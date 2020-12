LEGEKONTORET: Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at vaksinene skal kunne gis på legekontor. Foto: Gisle Oddstad

Covid-vaksinering: Dette er kravene regjeringen vil sette til fastlegene

Fastlegene vil spille en stor rolle i covid-vaksineringen. Frogner Helsehus er redd for at legekontoret kan bli åsted for massesmittehendelser.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at fastleger skal være pliktige til å bidra til at egne pasienter blir vaksinert mot covid-19.

I et høringsbrev om saken står det at aktuelle oppgaver for fastlegene vil være å identifisere personer på sine egne lister som skal tilbys vaksine – og samarbeide med hjemmesykepleien om å vaksinere sine pasienter.

De vil også at det skal være aktuelt å tilby og gjennomføre vaksinasjoner på legekontoret.

Fastlegene ved Frogner helsesenter har flere tusen pasienter på sine lister til sammen, og Rønningen Wangensteen er bekymret for at legekontorene kan bli åsted for massesmittehendelser.

– Utfordringene våre er jo at de fleste fastleger nok ikke har lokaler som er skapt for det formålet. Det å skulle ivareta smittevern når det er mange personer som skal vaksineres på en gang blir vanskelig, sier han til VG.

Å innføre en plikt for fastlegene er i utgangspunktet uproblematisk, men daglig leder og fastlege Olav Rønningen Wangensteen, er bekymret for hvordan det vil bli i praksis dersom vaksineringen skal gjennomføres på legekontor.

Å samle mange personer på små kontorer kan bidra til smittespredning. Derfor har han sendt inn et høringssvar til departementet.

– Når man tilplikter fastlegene å delta må man også være enig med seg selv om fastlegene kan gjøre det på en smittevernmessig forsvarlig måte.

– Vi vil hjelpe til og delta, selvfølgelig, men vaksineringen må la seg gjennomføre på en måte som ivaretar smittevern, og slik at vi kan opprettholde helsetilbudet til våre pasienter underveis, sier han til VG.

I høringssvaret foreslår de andre mulige lokaler:

«Vurderer man å bruke idrettshaller og konsertarenaer for vaksinasjon? Evt flyplasser og togstasjoner? Der finnes det jo infrastruktur for adkomst, køordninger, og store arenaer for observasjon etter vaksinering.»

Enklere planleggingsarbeid

Departementet har lagt forslaget ut på høring som en midlertidig endring i forskrift. De skriver i høringsnotatet at ved å legge en slik plikt i forskriften sørger man for at kommunene slipper å forhandle og inngå avtaler med sine fastleger om de skal delta i vaksineringen.

«Dette vil gjøre kommunenes planleggingsarbeid enklere og mer forutsigbart», skriver de.

Hensikten er å sørge for at vaksineringen skal skje raskt når dosene først kommer til Norge, ifølge departementet.

Når det er, er ennå ukjent, men flere kandidater er til behandling hos europeiske helsemyndigheter (EMA) og det forventes at man vil ta en avgjørelse rundt Pfizer og BioNTechs kandidat i romjulen.

For vaksiner fungerer ikke umiddelbart, og flere av de norgesaktuelle kandidatene krever to doser før de er effektive.

Det er heller ikke helt klart om vaksinene forhindrer at man blir smittet av coronaviruset, men vil heller hindre at man blir alvorlig syke.

En av fastlegens bekymringer er derfor et uheldig scenario der personer kan smitte hverandre under observasjonstiden man gjerne har etter en vaksinering.

– Det er vanlig at pasienter observeres i 20 minutter etter vaksinasjonen, og når det er så mange, og man skal vaksineres i to omganger, blir det utfordrende for smittevernet, sier han.

På spørsmål om fastlegens bekymringer rundt forslaget, svarer statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) ved Helse- og omsorgsdepartementet at det er kommunene som har ansvar for å sikre at innbyggerne blir vaksinert.

– I forskriften, som nå er på høring, åpnes det for at fastleger kan vaksinere, men dette forutsetter at det skjer på egnet måte. Forskriften er på høring nettopp for å få gode innspill, skriver hun i en e-post til VG.

Publisert: 13.12.20 kl. 15:43 Oppdatert: 13.12.20 kl. 16:00