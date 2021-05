Foto: Sondre Bjaaland

Bekymret for unge: − Coronasertifikat kan bli slutten på dugnadsånden

Oda Sofie Pettersen (21) er bekymret for at coronasertifikatet vil gjøre studenter og unge demotivert til å fortsette med smitteverntiltakene.

Av Anne Bjørg Vaa

– Jeg er bekymret for at et coronasertifikatet blir slutten på dugnadsånden og at det kan bidra til forskjellsbehandling, sier 21-åringen som er 1.-kandidat til Stortinget for Miljøpartiet de Grønne i Agder.

Hun synes det er problematisk hvis det blir sånn at 50-åringer kan dra på ferie til Syden, mens studenter må vente med studiestart.

Pettersen mener studenter og unge mennesker er noen av dem som har blitt behandlet dårligst under pandemien, og at det er denne gruppen som sliter mest psykisk.

Fakta om coronasertifikat Et coronasertifikat vil kunne vise hvem du er, vaksinasjonsstatus, negativt testresultat og eventuell immunitet etter gjennomgått coronasykdom.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å utvikle et coronasertifikat her til lands.

Arbeidet går langs to hovedakser: Den ene er de tekniske løsningene, og den andre er hvordan man skal bruke det i praksis og vurderinger rundt det.

I første omgang vurderes det om sertifikatet vil gi vaksinerte andre muligheter enn uvaksinerte i Norge. Sertifikatet er nevnt i trinn 3 av gjenåpningsplanen.

5. mai opplyste regjeringen at coronasertifikatet vil kunne brukes til offentlige arrangementer, cruise, pakkereiser og lignende. Det vil også kunne gjøre at gjenåpningsplanen blir fremskyndet, og at flere kan være til stede på arrangementer til sommeren.

Etter hvert vil det også blant annet kunne få betydning for utenlandsreiser, for eksempel med tanke på karantene ved innreise. Detaljene rundt et såkalt grønt sertifikat diskuteres fortsatt i EU.

Den første versjonen ble klar 4. mai og ble presentert på en pressekonferanse med regjeringen 5. mai. Denne versjonen viser testresultat og vaksinestatus, men uten system for identifikasjon. Den er derfor sårbar for juks, og det vil ikke bli utstrakt bruk av denne versjonen.

Tidlig i juni vil en verifiserbar versjon av coronasertifikatet som inneholder e-signatur og QR-kode etter planen være klar.

En endelig versjon av coronasertifikat i tråd med alle EU-krav i Digital green pass skal etter planen være klar 22. juni. Den skal legge til rette for fri bevegelse over grensene i Europa. Kilder: Helsedirektoratet , Folkehelseinstituttet , EU , Regjeringen, NTB Vis mer

Ifølge Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse, som ble publisert i mars, har 51 prosent av dem mellom 16 til 24 år har fått dårligere psykisk helse under pandemien. Nylig ble også resultatet fra Studentenes helse og trivselsundersøkelse presentert, der kom det frem nesten én av fire studenter har hatt selvmordstanker.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

21-åringens bønn til regjeringen er at de ikke glemmer dem som ikke har fått vaksine enda, som studenter og unge.

– Det vil være ekstremt demotiverende for unge å sitte å se på at samfunnet åpner opp. Det må ikke bli sånn at unge skal servere de eldre og vaksinerte på bar, mens de selv ikke kan få gå ut å ha det gøy på grunn av at de ikke har fått vaksine enda, sier Pettersen.

Kan bli fristet til smitte

Torsdag gikk etikkprofessor Bjørn Morten Hofmann ut i VG og fortalte at unge som ikke er prioritert i vaksinekøen, kan bli fristet til å la seg smitte av coronavirus for å få fordeler ved coronasertifikat.

Foto: Skjermdump fra Norskhelsenett

Pettersen hverken håper eller tror at folk vil la seg smitte med vilje, men kan se for seg at unge som får corona til en viss grad vil synes det er deilig ettersom det da potensielt kan åpne seg muligheter for dem.

Selv sier hun at hun ikke har en umiddelbar løsning på hvordan et coronasertifikat kan se ut, men at hun har et behov for at det blir en debatt rundt.

– Jeg lurer på om regjeringen og helsemyndighetene tenker på den gruppen som vil stå uten et sertifikat? Tenker de på hvilke konsekvenser dette vil ha for livskvaliteten til unge mennesker og deres psykiske helse?

Skal være klart i juni

Preben Aavitsland som er overlege i FHI understreket til VG på torsdag at målet med coronasertifikat er å få kontroll på epidemien i Norge slik at samfunnet kan åpne for alle – uavhengig av om man er vaksinert eller ikke.

– Det kan være gode grunner til at folk ikke er vaksinert. Derfor ønsker vi ikke at sertifikatet skal bli er pressmiddel for å få folk til å vaksinere seg, sa han.

– Jeg tror vi alle sammen har ofret en del det siste året. Men vi ser utfordringene for unge og studenter som har fått hemmet livet akkurat i den viktige fasen der de er unge og spreke og skal ut og treffe folk, sier han.

Han innrømmer at FHI frykter at unge kan oppsøke smitte med vilje for å oppnå immunitet.

– Vi ønsker ikke det, selv om sykdommen ikke er veldig alvorlig for tenåringer og 20-åringer, så er det en viss risiko for å få alvorlig sykdom. Og hvis de blir smittet, vil du være en smittefare for andre mennesker. Du vil ikke smitte dine foreldre, besteforeldre eller søsken, sa Aavitsland til VG på torsdag.

Coronasertifikatet skal etter planen skal være klart i begynnelsen av juni. Onsdag sendte regjeringen et midlertidig nytt kapittel i smittevernloven med regler om coronasertifikat ut på høring med svarfrist om en uke.