UMULIG Å GARDERE SEG: Avdelingssjef Asbjørn Sorteberg (til venstre) og smittevernoverlege Jon Birger Haug synes det er veldig trist at intern smitte førte til dødsfall blant pasienter, men mener at der er umulig å gardere seg mot at viruset kommer inn på sykehus. Foto: Gisle Oddstad / VG

Smitteutbruddet på sykehuset Østfold: Seks døde

KALNES SYKEHUS/OSLO (VG) Seks pasienter døde etter å ha blitt smittet av det muterte coronaviruset mens de var innlagt på Sykehuset Østfold Kalnes.

Publisert: Nå nettopp

Utbruddet skjedde på ortopedisk avdeling i starten av februar og førte til at 23 ansatte og ti pasienter ble smittet.

Seks pasienter i 80- og 90-årene mistet livet. De fire som overlevde, var mellom 30 og 80 år.

Sykehuset har nå igangsatt intern gransking for å se om det er noe de kan lære av det som skjedde, opplyser avdelingssjef for ortopedisk avdeling, Asbjørn Sorteberg til VG.

AVDELINGSSJEF: Asbjørn Sorteberg er leder for ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold Kalnes. Foto: Gisle Oddstad / VG

– Vi har jo hatt flere tilfeller med positive tester på både poliklinikken og sengeposten på ortopedisk, men det har aldri gitt noe utbrudd. Det er ingen grunn til å tenke at det vi gjorde var for dårlig, sier Sorteberg.

– Det har kommet et virus som åpenbart er mer smittsomt og som vi nok da ikke var klar over at var så smittsomt. Det ble åpenbart for oss da dette skjedde.

– Har egentlig ikke så mye å forbedre

Sammen med seksjonsleder for ortopedisk døgnområde, Eva Tveter, og smittevernoverlege Jon Birger Haug, stiller Sorteberg til videointervju for å redegjøre for hendelsesforløpet.

– Seks mennesker døde. Tenker dere i dag at dere kunne gjort noe annerledes slik at alle eller noen av dem hadde overlevd?

– Egentlig ikke. Jeg kan ikke se det, sier Haug.

– Vi har egentlig ikke så mye å forbedre. Det går mer på at kommandolinjen må være klar og at vi kanskje skulle vært enda mer aktive med å teste og vært enda mer ekspansive med å sette ansatte i karantene med én gang.

SMITTEVERNOVERLEGE: – Det er trist og leit, men det er mange gamle mennesker som kommer hit. Man er ikke uberørt, selvsagt. Men det er jo dette vi jobber med. Liv og død, sier Jon Birger Haug om dødsfallene. Foto: Gisle Oddstad / VG

Avdelingssjef Sorteberg er enig.

– Spørsmålet er jo om vi gjorde noe for dårlig som gjorde at de ble smittet. Jeg synes ikke det. Ortopedisk er ikke en smittepost, og sykehuset har etablert en god skallsikring for å sikre at smitte ikke skal komme inn. Men det er uansett umulig å gardere seg mot det.

Seksjonsleder Tveter påpeker at ingen ansatte hadde symptomer på jobb og sier:

– Det er vanskelig å sikre alt.

Det første store utbruddet

De tre er ikke i tvil om at pasientene ble smittet på Kalnes. Sykehuset er ikke 100 prosent sikre på hvem som er «person null», men anser det som trolig at smitten kom inn på sykehuset rundt den siste helgen i januar. Slik forløp uke 5:

Søndag 31.01: En ansatt følte seg dårlig. Vedkommende, som hadde vært på jobb dagen før, tok en coronatest i regi av kommunen.

Mandag 01.02: Det positive testsvaret forelå på formiddagen, og den ansatte varslet Kalnes. Sykehuset satte da i gang testing og karantene-setting av nærkontakter som vanlig ved smittesporinger. Etter hvert fikk de beskjeder om at flere av disse utviklet symptomer.

Tirsdag 02.02: Beskjed om to nye smittede ansatte kommer. Testingen ble intensivert og enda flere ansatte i ble satt i karantene. Sykehuset innså hva de sannsynligvis sto overfor: Et utbrudd av coronaviruset.

Onsdag 03.02: Sykehuset fikk positivt testsvar på den første pasienten på sengeposten. Fra da av testet de daglig alle inneliggende pasienter og samtlige ansatte som ikke alt var satt i karantene, men som hadde vært på jobb i et tidsrom der det overhodet var tenkelig at de kunne ha blitt smittet.

Torsdag 04.02: Sykehuset føler seg trygge på at de har kontroll over utbruddet på grunn av den daglige testingen. Foreløpige interne analyser fra sykehusets eget laboratorium viste at det trolig var det muterte viruset som spredte seg. Dette ble bekreftet fra FHI 13. februar.

Tror pasientene ble smittet før onsdag

– Burde dere ha tenkt utbrudd allerede mandag, smitteoverlege Haug?

– Nei, det kan vi overhodet ikke «klandres» for. På det tidspunktet var det kun én påvist smittet ansatt, sier smittevernoverlegen.

– Vet dere når pasientene ble smittet?

– Det vi kan si med ganske stor grad av sikkerhet, er at pasientene som fikk viruset, ble smittet enten den helgen eller i løpet av den påfølgende mandagen eller tirsdagen, sier Haug.

På spørsmål om hvordan de vet dette, peker smittevernoverlegen på følgende:

Svært strenge smitteverntiltak ble iverksatt fra tirsdag, det ble foretatt en nitid gjennomgang med utvidede nærkontakt-vurderinger og over 100 ble satt i karantene.

I tillegg så man at ni av ti pasienter hadde testet positivt til og med 6. februar, noe som sterkt indikerer smittetidspunkt før onsdag.

– Helt sikker på slikt kan man likevel aldri være. Vi er dog overbevist om at dette utbruddet ble håndtert så godt som overhodet mulig, og har støtte fra FHI på dette. At en manglende håndtering fra vår side skal ha kostet pasienters liv, er vi definitivt ikke med på.

Tiden før mutanten var vanlig

Utbruddet var det første store på Kalnes, som sammen med Sykehuset Østfold Moss utgjør sykehustilbudet for 300.000 mennesker i området. Kalnes hadde hatt kontroll i nesten ett år. Så kom mutanten – og ting eskalerte svært raskt i gangene og på enerommene på ortopedisk avdeling.

– På den tiden levde vi i den tro at den muterte virusvarianten var ganske sjelden, sier Haug.

Utbruddet skjedde sannsynligvis den samme helgen som det ble kjent at det for første gang var påvist noen tilfeller av det muterte viruset i flere kommuner sørøst i Viken fylke.

– Burde dere med én gang mistenkt at det var den som spredte seg?

– Vi var selvsagt klar over den muterte varianten, men på den tiden var det ingen som hadde oversikt over omfang av utbredelsen.

Haug berømmer sykehusets laboratorium som tidlig startet testing for mutanter.

– Men tross alt ikke rutinemessig allerede den 1. og 2. februar. De var da i ferd med å evaluere analysene sine, og hadde tiltro til dem – derfor forsto vi også alvoret raskt og satte ærlig talt i gang tiltak så hurtig som overhodet mulig.

Ikke «helt flinke nok» på smittevern før utbruddet

Sorteberg erkjenner uoppfordret at avdelingen ikke var «helt flinke nok» på smittevern før utbruddet ble oppdaget.

– Hva legger dere i det?

Seksjonssleder Eva Tveter utdyper:

– Vi kunne kanskje startet tidligere med å bruke visir. Vi brukte munnbind, men visir var ikke på plass.

– Tar dere selvkritikk?

– Vi tar all kritikk som er berettiget og lærer av den. Det er flere ting vi har lært om hvordan vi kunne gjort dette smidigere. Men at det har hatt noen betydning for selve forløpet, det tror jeg nok ikke det har, sier smittevernoverlegen.

Avdelingssjef Sorteberg følger opp:

– Det jeg tenker, er at hvis vi hadde gjort det vi gjør i dag, med visir og enda strengere forholdsregler, så kan det være at utbruddet ikke hadde skjedd. Det er selvfølgelig umulig å si, men på den måten klarte vi å stoppe utbruddet, sier han.

– Hvorfor dere gjør ting annerledes i dag? Var det fordi dere innså det var for dårlig før, eller er det fordi mutantsmitten skaper nye utfordringer?

– Den nye mutantformen fremstår som betydelig mer smittsom, sier han.

ØKT BESKYTTELSE: Signy Dahlstrøm (med visir) og Camilla Nordahl på jobb på ortopedisk avdeling onsdag, hvor munnbind og nå også visir er standardbeskyttelse i nærkontakt med pasientene på sengeposten. Foto: Gisle Oddstad

– Det vi gjorde før utbruddet, var likevel i tråd med alt vi skulle gjøre, og det samme som vi har gjort i ett år. Og det har fungert.

Nå er visir innført som standardbeskyttelse, i tillegg til munnbind, i nærkontakt med pasienter, også på ordinære sengeposter. Sykehuset tester også alle pasienter som legges inn akutt.

– Vi er profesjonelle og vet at mennesker kan dø

Ortopedisk opererer mellom åtte og 16 pasienter hver dag. Sorteberg anslår at gjennomsnittsalderen er mellom 75 og 80 år. Mange av dem har også underliggende sykdommer.

– Når over halvparten dør, så sier det noe om hvor syke pasienter vi i utgangspunktet har liggende hos oss, sier avdelingssjefen til.

– Hvordan har dette vært for dere, avdelingen og hele sykehuset?

– Vi er profesjonelle og vet at mennesker kan komme til å dø, enten det er av hjerteinfarkt, hjerneslag eller coronavirus, sier Sorteberg.

– Dessverre. Det er synd. Vi har alle gamle slektninger som dør, og det er trist, men det er en del av livet. Men vi kan ikke tillate oss å gå rundt og bli nedbrutt av dødsfall som skjer.

STOLT AV DE ANSATTE: Eva Tveter, seksjonsleder for ortopedisk døgnområde på Kalnes, er imponert over de ansatte på avdelingen. – De som ikke var i karantene eller var syke gjorde en kjempejobb. De jobbet ekstra og stilte veldig opp for hverandre for å få ting til å gå rundt. Foto: Gisle Oddstad / VG

Smittevernoverlegen sier at han tenker på at ansatte på sykehus i for eksempel London nesten ville ledd hvis de hadde overhørt dette intervjuet.

– I de fleste land er det ikke noe snakk om å utbrudd-forklare, der er det bare å stå med ryggen mot veggen og prioritere store antall intensivinnleggelser. Det er tankevekkende. Vi bør jo være happy for at vi klarer det så bra hos oss – til tross for seks triste dødsfall, sier han.

– For de pårørende og alle andre berørte så er det selvsagt ikke noe forskjell om dødsfall skjer i London eller her. Det er uansett trist. Veldig trist.

De pårørende er fulgt opp av sengepostene eller helsehusene de ble flyttet til og døde på, så de tre VG intervjuer har ikke vært i kontakt med dem.

– Vil dere si unnskyld eller noe annet til de etterlatte?

– Som avdelingssjef føler jeg et ansvar for at seks av pasientene døde, selv om jeg ikke synes det er noen grunn til at vi skal unnskylde for det som har skjedd. Men vi synes det er trist, sier avdelingsleder Asbjørn Sorteberg.