JULESTEMNING: Det blir en ganske annerledes jul i år, men i Spikersuppa er det mulig å få litt julestemning også i år. Foto: Erik Johansen/NTB

VG-undersøkelse: Slik planlegger nordmenn corona-julen

60 prosent av nordmenn planlegger en annerledes julefeiring, viser en ny VG-undersøkelse.

I en fersk undersøkelse svarer over 60 prosent av nordmenn at corona-julen blir annerledes.

Spørsmålet som ble stilt, var om coronapandemien vil føre til endringer i julefeiringen i år, og i tilfelle hvilke. 1000 personer deltok i undersøkelsen.

Nær halvparten oppgir at de kommer til å feire julen med færre personer, mens over 40 prosent oppgir at man kommer til å være med i færre juleselskaper. Nesten 20 prosent av de spurte kommer til å avlyse reisen i julen.

Av de spurte, svarer 34 prosent at det ikke kommer til å bli noen endringer i julefeiringen i år.

Nakstad: Viser at folk tenker på smittevern

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener dette viser at mange tenker på smittevern når de planlegger julen.

– Tallene tyder på at de som normalt sett møter mange mennesker i jula, og kanskje i flere forskjellige sammenhenger, har tatt innover seg at de må begrense dette noe i år. Mange feirer nok vanligvis ikke med så mange og for dem er det naturlig å ikke legge opp til større endringer, sier han til VG.

Nakstad mener det viktigste smittevernrådet til jul, er at du ikke besøker andre hvis du har tegn til luftveisinfeksjon.

STØTTER PLANENE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener undersøkelsen tyder på at folk har skjønt at det blir en annerledes jul. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– I tillegg er det nok lurt å være forsiktig med hvor mange man har tett kontakt med i ukene fram mot jul, særlig hvis man bor i de største byene, da begrenser man smitterisikoen og sannsynligheten for å havne i ufrivillig karantene.

Regjeringen har varslet pressekonferanse på onsdag, der de vil komme med juleråd.

Forrige uke sa Bent Høie til VG at alle bør ha en plan B:

– Alle må ha en plan B i denne situasjonen, og plan B er at man må avlyse ting. Det er noe alle må være forberedt på. Selv om det kommer gode råd og regler for julen, så kan smittesituasjonen lokalt eller nasjonalt være slik at vi må gjøre ting annerledes. Vi må dessverre leve med denne uforutsigbarheten.

Unicef: Slik oppleves begrensningene

I en annen undersøkelse utført av Yougov for UNICEF Norge, svarer en av fire nordmenn at de føler coronasituasjonen gjør at de ikke klarer å skape en så god advent og jul som barna fortjener.

Nesten hver fjerde nordmann (24 prosent) opplever at koronasituasjonen i stor grad påvirker deres evne til å gi egne barn den førjulstiden og julen de fortjener.

Den viktigste årsaken til at nordmenn føler det slik, er begrensninger i å besøke nær familie og feire julen sammen. Nesten åtte av ti oppgir dette som årsak (78 prosent). Og det er særlig kvinner som føler besøksbegrensningene som negativt.

– Vi ser at det mest utslagsgivende i år er at det blir en annen form for samvær i julen. Vanligvis er det gavepresset som er mest fremtredende, sier avdelingsdirektør Kristin Oudmayer i UNICEF Norge til VG.

Denne endringen i fokus tror hun på en måte kan være bra:

– ,Det viser at man er mer opptatt av samvær enn gaver. Og at det forhåpentligvis gjør at folk bekymrer seg mindre for gaver og prøver å skape minner innenfor de rammene vi har nå.

Flere har dårlig råd

Men det er fortsatt mange som gruer seg til jul på grunn av kjøpe- og forventningspress. Faktisk er det like mange i år som i fjor, noe Oudmayer tror handler om at det kanskje er flere i år som sliter på grunn av arbeidsløsheten som følger corona-permitteringer.

Blant dem under 39 år, er det økonomien som bekymrer mest.

– Vi vet at flere er arbeidsledige på grunn av pandemien. De som ikke hadde så mye i utgangspunktet er spesielt rammet av corona-situasjonen.

I tillegg svarer halvparten at de er redde for at noen i familien skal bli alvorlige syke, og 30 prosent at noen i nær familie skal gå bort på grunn av covid-19.

Publisert: 01.12.20 kl. 21:59 Oppdatert: 01.12.20 kl. 22:19

