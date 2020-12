VARSLET: Spesialenheten etterforsket nå saken. Foto: Eivind Senneset

Bergen: Mann døde etter politiskudd

Mandag kveld løsnet politiet skudd mot en mann i slutten av 30-årene. I natt døde han av skadene.

Spesialenheten for politisaker har startet sin etterforskning, og Kripos vil bistå med åstedsundersøkelser.

Det var rett før klokken 22 mandag at politiet ble varslet om bråk i en leilighet i Ibsens gate i Bergen. Kort tid etter ble det også meldt om at det var sett flammer inni leiligheten.







Nokså umiddelbart etter politiets ankomst oppsto en konfrontasjon med en person og politiet avfyrte skudd med tjenestevåpen, heter det i en pressemelding fra Spesialenheten som Bergens Tidende har fått. I pressemeldingen står det at Vest politidistrikt varslet umiddelbart Spesialenheten om at det var avfyrt skudd og at en person var truffet. Spesialenheten for politisaker iverksetter alltid obligatorisk etterforskning når noen dør eller blir alvorlig skadet som følge av politiets tjenesteutførelse.

Mannen ble erklært død klokken 00:58 i natt og de pårørende er varslet.

Bergensavisen skriver at den avdøde er en 39 år gammel mann. Han skal ifølge avisen være kjent for politiet fra før, blant annet for brudd på narkotikalovgivningen, veitrafikkloven og mindre voldsforbrytelser. Han har tidligere også vært underlagt tvungent psykisk helsevern, skriver avisen.

I september døde 39 år gamle Tor Henning Dalen etter å ha blitt skutt av politiet under en politiaksjon på Bolkesjø i Telemark. Han skal ha slitt med psykisk sykdom. To av tjenestepersonene som var involvert i situasjonen, har status som mistenkt. Etterforskningen av saken pågår.