CORONAKONTROLL: Nabolaget holdt god avstand til hverandre under toget. Foto: Daniel Lilleeng

Fredrik (39) arrangerte full 17. mai-fest på Skjelnan

Fredrik Stellander (39) mente fjorårets nasjonaldag ikke nådde opp til forventningene. Derfor tok han grep i år.

Av Frida Kristine Mogård (iTromsø) og Daniel Lilleeng (foto iTromsø)

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Fredrik Stellander synes 17. mai i fjor ble for kjedelig. I år har han tatt initiativet til å arrangere Tromsøs potensielt beste gatefest.

Stellander har satt i gang et privat arrangement i gaten sin der det bys på popkornmaskin, korps, sukkerspinnmaskin og to innleide hester.

– Barn er glade i 17. mai, og jeg ville skape en slags følelse som alle barn er vante til, sier Stellander.

– Dette er Norges andre nasjonaldag som er tungt påvirket av pandemien, dermed får ikke barna opplevd dagen slik som før. Jeg synes det er på tide at barna får oppleve dagen slik man selv fikk som liten, kommenterer entusiasten.

ARRANGØREN: Fredrik Stellander under 17. mai feiringen han har stelt i stand. Foto: Daniel Lilleeng

Sukkerspinn-maskin og hester

Arrangementet foregår i Skjelnanvegen, nord på fastlandet i Tromsø. Og dagen startet med fullt tog med alle barna i gaten.

– Det blir en veldig fin opplevelse for både voksne og barn, spesielt for dem som ikke har feiret på denne måten før, sier Stellander med et smil om munnen.

I enden av veien var det lagt opp til klassiske 17. mai-aktiviteter.

– Vi har leid både popkornmaskin og sukkerspinnmaskin. Pluss at det skal deles ut pølser, brus og is, informerer Stellander.

POPKORN OG SUKKERSPINN: Kafé med tilbud om typisk 17. mai proviant. Foto: Daniel Lilleeng

Hovedattraksjonen med festen er de to innleide hestene som barna vil kunne ri på om de har lyst.

– Det er faktisk en i gaten som eier hestene, så vi er heldige som har fått muligheten til å leie dem inn.

Marianne Pedersen bor i Skjelnanvegen selv, og er eier av lyngshestene Draupnir og Oldervik Far. Datteren hennes, Maja (10), og nabojenta Helle Gulstad Kristansen (16) red hestene gjennom toget.

– Vi har trent med korpsmusikk på høyttalerne, slik at hestene skulle bli vante med støy til de skulle delta på feiringen.

HEST PÅ FEST: Hestene Draupnir og Oldervik Far fikk delta på festlighetene med å gå i tog. Foto: Daniel Lilleeng

Felles dugnad

Stellander, som er ildsjelen bak hele gatefesten, forteller at naboene øyeblikkelig tente på ideen da han la den fram for dem.

– Da jeg introduserte gaten til ideen ble alle ivrige og vi satte raskt i gang en felles dugnad. Vi opprettet en komité med hovedansvar der jeg har stått i spissen. Vi har i hovedsak fokusert på hvordan vi kan stelle dette i stand på en praktisk mulig måte, noe vi lykkes med.

Stellanders gate består i stor grad av småbarnsfamilier.

– Det hele har vært et veloljet spleiselag der noen har bakt boller og lagd kaker, mens andre har hatt et mer administrativt ansvar. Som sagt er alle med på initiativet, og jeg hadde neppe klart å gjennomføre dette alene.

I Oslo ble det arrangert ulovlig 17. mai-tog hvor blant andre reality-kjendis Charter-Svein deltok:

Coronarestriksjoner

– Hvordan gjennomfører dere dette med tanke på corona?

– Jeg har hatt kontakt med kommuneoverlegen for å passe på at ingen grenser brytes, og vi tar de nødvendige tiltakene svært alvorlig, forklarer Stellander.

Kommuneoverlegen har gitt Stellander hjelp og veiledning til hvordan arrangementet kunne gjennomføres innenfor smittevernreglene.

Ifølge Stellander var dette noe av det første som ble sjekket, og de har iverksatt flere tiltak selv for å gjøre feiringen så trygg som mulig.

– Maks 200 stykker kan delta på arrangementet, og jeg sendte ut et påmeldingsskjema tidlig, slik at det ble enklere å kontrollere nøyaktig antall deltagere. Dersom de ikke hadde meldt seg på innen fristen (11. mai), ville de ikke kunne delta. Dermed har jeg i løpet av måneden delt ut flygeblader og programmer for dagen i nabolagets postkasser med e-posten og telefonnummeret mitt inkludert, slik at alle er informerte.

Ansvaret vil falle på Stellanders skuldre dersom reglene brytes.

– Vi har gjort vår part i å understreke at dette er et privat arrangement, og har sagt til folk at dersom de vil delta blir de nødt til å flytte i hit, sier Stellander etterfulgt av latter.

Skittenelv musikkorps

Under gatefesten og i toget, deltok Skittenelv musikkorps. Andrea Bjørnbakk Kristoffersen (18) og Maria Lovise L. Solheim (19) er begge musikanter i hovedkorpset. De tenkte seg ikke om mange ganger før de sa ja til å troppe opp i gaten.

– Jeg synes det er veldig hyggelig at de ønsker å ha oss til stede på feiringen deres, og jeg setter stor pris på initiativet, sier Solheim som har spilt kornett i korpset i ti år.

– Har merket at det er folk utenom de vanlige vi spiller hos, som nå viser interesse. Det er mange flere i år som har ønsket korpsdeltagelse på sine arrangementer, kommenterer Kristoffersen som er nestleder i Skittenelv korps.

Leder av Skittenelv Musikkorps, Kine Remlo Hegstad, synes slike private initiativer er veldig fine.

– Vi setter stor pris på å være ønsket, og vi merker at det går svært positivt på moralen, sier Hegstad.

– I år har vi merket at det er flere som ønsker korpsmusikk på eget initiativ, og det føles bra at vi får oppdrag når det ikke er en selvfølge at vi skal delta, forklarer Hegstad.

På grunn av restriksjoner har flere arrangementer måtte avlyses.

– Vi har måtte avlyse flere konserter og samlinger, men det begynner å se mye lysere ut nå. Vi setter virkelig stor pris på folk som Stellander som inviterer oss på denne måten, legger korpslederen til.

– Jeg mistet ballongen min!

Håkon (5) og 6-åringene Sigurd, Even og Ellinor viser stort engasjement for årets feiring.

– Jaaaaa, kom det fra ungene da de ble spurt om de synes dagen var morsom.

Men det er ikke bare små barn som har fått glede av Stellanders arrangement.

– Vi har inkludert ungdommen ved at de får tjene litt penger. De har kjøpt inn flagg og brus, og får beholde overskuddet selv. Det hjelper på moralen, og de har vært sykt motiverte. Jeg tror de liker entreprenørskapet i det, forklarer arrangøren.

Engasjement fra de voksne

iTromsø møter Katrine Hagberg (35) og familien ved siden av banneret de har laget til gatetoget.

– Dette er jo så utrolig gøy. Hele gaten har mønstrene på, og det har virkelig bidratt til et bedre samhold i gaten. Det hjelper også på bokvaliteten her, fordi vi blir jo godt kjent med naboene våre av slike opplevelser, sier Hagberg.