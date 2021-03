ADVARTE: Jonas Gahr Støre sier at lærdommene fra svineinfluensaen ikke er fulgt opp godt nok. Foto: Fredrik Solstad

Kritisk Støre til Koronakommisjonen: − Vi manglet munnbind, vi manglet utstyr

Jonas Gahr Støre mener at Norge hadde lært for lite av erfaringene fra svineinfluensaen da corona-krisen traff for ett år siden.

Publisert: Nå nettopp

Fredag er det ett år siden Norge stengte ned og snart kommer dommen over Norges corona-håndtering.

Den 14. april skal Koronakommisjonen levere sin rapport, hvor de har undersøkt hvordan landet var forberedt og hvordan styresmaktene håndterte pandemien.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ble intervjuet av Koronakommisjonen i rundt en time i januar og var kritisk til pandemi-beredskapen.

– Det sto med store bokstaver at dette var en mulig trussel. Vi manglet munnbind, vi manglet utstyr. Hele beredskapstenkningen på at vi kan få en pandemi var på et veldig lavt bluss, sier Støre til VG.

VG har tidligere skrevet at Helse Sør-Øst krisekjøpte smittevernutstyr til 3,2 milliarder.

Flere advarsler

Støre er tidligere helseminister og har vært stabssjef i Verdens helseorganisasjon under Gro Harlem Brundtland.

Han var også i regjering da svineinfluensaen traff Norge i 2009.

– Kommisjonen var opptatt av de kontaktene som hadde vært rundt 12. mars, altså rundt starten på denne historien. Der var jeg opptatt av å dele opplevelsen av at vi var dårlig forberedt, sier Støre.

– Jeg hadde jo dette med meg om svineinfluensaen, som vi fikk i vår regjering. Da jeg var helseminister, var det min oppgave å levere stortingsmeldingen som oppsummerte erfaringene med den. Svineinfluensaen var i 2009–2010, og jeg la frem den meldingen i 2013. Der står det at nå har vi hatt erfaring med noe som har vært en epidemi. Det kan bli en pandemi. Hva lærte vi av det, spør han.

les også Dette fant Danmarks corona-kommisjon. Mye var likt med Norge.

Så sent som i 2019 pekte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på pandemi som en av de to alvorlige hendelsene som utgjorde størst risiko.

I tillegg fokuserte kommisjonens intervju ifølge Støre mye på coronaloven og prosessen rundt den.

Han var saksordfører og sier at prosessen startet dårlig, men landet bra.

PÅ KONTORET: VG møtte Jonas Gahr Støre til intervju på hans kontor på Stortinget. Foto: Fredrik Solstad

Støre krever åpenhet

Jonas Gahr Støre krever åpenhet om forklaringene til både politikere og embetsfolk.

Koronakommisjonen har avslått VGs begjæring om innsyn i en rekke intervjureferater, blant annet med ledende byråkrater og statsråder i Erna Solbergs (H) regjering (se liste i faktaboks).

VG har derfor bedt om et intervju med alle statsrådene som Koronakommisjonen har intervjuet.

Bare kunnskapsminister Guri Melby (V) sa ja. Helseminister Bent Høie (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), justisminister Monica Mæland (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier nei.

Statsministeren sier at hun ikke har noe imot at forklaringen hennes offentliggjøres, men har takket nei til et intervju med VG.

VGs innsynsbegjæring

VG har søkt innsyn i intervju, opptak og tilknyttede dokumenter for en rekke statsråder og toppbyråkrater (se listen under). Begjæringene er avslått av Koronakommisjonen. Statsminister Erna Solberg

Statssekretær Lars Øy

Helseminister Bent Høie

Departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Bjørn-Inge Larsen

FHI-direktør Camilla Stoltenberg

Helsedirektør Bjørn Guldvog

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

Finansminister Jan Tore Sanner

Departementsråd i Finansdepartementet, Hans Henrik Scheel

Justisminister Monica Mæland

Kunnskapsminister Guri Melby

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

FHI ved Line Vold, Preben Aavitsland og Geir Bukholm Vis mer

– Jeg har hatt et grundig intervju med Koronakommisjonen. Vi snakket da både om hvor godt forberedt samfunnet var på en krise som dette og om konkrete problemstillinger knyttet til håndteringen av selve koronapandemien, skriver Solberg i en e-post til VG og legger til:

– Jeg har ikke sagt noe annet til kommisjonen enn det jeg har sagt i ulike intervjuer gjennom det siste året, og jeg har ikke noe imot at min forklaring blir offentliggjort når kommisjonen er ferdig med sitt arbeid. Nå er det viktig at kommisjonen får gjort et grundig og godt arbeid, og jeg har ikke noe behov for å gjenta min forklaring til VG nå.

TYST: Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke si hva hun har forklart Koronakommisjonen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Vil offentliggjøre til slutt

Koronakommisjonens leder, Stener Kvinnsland, sier til VG at de vil være åpne etter fremleggelsen av sin rapport.

– Jeg har ingen synspunkter på at Støre og Melby nå er åpne. Referatene er fortsatt hos kommisjonen. Men det er opp til dem om de velger å gjenfortelle hva de har sagt, sier Kvinnsland.

Han sier at de ønsker å gjøre referatene tilgjengelige for offentligheten, men ikke før kommisjonen har offentliggjort rapporten den 14. april.

Prinsippet om åpenhet her gjelder både forklaringene til statsrådene og de med en lederfunksjon hos myndighetene.

– Når rapporten er frigjort, er vi veldig innstilt på å frigjøre referatene og at de blir offentlige. Men vi er nå inne i korrekturfasen, og det er stadig ting som korrigeres, sier han.

LEDER: Stener Kvinnsland leder Koronakommisjonen. Foto: Fredrik Hagen

Åpen Venstre-leder

I motsetning til Høyre og KrFs statsråder, velger Venstre-leder Guri Melby å være åpen om hva hun har forklart i sitt intervju med Koronakommisjonen.

– Jeg trakk frem det jeg opplevde som det mest krevende, og som vi nå ser: Det er mye vanskeligere å holde skoler og barnehager åpen i en pandemi enn å stenge dem. Det vanskelige balansepunktet hele veien har vært å finne riktig tiltaksnivå som holder smitten nede, men samtidig sikrer at barn og unge får være mest mulig i skole og barnehage, sier Melby til VG.

Hun sier at hun også trakk frem problemer myndighetene har hatt med å nå alle med god nok informasjon, og da særlig innvandrerbefolkningen.

les også Rapport om nedstengingen: Folk med hjerteinfarkt droppet å oppsøke sykehus

– Selv om vi hadde egne tiltak rettet mot dem fra starten av, så greide vi ikke å treffe godt nok og vi har hatt for høye smittetall der. Jeg tror vi har lært en del om at vi må kommunisere mye bredere i en krisesituasjon og bruke ulike måter for å nå frem til ulike grupper i samfunnet, sier hun.

ÅPEN: Kunnskapsminister og partileder i Venstre, Guri Melby. Foto: Xueqi Pang

– Får være deres valg

– Jonas Gahr Støre og du forteller nå om deres forklaringer. Hvorfor velger du å være åpen?

– Jeg mener at vi har vært veldig åpne fra starten av også. Alt jeg har sagt til Koronakommisjonen tror jeg egentlig at jeg har sagt i diverse intervjuer i løpet av det siste året. Det er ingen grunn til å ikke dele det, og jeg har tro på åpenhet, sier Melby til VG.

Hun mener en positiv ting under pandemien har vært at det er en takhøyde for å gjøre feil, fordi de noen ganger har vært litt usikre på hva som er riktig å gjøre.

les også Mener frykt og usikkerhet lå bak «søringkarantenen»

– Da har vi vært åpen på at det kan hende at vi ikke har valgt den optimale løsningen nå. Og så jobber vi med å få den bedre. Vi er jo fortsatt i en sånn situasjon at vi håndterer denne krisen. Det å være åpen på at alt ikke er gjort perfekt tror jeg faktisk bidrar til å styrke folks tillit til håndtering. Det tror jeg vi trenger akkurat nå.

– Hva tenker du om at de andre statsrådene ikke vil si hva de har sagt?

– Det får være deres valg.

SE VIDEO: Slik kan man teste seg selv for corona.