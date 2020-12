Frp-leder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug. Foto: Berit Roald, NTB

Oslo Frp satt under administrasjon: − Ikke rom for illojalitet

Oslo Frp er satt under administrasjon etter å ha «blitt et problem for mange i partiet», sier Frp-leder Siv Jensen.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og folkevalgte over hele landet og reaksjoner fra velgere som er bekymret for utviklingen i Oslo. Derfor tar vi nå tak i dette, sier Jensen.

Nyheten om at fylkeslaget settes under administrasjon kom kort tid etter at det ble besluttet å ekskludere fylkeslagets leder Geir Ugland Jacobsen fra partiet.

Jensen avviser at det er snakk om en maktkamp mellom ulike fløyer i partiet.

– Det er stor takhøyde for ulike politiske standpunkt i Frp, men det er ikke rom for illojalitet til lovlig fattede vedtak. Vi har vært og skal fortsatt være et liberalistisk folkeparti, sier partilederen.

Nestleder Sylvi Listhaug mener Ugland Jacobsen «gjentatte ganger har skadet omdømmet til partiet, våre medlemmer og tillitsvalgte».

– Fylkeslederen i Oslo har hatt en rekke overtramp. Partiet har fått mange negative tilbakemeldinger fra hele landet både fra medlemmer i partiet og velgere på måten han fronter partiet på. Slik opptreden kan ikke tolereres, sier hun.

Interimsstyret vil bestå av: Ketil Solvik-Olsen, Per-Willy Amundsen, Peter N. Myhre, Jon Georg Dale og Kari Kjønaas Kjos.

Forlanger at partiet forklarer

Kent Andersen, som sitter i fylkesstyret i Oslo Frp, forlanger at partiet tar kontakt.

– Jeg har ikke mottatt noen intern informasjon fra partiet og kan ikke forholde meg til informasjon jeg får gjennom pressen. Jeg forlanger at partiet tar kontakt og forteller hva som foregår, sier han til VG.

SJOKKERT: Carl I.Hagen sier at han ser frem til å få en forklaring. Foto: Tore Kristiansen

– Ser frem til en forklaring

Carl I. Hagen sier til NRK at han er sjokkert over vedtaket til sentralstyret.

— Jeg er sjokkert og skjønner ingenting. Jeg ser frem til å få litt forklaring, og det får jeg ikke i kveld, sier Hagen.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde sier til Dagbladet at han også er sjokkert .

– Jeg er sjokkert, målløs og lei meg. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Tybring-Gjedde.

– Ledelsen må gå i seg selv

Lokallagsleder i Nordre Aker Frp, Arne Østreng hadde sett for seg at Jacobsen kunne bli kastet ut, men ble likevel sjokkert da det skjedde. Han mener at beslutningen er urimelig.

– Det er veldig beklagelig at man ekskluderer tillitsvalgte. Man bør heller spørre seg hva som er bakgrunnen til at vi har gått tilbake på målingene de siste årene. Ledelsen må gå i seg selv, sier han til VG.

Studieleder i Oslo Frp, Dag Myhre, at han har vært positivt innstilt til partiledelsen, men at de i det siste har lagt lokk på politisk diskusjon. Han mener at dette kunne vært gjort med demokratisk.

– Jeg hadde tillit til Siv jensen, nå er jeg litt mer i tvil. Vi burde hatt et alternativ så man kunne hatt en reell votering om ledervervet. Om det er to stykker i en kampvotering kan man stemme blankt, sier Myhre til VG.

– Dette er ikke en personalsak, men en politisk sak. Det ble behandlet som en personalsak for å kunne holde ting skjult, sier Myhre

