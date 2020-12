Foto: JOHN MANIACI / X80001

Den første vaksine-leveransen til Norge er på 9750 doser

Hvis Pfizer-vaksinen blir godkjent på EU-møtet 23. desember, får Norge 9750 doser i romjulen. Dosene blir i så fall sendt ut på julaften.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til VG.

Alle land i Europa får det samme antallet. Det vil si at både Norge og et land som Tyskland, med sine 83 millioner innbyggere, får 9750 doser.

Det er nok til å vaksinere snaue 5000 personer.

– I første leveranse får alle like mye. Alle får to store kartonger, som hver inneholder fem kartonger. Så det blir til sammen ti kartonger med 975 doser, sier han.

Leveransen sendes ut til alle land den 24. desember, hvis Pfizer-vaksinen blir godkjent i EU-kommisjonen den 23. desember.

Den første utsendelsen skal være symbolsk, og derfor et likt antall. De neste utsendingene vil skje etter innbyggertall. Avtalen Norge har med EU-landene, gjennom Sverige, er at vi skal få én prosent av hver vaksine.

EU-mål om å begynne samtidig

I EU er det et mål om at alle landene skal starte vaksinering samtidig den 27.desember, har den tyske helseministeren uttalt til Reuters. Men selv om vaksinedosene sendes samme dag, er det ikke helt sikkert at alle må sette sprøyten samtidig.

– Det avhenger av hvordan man organiserer det. De kan komme i helg, så det er opp til hvert land om man vil kalle inn personale, sier Bergström.

De første dosene kan gå til sykehjem i Oslo og områdene rundt, også i Østfold, sa statsminister Erna Solberg (H) onsdag. FHI jobber med å vurdere hvilke prinsipper disse første dosene skal deles ut basert på. Les mer om det her.

Rundt 30.000 - 40.000 doser i uken fra januar

Fra januar kan mer ordinære leveranser starte om godkjenningen i EU har gått igjennom.

– Da blir det en strøm av leveranser. I løpet av en uke får Norge én prosent av det som produseres, sier Bergström.

Da er det heller ikke slik at leveranser sendes ut til alle land samtidig. Det kan være slik at man sender til et land mandag, et land tirsdag, og så Norden onsdag, for eksempel, forklarer han.

Han kan ikke si nøyaktig hvor mange doser av Pfizer-vaksinen Norge vil kunne få i løpet av januar, men anslår rundt 30.000- 40.000 i uken.

– Så trappes det opp senere når vi får større kapasitet og flere vaksiner.

Etterhvert er det sannsynlig at vi vil ha flere vaksiner i Norge samtidig, ikke bare Pfizers vaksine som er ut til å bli godkjent først. Men Bergström har tidligere sagt til VG at det i de første ukene er sannsynlig at vi bare har én vaksine.

Til nå har Norge spikret ferdig to avtaler om kjøp av vaksiner via Sverige, og det jobbes med fire til. Avtalen er ferdig for Pfizers vaksinekandidat, og Oxfords vaksinekandidat.

Les mer om vaksinekandidatene som er aktuelle for Norge ved å trykke på dem i grafikken under: