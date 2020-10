forrige







fullskjerm neste DRAPSTILTALT: Makaveli Lindén (22) føres inn i rettssalen i Oslo tingrett . Svensken har samtykket til å la seg avbilde av pressen.

Heikki (24) ble funnet av kameraten: − Flere av stikkene var dødelige

OSLO TINGRETT (VG) Det var en av kameratene som fant Heikki Bjørklund Paltto (24) død i kollektivet på Majorstuen. Leiligheten var rotete og full av blodsøl.

Omtrent klokken 12.15 den 15. oktober 2018 kom kameraten hjem til kollektivet der han og Heikki Bjørklund Paltto bodde sammen med flere andre.

Der fant han 24-åringen.

– Han ringte politiet og meldte om at han hadde funnet sin kamerat knivstukket, sier statsadvokat Trude Antonsen i sitt innledningsforedrag.

Synet som møtte kameraten var grufullt.

– Det var mye blod rundt avdøde, blodsprut og leiligheten var veldig rotete, sier aktor.

Heikki (24) ble et tilfeldig offer: Mener drapsmannen var utilregnelig

DREPT: Heikki Bjørklund Paltto ble 24 år gammel. Foto: PRIVAT

– Jeg har gjort det

Ifølge tiltalen ble offeret knivstukket omtrent 45 ganger i hodet, halsen og overkroppen. 24-åringen fikk store indre skader og døde av forblødning og pustesvikt.

– Flere av stikkene var dødelig, sier Antonsen.

Politiet sto overfor et drap med ukjent gjerningsmann og visste ikke hvem de lette etter.

– Etter to dager kom gjennombruddet, sier Antonsen.

Det ble funnet flere gjenstander, blant annet en ryggsekk. Gjenstandene kunne spores til kollektivet og til ranet som Lindén hadde gjort i et parkeringsanlegg like i nærheten like før.

Tiltalte var helt rolig da han kom inn i salen og satte seg ned mandag morgen. Han sitter rett overfor foreldrene til offeret. Før retten ble satt tok han ut en tyggegummi og la den i en kopp forsvarer Øystein Storrvik ga ham.

Han svarte høyt og tydelig «skyldig, jeg har gjort det» da han spurt om han erkjenner straffskyld for drapet.

De rettspsykiatrisk sakkyndige mener under sterk tvil at Lindén var tilregnelig da drepte. Påtalemyndigheten og forsvareren mener likevel at han var psykotisk og skal dømmes til tvungent psykisk helsevern.

– Jeg har stukket ham i hjel

Lindén er tiltalt for drap på 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto og for grovt ran av en mann han møtte 20 minutter før. 22-åringen har også tidligere erkjent straffskyld for forholdene.

– Jeg har stukket ham i hjel, sa han i retten da ble fremstilt for varetektsfengsling for første gang i Norge.

Tiltalte reiste fra Oslo kort tid etter drapet og ble først pågrepet av fransk spesialpoliti da han ankom togperrongen i Dijon. Han hadde da vært på flukt i ni dager, og var etterlyst av Interpol over hele verden.

Publisert: 19.10.20 kl. 09:56 Oppdatert: 19.10.20 kl. 10:09

