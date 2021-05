AVSLAG: Frode Berg utenfor Stortinget etter sin forklaring til komiteen. Hans advokat Brynjulf Risnes i bakgrunnen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Stortingets presidentskap vil ikke avgradere Frode Berg-rapporten

Presidentskapet i Stortinget har avslått anmodningen om å avgradere rapporten om Frode Berg og E-tjenesten, som EOS-utvalget sendte til Stortinget tidligere i år.

Vedtaket ble gjort med stemmelikhet, og da avgjorde dobbeltstemmen til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).

– Flertallet mener at Stortinget har mulighet til å gjennomføre en fullverdig parlamentarisk behandling av EOS-kontrollutvalgets konklusjoner uten at rapporten avgraderes, sier Morten Wold, Frps medlem i Presidentskapet, i en epost til VG.







Frode Berg selv er skuffet.

– Jeg er ikke overrasket, men jeg syns det er leit. Hvis det er flengende kritikk av E-tjenesten som skal holdes hemmelig her, så syns jeg det er synd om det ikke kommer ut. Det blir vanskelig å sette punktum uten et svar på dette, sier Frode Berg til VG.

Stoppet av Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har i flere runder avslått å la offentligheten få et sammendrag av rapporten om hva som skjedde da Frode Berg ble sendt til Russland i 2017 på oppdrag fra E-tjenesten. Der ble han pågrepet og senere dømt til 14 års fengsel for spionasje til fordel for Norge. Høsten 2019 ble Berg benådet av president Vladimir Putin og fikk dra hjem.

Flertallet i den særskilte komiteen som har behandlet EOS-rapporten ønsket at Stortinget skulle overprøve forsvarsministeren gjennom å vedta en særlig om avgradering.

Men regjeringspartiene og Frp er imot dette. Dermed er det ikke flertall for noen form for offentlighet rundt rapporten. Stortingets behandling vil trolig skje bak lukkede dører, og heller ikke hovedpersonen Frode Berg vil få lese sammendraget av rapporten om seg selv.

Håpet på mer

Frode Bergs advokat, Brynjulf Risnes sier avgjørelsen føyer seg inn i en lang rekke saker der den sittende regjeringen har lagt seg på en linje med hemmelighold.

– Alle skjønner jo at det har vært en norsk etterretningsoperasjon i Russland der Frode Berg ble brukt som kurerer. Det gikk galt fordi FSB overtok operasjonen og nordmennene ble brikker i russernes spill. Bare her er det nok å kritisere E-tjenesten for.

Han sier EOS-utvalgets arbeid over flere år med denne saken burde komme offentligheten til gode.

– EOS-utvalgets ekstremt grundig arbeid med saken, der de i tillegg har tatt seg bryderiet med å skreddersy et veldig kort sammendrag ment for publisering, kjemisk fritt for navn og metoder, skal altså hemmeligholdes. Det er trist.

SVs Freddy André Øvstegård sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, og stemte for publisering av sammendraget da den var til behandling der.

– Det er dypt skuffende at flertallet i presidentskapet bøyer seg for regjeringens hemmelighetskultur. Jeg frykter konsekvensene for Stortingets kontroll med de hemmelige tjenestene når presidentskapet lytter til forsvarsministeren i stedet for Stortingets eget kontrollorgan, EOS-utvalget.

Han sier likevel saken ikke er endelig avgjort.

– Ingenting er avgjort før Stortinget stemmer over saken. Spesielt Venstres representanter som liker å fremstille seg som liberale forsvarere av åpenhet og innsyn bør tenke seg nøye gjennom nå, sier Øvstegård.