AVGJØRENDE TESTER: Det er først i den tredje og siste testfasen at selskapene får svar på om vaksinen faktisk har effekt mot coronavirus. Her organiseres testingen av Moderna-vaksinen i Hollywood i august. Når de inn den siste datapakken, kan avgjørelsen om godkjenning tas. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Dette venter de egentlig på for å godkjenne en vaksine: − Er ikke langt unna

Når som helst kan det som mangler for en godkjenning i Norge og EU komme. Det er en datapakke, og den kan avgjøre alt.

Hos det norske legemiddelverket stiger spenningen. Det er søkt om godkjenning av tre vaksiner i EU og Norge – og alle ligger godt an. Men hva er det egentlig vi venter på?

Jo, firmaene bak de tre vaksinene må levere en siste stor datapakke over forskningen sin. Det er dette Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) trenger for å gi tommel opp og godkjenne vaksinene for EU og Norge.

– Det er da EMA kan gjøre den endelige vurderingen: Holder det eller holder det ikke. Vi venter nå på at firmaene leverer en fullstendig datapakke, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket til VG.

Dette kan komme når som helst, og det er altså her spenningen nå ligger. Alle tidsanslag på når en vaksine kan komme til Norge, er avhengig av dette.

– Nå er det disse dataene vi venter på, sier Hortemo.

VELDIG SPENT: Mye av det Sigurd Hortemo og det norske legemiddelverket lurer på om coronavaksinene, vil besvares i denne datapakken. Foto: Legemiddelverket

Her ligger spenningen

Disse datapakkene vil besvare mye av det Det norske legemiddelverket nå grubler på.

– Det vi vil vite, er om vaksinen beskytter mot sykdom, som er det absolutte kravet. Vi må vite hvilke bivirkninger som har oppstått de første ukene etter vaksinering, sier Hortemo i Legemiddelverket.

Hva er disse datapakkene? For å bli godkjent, må selskapene bevise at deres vaksine beskytter mot covid-19-sykdom og ikke har uakseptable bivirkninger. Når de mener at de har nok data til å bevise dette, sender de over denne datapakken med forskningen. Altså sier de egentlig «nå mener vi at vi har nok forskning til å få en godkjenning», en slags endelig og formell søknad. Og dette kan altså leveres når som helst nå.

Hva skjer når de kommer? Da kan Det europeiske legemiddelkontoret ta stilling til om vaksinen kan få en midlertidig godkjenning i EU og Norge.

– Og det er det ingen av de tre som har levert ennå? Så vidt dere vet

– Nei, ingen av firmaene har levert en komplett datapakke foreløpig, svarer Hortemo.

– Er det langt unna?

– Nei, vi tror ikke det er langt unna. Vi tror de første vil levere i løpet av desember, kanskje tidlig i desember, sier han.

Tar flere uker å behandle

Alle de tre vaksinene er nå i den siste og avgjørende testfasen, hvor hver vaksine testes på titusenvis av mennesker.

De foreløpige resultatene fra Pfizer har for eksempel fått stor oppmerksomhet:

Selskapene har publisert pressemeldinger om at alle tre vaksiner ser ut til å virke, men selve forskningen må faktisk ettergås.

– Når Det europeiske legemiddelkontoret får datapakken, vil den inneholde en samlet oversikt over resultatene fra fase tre-studiene, på effekt, bivirkninger og data om produksjonen. Hvis dette er bra, kan EMA gi en betinget godkjenning, påpeker Hortemo.

Hvor lang tid tar det å behandle søknaden? Å behandle søknaden kan gå fortere enn vi først trodde. Det norske legemiddelverket anslo først at EMA ville bruke tre til fire uker. «Men det settes nå inn så store ressurser at vi ikke lenger tør å si hvor lang tid det kan ta. Vi utelukker ikke at det kan gå fortere», sier Hortemo.

Så hvor lang tid tar det totalt? Hvis disse datapakkene leveres snart, kan en vaksine altså godkjennes allerede i desember.

– De aller mest optimistiske mener at vi skal få en betinget godkjenning før jul. Men vi mener fortsatt at det mest realistiske er rett over nyttår, sier Hortemo i Legemiddelverket.

Dette skjer når en vaksine er godkjent

Når søknaden er behandlet, skjer dette:

Den endelige avgjørelsen: Hvis Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) gir en betinget godkjenning til én eller flere vaksiner, Hvis Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) gir en betinget godkjenning til én eller flere vaksiner, går saken til EU-kommisjonen . De gir den endelige godkjenningen for EU og Norge. Det norske legemiddelverket tror det kun vil ta dager fra EMA godkjenner en vaksine, til den er formelt godkjent i Norge.

Hva er en betinget godkjenning? I situasjoner der det er et stort udekket medisinsk behov, kan myndighetene godkjenne en vaksine før man har all dokumentasjon som vanligvis kreves, skriver Legemiddelverket. Dette kalles betinget godkjenning og er en mulighet for å sikre rask tilgang til en vaksine under en pandemi, skriver Legemiddelverket. Betinget godkjenning gis før man har langtidsdata om effekter og bivirkninger. Den gis på grunnlag av: Dokumentasjon på kvalitet, effekt og bivirkninger fra kliniske studier.

En vurdering av vaksinens kvalitet, kjente og potensielle effekter og bivirkninger. For å få betinget godkjenning stilles det juridiske krav om at vaksineprodusenten fortløpende gir Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) tilleggsdata etter den betingede godkjenningen. En betinget godkjenning gis for 1 år om gangen og

kan forlenges årlig. Kilde: Legemiddelverket Vis mer

Produsenten sender vaksinedosene ut til land som har forhåndsbestilt. Norge har forhåndsbestilt doser av de tre vaksinene i denne saken via EU-alliansen.

FHI tar imot dosene på sitt sentrallager.

FHI videresender dosene ut til din kommune og til sykehusene. FHI ut til din kommune og til sykehusene. FHI har anslått at det kan ta to til tre uker fra de får vaksiner på sitt lager til de første gruppene er vaksinert.

Hvem er de første? Hvem som prioriteres først, er ennå ikke bestemt. Det er regjeringen som avgjør, men både en ekspertgruppe og FHI Hvem som prioriteres først, er ennå ikke bestemt. Det er regjeringen som avgjør, men både en ekspertgruppe og FHI tar til orde for å sette risikogruppene først

