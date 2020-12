Frp-leder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug. Foto: Berit Roald, NTB

Oslo Frp satt under administrasjon

Fremskrittspartiets sentralstyre har i dag i praksis besluttet å sette Oslo Frp under administrasjon ved å opprette et interimsstyre.

Partileder Siv Jensen sier Oslo Frp har «blitt et problem for mange i partiet».

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og folkevalgte over hele landet og reaksjoner fra velgere som er bekymret for utviklingen i Oslo. Derfor tar vi nå tak i dette, sier Jensen i en pressemelding.

Samme dag ble det besluttet å ekskludere fylkeslagets leder Geir Ugland Jacobsen fra partiet.

Jensen avviser at det er snakk om en maktkamp mellom ulike fløyer i partiet.

– Det er stor takhøyde for ulike politiske standpunkt i Frp, men det er ikke rom for illojalitet til lovlig fattede vedtak. Vi har vært og skal fortsatt være et liberalistisk folkeparti, sier partilederen.

Nestleder Sylvi Listhaug mener Ugland Jacobsen «gjentatte ganger har skadet omdømmet til partiet, våre medlemmer og tillitsvalgte».

– Fylkeslederen i Oslo har hatt en rekke overtramp. Partiet har fått mange negative tilbakemeldinger fra hele landet både fra medlemmer i partiet og velgere på måten han fronter partiet på. Slik opptreden kan ikke tolereres, sier hun.

Forlanger at partiet forklarer

Kent Andersen, som sitter i fylkesstyret i Oslo Frp, forlanger at partiet tar kontakt.

– Jeg har ikke mottatt noen intern informasjon fra partiet og kan ikke forholde meg til informasjon jeg får gjennom pressen. Jeg forlanger at partiet tar kontakt og forteller hva som foregår, sier han til VG.

Carl I. Hagen sier til NRK at han er sjokkert over vedtaket til sentralstyret.

— Jeg er sjokkert og skjønner ingenting. Jeg ser frem til å få litt forklaring, og det får jeg ikke i kveld, sier Hagen til NRK.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde sier til Dagbladet at han også er sjokkert .

– Jeg er sjokkert, målløs og lei meg. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Tybring-Gjedde til Dagbladet.

