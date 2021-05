TAPTE: Politibetjent Espen Bø tapte saken han hadde reist mot Staten ved Justisdepartementet. Foto: Hallgeir Vågenes

Politivarsler tapte søksmål mot staten

BERGEN (VG) Politibetjent Espen Bø saksøkte staten for ulovlig gjengjeldelse etter å ha varslet om kritikkverdige forhold i Vest politidistrikt. Torsdag ble staten frikjent i Hordaland tingrett.

I november 2017 varslet den erfarne politietterforskeren om manglende etterforskning av grove voldtekter, prostitusjon og menneskehandel i Vest politidistrikt.

Fire måneder etter at Bø leverte varselet, ble han omplassert til en annen avdeling, mot sin vilje. Han mente dette var en ren gjengjeldelse fra arbeidsgiverens side, og gikk til søksmål.

POLITIHUSET: Vest politidistrikt har de siste årene hatt en rekke varslingssaker. Foto: Hallgeir Vågenes

Retten konkluderer med at Bø i stor grad ikke har lagt frem opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse mot hans varsler i saken.

– På noen punkter har retten funnet at det objektivt sett kan være grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse, men vurdert at staten med sannsynlighetsovervekt har ført bevis for at handlingene har hatt

andre grunner enn gjengjeldelse, heter det i den 76 sider lange dommen.

Samtidig får Vest politidistrikt en viss kritikk fra tingretten.

– På en del punkter har retten påpekt at arbeidsgiver kunne handlet noe annerledes for i større grad å imøtekomme Bø i den vanskelige situasjonen som han sto i, men hvor dette likevel ikke har vært å anse som gjengjeldelse.

STATENS SIDE: Advokatene Kari Sigurdsen (t.v.) og Lucy Furuholmen fra regjeringsadvokatembetet er prosessfullmektiger for staten. I bakgrunnen Tonje Hermann fra HR-avdelingen i Politidirektoratet. Foto: Frank Haugsbø

Allerede i mars 2017 overleverte Espen Bø et notat til politiledelsen der han varslet om det han mente var kritikkverdige forhold.

Retten mener det skal godt gjøres for en stor arbeidsgiver å unngå enhver form for uskjønnsom opptreden i en vanskelig sak over en så lang periode.

- Selv om terskelen for hva som skal anses som gjengjeldelse – enhver

ugunstig handling – er lav, har bevisføringen i foreliggende sak vist at det ikke ved noen av handlingene har foreligget gjengjeldelsesmotiver. Heller ikke ved en helhetsvurdering av hele perioden under ett, kan retten se at Bø kan

høres med at det har funnet sted gjengjeldelse mot ham.

Retten mener arbeidsgivers handlinger enten har vært begrunnet i Bøs fungering på Exit-avdelingen, eller med gode intensjoner om å ivareta Bø etter at han leverte hovedvarselet.

Staten hevdet i retten at det var ført bevis for at det var takhøyde, og ingen fryktkultur på Exit-avdelingen, der Bø jobbet da han leverte varselet.

Slik retten ser det ble hverken beslutningen om omplassering eller prosessen frem til omplassering, gjennomført slik den ble for å ramme Bø negativt som en følge av varselet.

Retten konkluderer med at omplasseringsprosessen mest sannsynlig var saklig, samt at omplasseringsbeslutningen mest sannsynlig var saklig begrunnet i andre forhold enn Bøs varsel.

Advokat Birthe Eriksen representerer politivarsleren i Bergen som gikk til sak mot Staten. Foto: Hallgeir Vågenes

I retten fortalte Espen Bø om store belastninger og en vanskelig tid etter at han ble omplassert. Retten mener det ikke er overraskende.

– Det må slik retten ser det være åpenbart at en person som omplasseres mot sin vilje, fordi han ikke fungerer i det arbeidet han hadde, gjennomgående får det svært tungt etter en slik prosess. Bø var ikke noe unntak i så måte. En slik prosess var likevel uunngåelig slik retten har redegjort for ovenfor.

Advokat Birthe Eriksen har representert Espen Bø etter at han varslet i 2017. Hun sier Bø mener flere av rettens vurderinger og rettsanvendelse er i strid med det rettsvernet lovgiver har forutsatt at arbeidstakere som har varslet skal ha.

- For det første har retten tillatt at fokuset i for stor grad holdes på arbeidstaker som har varslet, og ikke på alvoret og innholdet i det hans varsler gjaldt. Den manglende undersøkelsen av varselets innhold ut over Spesialenhetens undersøkelse om det var straffbart, kommenteres ikke.

Eriksen mener også retten har splittet de anførte gjengjeldelseshandlingene opp i enkeltheter som «kveler» totaliteten i saken.

– Retten viser flere steder til at arbeidsgivers motiv ikke var å utøve gjengjeldelse, til tross for at arbeidsgivers ansvar er objektivt. Arbeidsgivers styringsrett har fått altfor stort gjennomslag i forhold til det særskilte varslervernet arbeidsgiver var ment å skulle ha.

Eriksen sier Espen Bø frykter mest for hvilke signaler dommen vil få for andre potensielle varslere i politiet.

– Dommen viser at varslervernet i realiteten er altfor svakt. Det som nå er viktig, er at diskusjonen om å få på plass et uavhengig varslingsombud tas opp igjen.

Eriksen sier de vil bruke de neste ukene til å vurdere dommen grundig med tanke på en eventuell anke.