Natt til 17. mai: Rundt 400 personer samlet i Gjøvik

Politiet har natt til 17. mai rykket ut til flere meldinger om store ansamlinger av folk utendørs.

Publisert: Nå nettopp

VG oppdaterer saken.

I Gjøvik sentrum hadde rundt 400 personer rundt midnatt samlet seg ved en bensinstasjon ved Mjøsstranda, ifølge politiet i Innlandet.







– Ordensforstyrrelser, noen slagsmål, samt smittevernmessige utfordringer. Festen løst opp, og mange er sendt vekk fra stedet, skriver politiet på Twitter klokken 01.04.

Tidligere på kvelden, i 22-tiden, var rundt 200 russ samlet i Vigelandsparken i Oslo, ifølge politiet.

– Det er god stemning. Veldig mange er til stede. Høy musikk og dansing. Vi er der med bakgrunn i smittevernsregler og prøver å spre mengden fra hverandre, sier operasjonsleder Cathrine Sylju til VG klokken 22.35.

Hun legger til:

– Min forståelse av situasjonen er at smittevernregler ikke blir overholdt. Det er vanskelig for politiet å vite hvem som tilhører hver enkelt buss. Vi har stor forståelse for at russen vil feire, men ønsker at de holder reglene.

I 23-tiden var russen i ferd med å spre seg og forlate parken. Operasjonsleder Sylju sier til VG at de er opptatt av ha dialog med russen.

– Vi gjør dette på en måte for deres skyld også, slik de slipper en eventuell karantene i ettertid.

Også i Ålesund har politiet rykket ut til meldinger om opptil 100 personer samlet på ett sted.

– Det er mye støy. Politiet er på stedet og avslutter festen, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

I Agder har politiet også fått meldinger om ansamlinger med russ, men her har det ikke oppstått store problemer.

– Politiet har vært på stedet og hatt dialog med russen. Ikke meldt om noen problemer her, skriver de om en ansamling av russ i Helleviga.