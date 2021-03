Baneheia-saken: Vil at lydopptak og mystiske brev skal etterforskes

Et lydopptak av en vitneforklaring. Viggo Kristiansen støttespillere mener opptaket er svært relevant. Lydopptaket er omhandlet i boken til Bjørn Olav Jahr «Drapene i Baneheia – to historier, en sannhet», hvor forfatteren argumenterer for at Kristiansen er uskyldig. Ifølge boka hevder vitnet at Jan Helge Andersen har fortalt at Viggo Kristiansen ikke var med på drapene. Andersen uttalte nylig at han står ved sin forklaring om at Kristiansen var «hovedmannen».