HJEMME: Vi er jo ikke imot karanteneregler, men det er godt å kunne velge å få ha karantenen hjemme, sier Josefine Luna Øien Henriksen (21). Her med kjæresten Jonas Nordhøy Kristensen (22). Foto: Privat:

Studentene får dra hjem likevel

– Det viser seg at vi hadde rett hele tiden.

Av Maren Olava Ask Hütt

Først fikk studentene Josefine Luna Øien Henriksen (21) og Jonas Nordhøy Kristensen (22) beskjed om at de måtte tilbringe 10 dager på karantenehotell da de kom hjem fra studiene i England, på grunn av de oppdaterte reglene for innreise fra land utenfor EØS/Schengen.

Men onsdag kveld kom kontrabeskjeden for reisende fra Storbritannia: De unntas fra ordningen med karantenehotell, så lenge de kan dokumentere at de har vært på en nødvendig reise. Endringen gjaldt fra kl. 12 torsdag 13. mai.

OPPKLARING: Studentene trengte en oppklaring fra justisminister Monica Mæland før de kunne dra hjem. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Da falt reisende som Josefine og Jonas mellom to stoler.

De ankom mellom søndag 9. mai og torsdag 13. mai. Derfor ble de sittende på karantenehotell og vente på svar om hvordan reglene skulle tolkes.

I natt bekreftet justisminister Monica Mæland overfor VG at personer som studerer i Storbritannia, og kom til Norge før de nye karantenehotellreglene trådte i kraft, kan forlate karantenehotellet.

Studentene må fortsatt gjennomføre karantenen på et annet egnet sted, dersom vilkårene er oppfylt.

Hadde rett

– Vi er veldig glade. Vi fikk beskjed om at vi kunne bli politianmeldt om vi dro, men nå er det ikke lenger noe grunnlag for det, sier Henriksen.

Hun og kjæresten har kommet seg hjem.

– Det føles veldig bra. Vi er jo ikke imot karanteneregler, men det er godt å kunne velge å få ha karantenen hjemme.

Henriksen følte seg mindre trygg på hotellet der mange potensielt smittede oppholder seg i karantenetiden.

– Også viser det seg jo at vi hadde rett hele tiden. Vi kunne fått dra hjem.

PÅ KARANTENEHOTELL: VG snakket torsdag med studenter som kom fra England før de nye reglene trådte i kraft. Nå kan de sjekke ut. Foto: Privat

Det eneste som manglet var en bekreftelse på at reglene kunne tolkes slik at de som hadde ankommet Norge fra Storbritannia mellom søndag og torsdag også fikk reise hjem og fullføre karantenen der.

Henriksen forteller at de opplevde å ikke bli lyttet til. De var også i kontakt med Ullensaker kommune. Da skal de ha fått beskjed om at ordføreren ikke ønsket å plage noen på en fridag.

– Både vektere og representanter fra Ullensaker kommune sa vi måtte slutte å plage dem, at vi bare skulle gå på rommet og så videre.

For studentene ble det var mange ubehagelige opplevelser. Henriksen reagerer på at det tok lang tid å få svar.

– Det er synd at det tar så mye tid. Nå virker det som at det egentlig var ganske fort gjort, men at ingen ville svare siden det var en helligdag.

Derfor måtte studentene betale for et ekstra døgn på karantenehotellet.

Kan få pengene tilbake

– Dette har ikke tatt spesielt lang tid, svarer statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Lars Jacob Hiim (H).

Hiim sier Storbritannia ble endringene ble gjort raskt etter at FHI og helsedirektoratet vurderte at det var mulig å likestille Storbritannia med EØS og Schengen.

En av bekymringene til studentene som havnet var de økonomiske konsekvensene av å måtte tilbringe flere netter på karantenehotell. Det koster 500 kroner natten i egenandel.

IKKE LANG TID: Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Lars Jacob Hiim mener løsningene for reisende fra Storbritannia ikke har tatt lang tid. Foto: Torbjørn Tandberg

– De som eventuelt har betalt egenandel og tilbrakt tid på hotell for en periode der de i henhold til regelverket ikke hadde behov for å være der, kan få dette refundert av hotellet.

Men det gjelder kun for dem som endte med å tilbringe natten fra torsdag 13. mai til fredag 14. mai.

– Det er de til enhver tid gjeldende regler for opphold og egenandel som gjelder. Det at det etter nye smittevernfaglige vurderinger gis lettelser for Storbritannia har ikke tilbakevirkende kraft når det gjelder egenandel, opplyser Hiim.

Legger ikke skjul på at det er krevende

Gunnhild Grimstad-Kirkeby, kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg i Ullensaker kommune ønsker ikke å gå inn på enkeltsaker, men forteller at de forsøker å rettlede gjestene så godt de kan.

– Men det er ikke til å legge skjul på at det er krevende. Vi har svært stor pågang av henvendelser fra gjestene ved hotellene, og stadige regelverksendringer har også gjort det vanskelig for våre folk å forsikre seg om at deres vurderinger er korrekte til enhver tid.