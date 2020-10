Nils Per Sara skrev mandag på Facebook: «Har det helt greit etter hendelsen i går. Må enda en gang takke Kim Rainer Eira med innsatsen på skadestedet. Uten deg hadde jeg kanskje vært enda der uten dekning.» Foto: Privat

Fikk ATV-en over hodet: − Ansiktet er knust. Jeg håper jeg berger synet

Fra sykesengen på Ullevål priser Nils Per Sara seg lykkelig for at det ikke gikk verre da ulykken rammet. Han er sikker på at det kunne gått virkelig ille da han fikk ATVen over seg, i en steinur i ingenmannsland.

Tom Skoglund (Altaposten)

Nå nettopp

– Uten kompisen vet jeg ikke hvordan dette ville gått, sier han til Altaposten.

Det var iFinnmark som først omtalte saken.

Begynte å gli

Det var søndag at reindriftsutøveren startet ut mot reinflokken ved Korsfjord i Alta kommune sammen med Kim Rainer Eira, som tilhører samme reindriftsdistrikt, 24 A Seiland. De to og øvrige medlemmer av siidaen startet denne helgen arbeidet med å flytte flokken fra sommerbeitet og inn til vinterbeitet på Finnmarksvidda.

Mens de var på vei over Korsfjorddalen sammen med hovedflokken oppdaget de en mindre gruppe rein som hadde skilt lag med resten av dyrene. Da hovedflokken hadde kommet seg rundt dalen, bestemte de seg for å hente de øvrige dyrene.

De to kjørte hver for seg, Eira først på en sekshjuls ATV, Sara like bak på en vanlig ATV. Turen gikk opp en snødekt bakke.

– Det var ikke veldig bratt, men det var snø der. Kim Rainer kjørte opp med sekshjulingen, jeg fulgte etter. Halvveis opp begynte ATVen å spinne, og da jeg begynte å skli bakover, da skjønte jeg hvor dette bar, forteller Sara.

Hang fast

Reindriftsutøveren hoppet resolutt av ATVen. Men kikkertvesken han hadde hengende i en reim på skrå over brystet, ble hengende fast i styret. Nils Per fulgte med rundt, og fikk ATVen over seg.

– Jeg kjente at jeg fikk et skikkelig smell i hodet da ATVen rullet over.

Sara hadde ikke hjelm på seg da ulykken skjedde. Reindriftsutøverne tilbakelegger et utall mil på ATV og snøscooter i forbindelse med reinflyttingen, og en hjelm blir rett og slett for tung å bruke over så lang tid, med fare for slitasje og skader i nakken som resultat.

Da uhellet skjedde var kompisen Kim Rainer på bakketoppen like over. Han snudde seg tidsnok til å få med seg ulykken. Da han så at det gikk ille vred han om nøkkelen på sin ATV, satte på parkbremsen og styrtet ned stedet der kompisen lå og vred seg i smerte.

– Han var utrolig kjapt på plass, husker Nils Per.

Kim Rainer ble rystet av synet som møtte ham.

– Jeg så han først fra siden, og skjønte at det var alvorlig. Nesen hans var rett og slett trykket inn i ansiktet av en skarp stein som stakk opp. Det rant blod fra nesen, og han spyttet blod. Jeg spurte «går det bra, går det bra?» og merket at jeg fikk kontakt med han.

Nestenulykke

Mens Kim Rainer forsøkte å få kontakt med Nils Per, hørte de plutselig en lyd fra lenger opp i bakken.

– Sekshjulingen var begynt å trille, og kom nedover bakken i stor fart rett mot oss. Kim Rainer klarte akkurat å trekke meg vekk før sekshjulingen hans traff oss. Det var virkelig dramatisk, minnes Nils Per.

Med kompisen hardt skadet på bakken, måtte Kim Rainer Eira forsøke å få tak i hjelp. Men uten dekning på telefonen, måtte han opp i høyden for å ringe.

– Jeg sprang opp bakken for å ringe, og mens jeg gjorde det ropte jeg flere ganger til Nils Per for å forsikre meg om at han svarte.

Fra AMK ble det raskt besluttet å sende et Sea King redningshelikopter til stedet. Kim Rainer fant en omtrentlig posisjon og fikk sendt Sea King i riktig retning.

Kald

Nedi bakken begynte Nils Per å fryse.

– Jeg skalv skikkelig og tenkte at jeg måtte komme meg i bevegelse. Øynene var så opphovnet at jeg ikke så noe, så jeg måtte bare gå etter stemmen hans. Jeg visste jo at han var oppi bakken, så jeg gikk etter sporene fra sekshjulingen og orienterte meg de rundt 100 meterne opp bakken.

Da han kom til toppen, til kameraten, ble smertene for store.

– Jeg begynte bare å hylskrike da jeg kom opp, minnes Nils Per Sara.

Eira fikk hentet sovepose og en jervenduk, og pakket inn Sara. Gjeterhunden ble ledet inn til den skadede reindriftsutøveren.

– Jeg fikk varmen i meg mens vi ventet på at helikopteret skulle komme.

Tente på soveposen

På et tidspunkt hørte de helikopteret komme. Men først fløy maskinen rett over og forbi de to, uten å se dem.

– De bommet litt på oss og fløy ned mot dalen. Jeg sa til kompisen at han bare måtte stikke fyr på soveposen for å lage røyk. Det gjorde han, og like etter oppdaget de oss og kom mot oss.

En time etter at 113 ble oppringt var Nils Per Sara i helikopteret, på vei til sykehus.

Ifølge iFinnmark, som omtalte saken tirsdag formiddag, ble politiet varslet om hendelsen klokken 15.45 søndag.

FIKSET HJELP: Kim Rainer Eira fikk sjokk da han så ATVen rulle over kompisen. Men han klarte å holde hodet kaldt, og fikk tak i hjelp til Nils Per Sara. Foto: Privat

Knust

Første stopp var Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Her ble Sara undersøkt:

– Ansiktet mitt er knust. Jeg har brudd fra øre til øye, mellom øynene og videre fra andre øye og bort til øret igjen. nesen er brukket. Jeg har brudd bortover mot munnen på begge sider av ansiktet. Hele «midtpartiet» av ansiktet er løst. Så det var en alvorlig smell jeg fikk.

Legene ved UNN fant ut at de ikke ville operere reindriftsutøveren. Han forteller at legene sa at det var en viss fare for at en operasjon kunne føre til at han mister synet.

– Så de bestemte seg for å flytte meg over til Ullevål sykehus. Her ligger jeg nå, sier Sara.

– Har du smerter nå?

– Nei, jeg har faktisk veldig lite smerter. Fikk smertestillende i natt, etter det har jeg ikke fått noe, sier han.

– Hvordan har du det?

– Jeg er fremdeles opphovnet og har dobbeltsyn fordi det ene øyet er falt litt ned i forhold til det andre. Legene her tenker å operere meg i morgen tidlig.

– Er du redd for at du blir å plages i ettertid?

– Jeg håper bare jeg berger synet. Vi i reindriften er helt avhengig av synet. Bare det å miste synet på det ene øyet vil være alvorlig, mener han.

Beholdt galgenhumoren

Men selv om han var gjennom en alvorlig hendelse har han beholdt humoren:

– Å miste synet er worst case. Selvfølgelig håper jeg at dette går bra, og at jeg ikke får noen varige men. Og selvfølgelig at jeg blir like frisk og pen som jeg var før, sier han og bryter ut i latter.

– Legene har sagt at bruddene er «fine», uten beinrester her og der. Men det blir mye stålplater, det sa legene. Så jeg blir vel et godt kilo tyngre, sier han og ler igjen.

DRAMATISK: Den blodige steinen ved ATVen vitner om dramaet som utspilte seg her på søndag ettermiddag. Foto: Kim Rainer Eira

HMS

Både den uheldige reindriftsutøveren og kompisen priser seg lykkelige for at de var to da uhellet var ute. Sara forteller at policyen til han og de øvrige reindriftsutøverne i siidaen hans er at man alltid skal være to stykker.

– Vi må tenke HMS, og å alltid være to er et slikt tiltak. I dag er jeg veldig glad for at Kim Rainer var sammen med meg. For det går så fort galt. Jeg vet ikke hvordan dette hadde gått uten han. Ikke minst også fordi det ikke var mobildekning der ulykken skjedde. Jeg må bare anbefale alle andre om å også jobbe sammen to og to.

Kompisen Kim Rainer er enig.

– Det er skummelt å tenke på hvordan dette kunne gått. Jeg er glad for at jeg klarte å holde hodet kaldt, jeg fikk ikke panikk og fikk ringt 113 ganske raskt. Jeg var jo selvfølgelig redd, men klarte å tenke klart. Når han ble flydd bort og jeg sto der igjen med de to ATVene, da ble jeg rett og slett dårlig, av redsel og sjokk. For dette kunne gått skikkelig ille, sier han.

– Jeg er også imponert over den styrken Nils Per hadde da han klarte å reise seg fra ulykkesstedet og gå opp bakken der jeg sto og ringte etter hjelp. Han må ha hatt en utrolig viljestyrke.

Publisert: 20.10.20 kl. 20:30

