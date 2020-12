Første vaksine formelt godkjent i Europa

EU-kommisjonen har nå formelt godkjent Pfizers vaksine for bruk i Europa og Norge.

Dette vedtok kommisjonen mandag kveld, bare timer etter at Det Europeiske legemiddelkontoret (EMA) stemte for at vaksinen bør gis en godkjenning. De har gjennomgått og vurdert data fra selskapet.

Det var kommisjonens leder Ursula von der Leyen som la frem nyheten på en pressekonferanse mandag kveld.

– Dette er vår første vaksine. Flere vil godkjennes snart, om den viser seg å være effektivt, sier von der Leyen.

Hun sier hun er stolt av at det er det legemiddelsselskapet BioNTech som står bak vaksinen som først blir godkjent.

– Nå skriver vi et nytt kapittel i pandemien. Dette er en ekte europeisk suksesshistorie.

I løpet av de neste dagene vil de første dosene sendes fra Pfizers fabrikk i Belgia. De vil bli tilgjengelige for alle EU-land samtidig, på de samme betingelsene, og vaksineringen kan starte mellom 27. og 29. desember.

Enstemmig anbefalt

Ursula von der Leyen varsler mandag at EMA skal komme med sin vurdering av Moderna-vaksinen den 6. januar.

EMA vurderte mandag Pfizer-vaksinen, og anbefalte at den burde godkjennes for personer fra 16 år og oppover. Det skrev de i en pressemelding mandag.

– Det har blitt stemt over, og det var et klart flertall for godkjenningen, sier Steinar Madsen i legemiddelverket til VG.

Senere mandag bekrefter han at resultatet fra avstemningen i vitenskapskomiteen i EMA var enstemmig

Når EU-kommisjonen nå har vurdert saken, er den formelt godkjent til bruk i EU – og Norge.

– Vitenskapskomiteen gitt en positiv innstilling. Det er slik at kommisjonen følger nesten alltid innstillingen fra vitenskapskomiteen, sier Madsen.

Møtet i EU-kommisjonen var planlagt til tirsdag morgen, men Ursula von der Leyen, president i EU-kommisjonen, skrev på Twitter at hun forventet at det kommer en beslutning allerede innen mandag kveld.

Først når en formell godkjenning er på plass kan dosene sendes ut fra Pfizer-fabrikken.

–- Coronavaksinen er nærmere enn noen gang. Samme dag som solen snur og vi går mot lysere dager, så anbefaler EMA at den første coronavaksinen godkjennes i EU. Det er gode nyheter for dagene og månedene fremover, skriver statsminister Erna Solberg til VG om nyheten.

Omtrent 10.000 doser forventes å komme til Norge 26. desember, mens ytterligere 40.000 kommer 28. desember, ifølge FHI. Det er de 10.000 dosene som kommer til å tas i bruk i Oslo-området romjulen, mens resten lagres i frysebokser og fordeles til hele landet.

– Jeg er glad for at den første coronavaksinen nå er godkjent for bruk i EU og Norge. Vi vil starte vaksinering samtidig med de andre europeiske landene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– De første dosene vil gå til eldre på sykehjem i Osloområdet, der smittetrykket er høyt. Grunnen til dette er at produsenten kun kan levere til ett sted i Norge i første leveranse, og det er ikke praktisk gjennomførbart å fordele disse dosene i hele landet, sier Solberg.

Slik har de jobbet

En betinget vaksinegodkjenning er basert på tilstrekkelige, men ikke helt ferdig data. Firmaene som har søkt om dette, har måttet levere en siste stor datapakke over forskningen sin, noe Pfizer gjorde den 1. desember.

Det er denne datapakken som har blitt gjennomgått i EU-systemet, og som EMA mener viser gode nok resultater til at vaksinen kan tas i bruk.

Vaksineutredningen i EMA ledes av to europeiske land, men alle landene kan bidra inn i prosessen med råd, meninger og spørsmål. Norge bidrar også aktivt i denne prosessen, har Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, tidligere sagt til VG.

Alle EU-land har hatt stemmerett i beslutningen om Pfizer-vaksinen i EMA, mens det også blir registrert hva EØS-landene har ment, ifølge Madsen i legemiddelverket.

Det er to vaksiner som har kommet så langt i prosessen at de har søkt om en såkalt betinget godkjenning på det europeiske markedet og levert en siste datapakke til utredning: Kandidatene til Pfizer/BioNTech og Moderna.

Dette skjer fremover

I tillegg er det to vaksinekandidater som fortsatt er til vurdering, en såkalt «rolling review», i EU-systemet. De vurderes altså for godkjenning, men har ikke kommet så langt at de formelt har søkt om betinget godkjenning ennå.

Hva betyr «rolling review»? EMA tar imot søknader om vaksiner på vegne av alle EU/EØS-land. For å få prosessen til å gå raskere, kan søkerne sende inn informasjon etter hvert som de forsker mer på vaksinen. Det kalles en «rolling review». Da vil EMA fortløpende se på det som kommer inn, helt til de har nok informasjon til å ta en avgjørelse. Det vanligste er at legemiddelverkene fra to land får hovedansvar for å gå gjennom søknaden. Når de to landene har gått gjennom all dokumentasjonen, lager de en innstilling – et råd – om man skal godkjenne eller avvise vaksinen. Innstillingen sender de til EMAs vitenskapskomité. I komiteen sitter representanter fra alle EU/EØS-landene, også Norge. De skal stemme over om vaksinen skal anbefales godkjent. Godkjenningen kan være midlertidig, slik at produsenten er forpliktet til å sende inn mer informasjon etter hvert. Vis mer

Vaksinekandidatene til CureVac og Sanofi er også aktuelle for Norge, men de ligger lenger bak i prosessen og er ikke tatt opp til «rolling review» i EU enda.

Nok til å vaksinere 3,9 millioner nordmenn

Norge har hittil spikret ferdig tre avtaler om kjøp av vaksiner gjennom EU-systemet, via Sverige. Det er avtalene for Pfizer, Oxford og Moderna som er klare, og Moderna-avtalen er den som sist ble ferdig. Avtalene innebærer at Norge kan få:

2,5 millioner doser av Pfizer-vaksinen (omtrent 550.000 i første kvartal)

3,3 millioner doser av Oxford/AstraZeneca (omtrent 1,5 millioner doser i februar og mars)

1,9 millioner doser av Moderna-vaksinen (omtrent 150.000 i første kvartal)

