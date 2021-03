BER REGJERINGEN SJEKKE: Leder for Norsk medisinstudentforening, Maja Elisabeth Mikkelsen, er kritisk til at mange norske studenter må til utlandet for å bli leger. Foto: Privat

Professor om utenlandsstudier: − Større risiko enn mange skjønner

Professor Hilde Grimstad mener norske medisinstudenter tar risiko ved å studere i utlandet. Foreningen for norske medisinstudenter ber myndighetene systematisk sjekke universitetene med mange norske studenter.

Av Kari Aarstad Aase

Publisert: Nå nettopp

Norge trenger cirka 1300 nye leger i året, men det finnes bare rundt 600 studieplasser her. Løsningen for dem som har gode karakterer, men ikke gode nok til å komme inn i Norge, blir å søke seg til universiteter i utlandet. De aller fleste havner på universiteter i Øst-Europa, særlig i Polen og Ungarn.

– Norge er avhengige av at mange tar medisinutdannelse i utlandet. De ender med langt høyere lån enn de som studerer i Norge, sier leder i Norsk medisinstudentforening, Maja Elisabeth Mikkelsen.

Hun ser alvorlig på historien fra Gdansk Polen, der en professor antyder at man stryker studenter for økonomisk vinning i et lydopptak.

Universitetets ledelse har tatt avstand fra uttalelsene, og utdanningsminister Henrik Asheim har bedt den norske ambassadøren i Polen kontakte den polske utdanningsministeren for å få en forklaring på saken som omtales som en skandale i polske medier.

les også Polsk professor i lydopptak: Stryker utenlandske studenter

Foto: Privat

Mistenker flere tilfeller

Norsk medisinstudentforening tror det er vanskelig for norske myndigheter å påvirke eventuelle uetiske eller uredelige hendelser. Mikkelsen håper at Asheim tar ansvar, og også undersøker liknende forhold ved andre universiteter i Øst-Europa med mange norske medisinstudenter.

– Vi har en mistanke om at dette på ingen måte er et engangstilfelle ved det ene universitetet. Det å kun ta tak i den enkelte hendelsen i Gdansk, og ikke se systematisk på dette, er som å måke når det snør, sier Mikkelsen.

VG har snakket med flere norske medisinstudenter i Øst-Europa som har måttet ta fag på nytt gjentatte ganger.

– Jeg har strøket elleve ganger hittil, forteller en student som nå er halvveis i studiene i Ungarn.

For hvert fag eller år du må ta om igjen, koster det store summer. Mange reiser hjem i løpet av studietiden med høy gjeld og ingen utdanning, forteller studentene.

Ingen av studentene VG har snakket med, tør å stå frem med navn, av frykt for represalier i form av stryk eller dårlige karakterer. Det gjelder både i Polen og Ungarn.

Foto: Geir Vidar Nubdal

Mener studenter tar stor risiko

– Vi som nasjon har gjort oss avhengige av at noen enkelte ungdommer velger å bli lege i utlandet, sier professor Hilde Grimstad (over) ved NTNU.

For halvannet år siden leverte hun den såkalte Grimstad-rapporten til myndighetene. Den konkluderte med at Norge snarest må opprette 440 flere studieplasser i medisin.

– Nå er vi jo avhengige av at de unge vil ta den risikoen det er å studere i utlandet. Og det er en mye større risiko enn mange skjønner. Det norske systemet, der vi er vant til sikkerhet og rettigheter for studenter, finnes i liten grad der det er flest norske medisinstudenter i utlandet, understreker Grimstad.

Foto: Privat

les også Ber utenlandsstudenter droppe påskeferie i Norge

les også Studenter reagerer på regler for deltidsjobb

Ønsker å gå i Norge

VG har snakket med flere studenter i Polen og Ungarn som hevder det er langt mer vanlig å stryke enn å bestå på flere eksamener. VG har ikke lykkes med å verifisere de påstandene.

Det medisinske universitetet i Gdansk opplyser til VG at færre enn ti prosent av studentene stryker på de viktige eksamenene i anatomi og nevrovitenskap.

– Hadde jeg kunnet gå i Norge, hadde jeg selvsagt valgt det. Det sier alle mine norske medstudenter også, forteller en annen student ved Pecs universitet i Ungarn. Hvis hun skulle tatt valget i dag, ville hun heller tatt opp fag i Norge for å komme inn her.

Foto: Envato

Annen situasjon i Danmark

Grimstad mener medisinstudiet i Øst-Europa gir mange unge en urimelig økonomisk byrde og en vanskelig start på voksenlivet.

– Vi er forpliktet til å godta de universitetene som EU godkjenner, og kan ikke stille egne krav til feks. åpenhet og kvalitetssikring av eksamen, sier Grimstad.

Hun mener også de mange utenlandsstudentene i medisin vitner om en mangel på enhetlig og nasjonal politikk for å utdanne de legene vi trenger i Norge.

– I Danmark, som det er naturlig å sammenligne oss med, har det i mange år vært politisk og økonomisk vilje til å utdanne de legene de trenger, sier Grimstad.

Foto: Martial Trezzina / Keystone

Norge tar leger fra andre land

Norge topper listen over land i Europa som har flest leger utdannet i utlandet, opplyser legeforeningen på sine hjemmesider. Og det til tross for at Norge har forpliktet seg internasjonalt til å gjøre det motsatte.

Norge var en av initiativtakerne til en WHO-avtale som skal motvirke at rike land tar leger fra mindre rike land. Hensikten er å forhindre hjerneflukt fra land som trenger ressursene selv. Nå er over 20 prosent av overlegene ved norske sykehus fra et annet land, ifølge Grimstad.

les også Disse studiene er vanskeligst å komme inn på

I tillegg utdannes halvparten av norske medisinstudenter utenfor Norge.

– Mange steder i Norge er legemangelen så prekær, at man tar de søkerne som kommer. I våre naboland har det vært langt mer oppmerksomhet i mediene om hva dette kan føre til for pasientsikkerhet og hvilken behandling vi kan forvente i vårt velferdssamfunn, sier Grimstad.

Kan ikke love flere enn 80 nye plasser

– Studentene som studerer i utlandet får en god utdanning og mange av dem gjør en fantastisk jobb i norsk helsevesen. Samtidig ble det av Grimstad-utvalget vist til at de som studerer i utlandet ikke får den samme kunnskapen eksempelvis om norsk helsevesen, norsk helselovgivning og trening i kommunikasjon med pasientene. Derfor er det også viktig å utdanne flere leger i Norge, innrømmer Asheim.

Men han kan ikke snarlig love flere enn de 80 nye studieplassene i medisin som kom i corona-pakken i fjor.

– Utover det må vi komme tilbake til nye studieplasser i de årlige statsbudsjettene, sier utdanningsministeren.

Foto: Tore Kristiansen

Vet ikke hvordan det går med studentene

Noen av de norske medisinstudentene i utlandet er kommet dit via Bjørknes høyskole i Oslo. De tilbyr hvert år mellom 90 og 120 studenter ett år med medisinsk biologi i Oslo før de sender dem videre til Pecs, der de begynner rett på andreåret.

– Jeg gjorde det fordi jeg gjerne ville bli kjent med noen før jeg dro, og det virket som en trygg løsning, sier en student VG har snakket med. Hun forteller at svært mange av dem hun begynte sammen med, har falt fra allerede. Mange har også måttet ta et ekstra år.

Foto: Envato

Bjørknes har ikke tall på hvor mange av deres studenter som fullfører medisin i Pecs på normert tid.

– Når studentene blir immatrikulert i Pecs så er det der de er studenter, og det er derfor Pecs som sitter på den typen informasjon, opplyser rektor ved Bjørknes, Cia Dunstrøm til VG.

Foto: Berit Roald

Vil ikke si hvordan de får betalt

Universitetet i Pecs har ikke svart på VGs gjentatte henvendelser.

Året på Bjørknes koster nær 100.000 kroner, pluss utgifter til materiell og registrering, ifølge skolens egne hjemmesider. Skolen har også ulike økonomiske avtaler med de institusjonene de sender studenter til.

– Det er avtaler vi ikke ønsker å gå nærmere inn på, skriver rektor i en epost.

Mange av universitetene i flere østeuropeiske land ikke er fullfinansiert fra staten, og er derfor avhengige av å skaffe seg egne inntekter. Internasjonale studenter er en mulig inntektskilde.

– Flere av universitetene vet nøyaktig hva Lånekassen gir i støtte, og legger sine priser tett opp til det beløpet, fortalte studentene til oss, sier Hilde Grimstad.