåelig at det blir et mer oppstykket og uforutsigbart tilbud til de eldre og dårligere lønn og arbeidsvilkår for de ansatte.

Kamp mot midlertidige stillinger

Han punkter opp:

– Vi skal erstatte ABE-reformen og den absurde målstyringen i offentlig sektor med en reform som gir fagfolkene mer tillit.

Han sier at de også vil prioritere heltidsstillinger.

– Vi må ha mer heltid og faste stillinger, ikke mer uforutsigbarhet.

les også Støre lover å redde AFP-ordningen

Her er hans mer detaljerte liste over Solberg-saker han vil stanse:

Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser

– Vi må styrke arbeidernes rettigheter, ikke gjøre dem svakere. Derfor skal vi fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, fastslår han.

Gjeninnføre kollektiv søksmålsrett i arbeidslivet.

Øke pendlerfradraget som regjeringen har kuttet.

Doble fagforeningsfradraget

les også Striden som kan rive Finnmark fra hverandre

Oppløse fylker som vil oppløses etter tvangsbruk.

Han sier at Høyreregjeringens Norges-kart vil se annerledes ut med en Støre-ledet regjering.

– Regionreformen ble gjennomført med tvang, og burde aldri sett dagens lys. Dersom fylkestinget i de sammenslåtte fylkene ber om oppløsning, blir det oppløsning, slår Støre fast.

les også Her får Erna Solberg første vaksinedose

Høyresidens salg av Norge skal også stoppes.

– Det begynner med å stanse det pågående nedsalget av Statskogs eiendommer. Skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle, sier han.

– Ni øre pr. dag

Støre sier at skattetrykket skal vris til de rikeste.

– Solberg skryter av at hun har kuttet skattene mer enn Kåre Willoch. Men glemmer å fortelle at hun har kuttet skattene med 670 kroner dagen til de rikeste og to kroner dagen til resten.

– Når vi ser på formuesskatt er tallene enda verre; her har hun kuttet 750 kroner for de tusen rikeste per dag - og stusselige ni øre per dag for 90 prosent av befolkningen. Det er vel knapt et knekkebrød i uken, sier han.

les også Høyre-topp advarer partiledelsen: – Provoserer

Ap har lagt frem et skatteskisse.

– Vi vil gi landet et mer omfordelende skattesystem – de som tjener under 750.000 skal betale mindre inntektsskatt, mens de som tjener mer og har store formuer, skal betale noe mer.

– Ikke klima?

– Dere legger ikke opp til å reversere veldig mange av de borgerlige skattekuttene?

– Landet står midt i en økonomisk krise, som vil ha ringvirkninger i flere år fremover. Det viktigste nå er rettferdig fordeling, derfor øker vi formueskatten for de rikeste og senker skatten for de med lavest inntekt. For næringslivet og bedrifter som er inne i en tøff tid, er det viktigste forutsigbarhet, derfor sier vi at selskapsskatten ligger fast.

LOVER KAMP: Statsminister Erna Solberg er klart i sitt svar på Støres planer. Foto: Tomm W. Christiansen

– Du har ikke noe om klima på din liste?

– Absolutt. Vi vil ha en aktiv næringspolitikk som kutter utslipp og skaper jobber i hele landet. Her mener jeg Solbergs regjering er altfor passive, og Norge er i ferd med å sakke etter i store industrieventyr som utvikling av havvind, hydrogen og batteri.

– Oppsiktsvekkende

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg slår kraftig tilbake på Støres uttalelser og punkter.

– Det er oppsiktsvekkende at Gahr Støre vil svekke velferdstilbudet til noen av de mest sårbare gruppene i Norge: Fire av fem kroner i fritt behandlingsvalg går til å hjelpe pasienter som sliter med rus eller psykisk helse, sier hun.

– Støre vil bare gi de rikeste valgfrihet

Solberg mener disse pasientene gjennom fritt behandlingsvalg har fått et bredere og bedre helsetilbud.

ÅPNET MØTET: Erna Solberg talte til Høyre-landsmøtet fredag ettermiddag. Foto: Berit Roald

– Det er viktig for oss at folk slipper å leve med smerte og usikkerhet, sier hun og viser til landsmøtetalen hun holdt fredag.

– Jeg snakket om gründeren bak en rusklinikk som gir behandling gjennom fritt

behandlingsvalg. «Å se på foreldre som må låne penger for å få barna sine rusfri, den opplevelsen vil jeg aldri oppleve igjen», sa han, sier hun og fortsetter.

les også Erna Solberg: – Vi har lyktes bedre

– Det vil bli konsekvensen av Støres politikk, at bare de rikeste får valgfrihet, sånn som

det var før. Det vil ikke vi. Høyre vil at alle skal få valgfrihet, sier Solberg.

– Gir oss 15 milliarder kroner

Hun forsvarer ABE-reformen med nebb og klør.

UT PÅ TUR UTEN FOR LANDSMØTET: Leder i Norgesklubben Sveits, Beate Normann, filmet statsminister Erna Solberg idet hun sender en 17.mai hilsen til Norgesklubben Sveits på Operataket under Høyres digitale landsmøte, som i år er lagt til Thon Hotel Opera. Foto: Berit Roald

– Det fint at Ap er ærlig på at de ikke ønsker å effektivisere offentlig sektor. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) gir oss i år 15 milliarder mer til for eksempel sykehus, skole, forsvar og vei, sier hun og avslutter:

– Støres svar er å øke skattene. Det er et ærlig svar, men jeg tror ikke økte skatter for norskeide bedrifter er svaret når vi nå trenger å få fart på Norge igjen.