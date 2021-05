Klikk for å aktivere kartet

Feststøy store deler i landet natt til 17. mai

Politiet har natt til 17. mai rykket ut til flere meldinger om feststøy landet rundt. Både i Gjøvik, Kristiansand og Oslo har flere hundre personer vært samlet.

I Gjøvik sentrum hadde rundt 400 personer rundt midnatt samlet seg ved en bensinstasjon ved Mjøsstranda, ifølge politiet i Innlandet.







– Ordensforstyrrelser, noen slagsmål, samt smittevernmessige utfordringer. Festen løst opp, og mange er sendt vekk fra stedet, skriver politiet på Twitter klokken 01.04.

Klokken 01.40 sier operasjonsleder Haagen Løvseth til VG at flere har forlatt området og at det nå er rolig på stedet.

– Dette er et sted hvor folk vanligvis samler seg, men nå var det veldig mange. Det er også en bensinstasjon der hvor det var stappfullt, så vi har fått regulert litt, sier han – og legger til at det er vanlig med litt ekstra festligheter natten før nasjonaldagen.

Rundt 200 russ samlet i Oslo

Tidligere på kvelden, i 22-tiden, var rundt 200 russ samlet i Vigelandsparken i Oslo, ifølge politiet.

– Det er god stemning. Veldig mange er til stede. Høy musikk og dansing. Vi er der med bakgrunn i smittevernsregler og prøver å spre mengden fra hverandre, sier operasjonsleder Cathrine Sylju til VG klokken 22.35.

Hun legger til:

– Min forståelse av situasjonen er at smittevernregler ikke blir overholdt. Det er vanskelig for politiet å vite hvem som tilhører hver enkelt buss. Vi har stor forståelse for at russen vil feire, men ønsker at de holder reglene.

I 23-tiden var russen i ferd med å spre seg og forlate parken.

I 04–30-tiden sier operasjonsleder Guro Sandnes at natt til 17. mai har vært roligere i Oslo enn både natt til lørdag og natt til søndag denne helgen.

– Vi har ingen stor pekefinger til noen i dag, det har vært en positiv start på 17. mai, sier hun.

– Det har vært en del meldinger konkret på støy fra russen. Vi har vært ute med patruljer, og russen har oppført seg bra, legger hun til.

– Smittevern er fraværende

Også i Ålesund har politiet rykket ut til meldinger om opptil 100 personer samlet på ett sted.

– Det er mye støy. Politiet er på stedet og avslutter festen, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

I Kristiansand har politiet fått meldinger om grupper med russ og ungdommer som har samlet seg i Hamresanden.

– Forstyrrer nattero for naboer. Flere hundre samlet. Patruljene på stedet beskriver at smittevern er fraværende. Ansamlingen løst opp etter hvert, skriver de på Twitter

Klokken 02.52 rykket politiet igjen ut. Da etter meldinger om at høy musikk fra russen forstyrret overnattingsgjester i Dyreparken.

– Politiet er på stedet. Lite fokus på smittevern. Politiet blir på stedet til antallet er redusert, det løses opp og nattero gjenopprettes, skriver politiet i Agder på Twitter.