TV 2s USA-korrespondent Fredrik Græsvik har følt seg ensom og isolert den siste tiden, men mener likevel at USA og han fant hverandre på helt riktig tidspunkt.

Gjør coronapandemien deg rastløs og anspent, men samtidig likegyldig og tafatt? I så fall er du ikke alene. Følelsen har et eget navn, og det er naturlig at den oppstår i denne spesielle tiden, mener forsker.



Ragnhild og Lars kjemper en desperat kamp for at datteren skal få leve sine siste dager hjemme. Samtidig har kommunens helsevesen meldt dem til barnevernet. Hvem vet hva som er best for Isabella?

