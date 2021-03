Tidligere statsminister og Ap-leder Gro Harlem Brundtland er i sorg etter Hans-Christian Gabrielsens bortgang. Foto: Lise Åserud / NTB

Politikere i sorg etter Gabrielsens bortgang

Politikere over hele landet er i sorg etter at Hans-Christian Gabrielsen døde tirsdag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen døde i dag, hjemme i sin bolig på Slemmestad i Asker i Viken.

Gabrielsen ble funnet i sin egen seng og døde trolig av hjertesvikt, oppgir LO.

Støre i sjokk

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier at der var med sjokk og stor sorg at han mottok meldingen om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen brått er gått bort.

– Hans-Christian var en bauta. Han levde og brente for solidaritet og rettferdighet og trygghet for arbeidsfolk. Hans engasjement og innsats har vært utrettelig gjennom mange år, på arbeidsplassen i industrien, som tillitsvalgt i Fellesforbundet og de siste årene som høyt respektert LO-leder, sier Støre og legger til;

– Arbeiderpartiet har mistet en kjær partifelle og tillitsvalgt. Jeg sørger over tapet av en god venn og en av mine aller nærmeste i politikken. Vi kjenner dyp sorg over tapet av gode, blide, solide og lojale Hans-Christian. Mine tanker går til Trine og Camille for den store sorgen de nå opplever. Vi står sammen med dem.

GODE VENNER: Jonas Gahr Støre sier han er i sjokk etter at hans venn Hans-Christian Gabrielsen brått gikk bort. Foto: Marie von Krogh

Erna Solberg: – Kjempeleit og vondt

Statsminister Erna Solberg (H) sier at meldingen var en sjokkartet beskjed å få.

– Dette er forferdelig leit. Det er kjempeleit og vondt, det er en stor sorg for hans nære familie og de som jobber tett med ham. Det er et tap for hele det norske samfunnet, han har vært en dyktig LO-leder, sier statsminister Erna Solberg til Dagbladet.

Hun sier at det er trist for Arbeiderpartiet, LO-familien og aller tristest for hans familie.

– Jeg har opplevd ham som en god samarbeidspartner for å finne løsninger både gjennom coronaen og før det. Jeg opplever ham som en person med varme og humor og omtenksomhet. Dette var utrolig trist, sier Solberg.

– En ung, aktiv og høyt skattet LO-Leder

– Det er med dyp sorg jeg har mottatt det tragiske budskapet om at vi har mistet en så ung, aktiv og høyt skattet LO-leder midt i sitt viktige virke for de verdier og mål arbeiderbevegelsen står for. Til tross for at det er en generasjon mellom oss som ledere, har jeg mange sterke og gode minner fra vårt arbeid sammen.

Det sier tidligere statsminister og Ap-leder Gro Harlem Brundtland til Børsen.

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, deler sorgen.

– Vi har hatt et tett, godt og nært samarbeid, sier Slagsvold Vedum.

Frp-leder Siv Jensen sier at Gabrielsen var en høyt respektert LO-leder som vil bli savnet.

Leder i Rødt Bjørnar Moxnes sier også at Gabrielsen vil bli savnet.

– Gabrielsen har stått for flere veldig viktige bidrag fra fagbevegelsens side i den politiske debatten, ikke minst under coronakrisa. Han vil bli savnet, sier Moxnes.

Audun Lysbakken skriver på Facebook at SV deler sorgen og sender varme tanker til Hans-Christians familie.

– I dag skulle jeg delta på representantskapsmøte i Fellesforbundet, LO-lederens eget forbund. Nyheten nådde oss akkurat i det jeg koblet meg på. Hans-Christian var en sterk og handlekraftig LO-leder, akkurat en slik leder arbeidsfolk har trengt i dette kriseåret, skriver han.

Une Bastholm (MDG) skriver at det er uvirkelig trist å lese om bortgangen.

– Utrettelig engasjert

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er sjokkert over nyheten.

– Hans-Christian Gabrielsen var utrettelig engasjert for arbeidsfolk i Norge. Gabrielsen ga klar beskjed om hva LO mente, men var også konstruktiv og opptatt av å finne løsninger. Han kunne også kunsten å bryte opp en anspent stemning med en spøk eller morsom kommentar, sier Isaksen.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen startet pressekonferansen om coronatiltak i Oslo tirsdag med å minnes Gabrielsen.

– Det er tungt å stå her nå. For en halvtime siden fikk jeg den tunge beskjeden om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er død. Det kom som et stort sjokk. Jeg og mange andre har mistet en god venn gjennom mange år. Lo og vår bevegelse har mistet en hardtarbeidende, varm og klok leder, sier Johansen.

– Vanskelig å finne ord

AUF-leder Astrid Hoem skriver at Gabrielsen var en god AUF-venn.

– Hans Christian har vært en bauta i arbeiderbevegelsen. En god AUF-venn. Jordnær. Ga trygghet til mennesker rundt seg. Alltid minnet om hvem vi som bevegelse er til for. Hvem vi representerer. En god samtalepartner. En jeg har lært mye av. Hans Christian etterlater seg spor i hele bevegelsen og en stor sorg. På vegne av hele AUF sender vi i dag våre tanker til familien og Hans Christian sine kjære. Hvil i fred, skriver Hoem.

– Tap for arbeiderbevegelsen

Tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant Martin Kolberg, sier at LO-lederens bortgang er et stort tap for norsk arbeiderbevegelse:

– Som industriarbeider og sosialdemokrat bar Hans-Christian frem det fineste i arbeiderbevegelsens politiske tradisjon. Hele hans politiske og faglige forståelse ble formet av hans yrkesbakgrunn fra Tofte Cellulosefabrikk. Han var faglig engasjert, men også en bevisst sosialdemokrat med sterk forståelse av politikkens betydning for fagbevegelsens autoritet og posisjon.