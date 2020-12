HJEMME: Han har blitt godt kjent med inventar og hjemmemiljø de siste månedene, Magnus Bjørnsen (44). Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Lærer Magnus (44) sikker på at han ble smittet på skolen: − Kunne innført rødt nivå før

Han fikk oppleve det mange skoleansatte frykter: å bli coronasmittet. Nå insisterer lærer Magnus Bjørnsen (44) på at skolene holder rødt smittevern-nivå så lenge som nødvendig.

Frank Ertesvåg

Gabriel Aas Skålevik (foto)

Nå nettopp

Tirsdag denne uken, den 1. desember, var han tilbake på Bjerke videregående skole i Oslo. Etter to måneder med covid-sykdom hjemme på Etterstad kunne læreren endelig se kolleger og elever igjen, i første omgang i 20 prosents stilling.

– Nå skal jeg jobbe én dag i uken – som kontaktlærer for den faste klassen min. På nyåret skal jeg på et fire ukers rehabiliterings-opphold hos LHL på Jessheim, forteller en lettere optimistisk 44-åring til VG.

les også Bekymringsbrev til Oslo-skolen: Ombud slår alarm

Han tar det fortsatt med ro. Pusten er ikke som før. Smak og luktesans er heller ikke slik den bør være ved inngangen til julemåneden.

– Jeg mistet både lukt og smak. Disse sansene er fortsatt ikke helt tilbake igjen i normal funksjon. Nå er håpet at jeg får kjenne lukten og smaken av pinnekjøtt til jul, sier lærer Magnus med et lite smil.

Vanlig hoste

Elendigheten begynte med litt vanlig hoste tidlig i høst.

– Jeg trodde det var en vanlig forkjølelse, og tok egentlig for gitt at det ikke var Covid-19. Likevel ga jeg jo beskjed til sjefen min om at jeg måtte være hjemme. Vi skulle jo forholde oss slik ved det minste tegn til sykdom, husker Bjørnsen.

les også Lærere frykter julekarantene: «I knestående» av slitasje, stress og smittefrykt

TØFT: Læreren legger ikke skjul på at corona-sykdommen var tøff å slite med til tider. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Noen dager etterpå ble han dårligere.

– Jeg tok en test på en tirsdag, dagen etter fikk jeg vite at jeg var smittet. Det var absolutt ikke noe gøy. Jeg hadde pakket alt klart til å levere femåringen i barnehagen. Da var det litt kjipt å få beskjeden om at jeg var smittet. Samtidig var pusten i ferd med å bli veldig dårlig, beskriver Bjørnsen.

Rødt nivå Rødt smittevern-nivå i videregående skoler: Ingen syke skal møte på skolen.

God hygiene.

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).

Dele elever i mindre grupper.

Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.

Unngå trengsel og store samlinger.

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.

(Kilde: Utdanningsdirektoraret) Vis mer

Så viste videre testing at samboeren hans ble smittet, og datteren på syv år. Men ikke sønnen på fem.

– De andre smittede i familien fikk imidlertid lettere symptomer enn meg.

les også Oslo-byråd frykter større forskjeller etter timetap

– Vet du hvor og hvordan du ble smittet?

– Jeg regner med at det skjedde på skolen der jeg jobber. Flere elever og en lærer har vært smittet der, nærmest samtidig, svarer Magnus Bjørnsen da VG snakker med ham tirsdag.

Dagen etter uttaler han seg enda sikrere om hvor smitten har kommet fra:

– Helt sikker. Utbruddet hos flere andre elever samtidig, gjør at det ikke kan komme fra noe annet sted enn fra skolen hvor jeg jobber, sier Bjørnsen.

SELSKAP: Huskatten har vært trofast selskap for Magnus i hjemmetilværelsen som coronasyk. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

les også Svenske elever skal ha planlagt smittespredning - nå anmeldes de

– Hvordan er smittevernet for lærere og skoleansatte?

– Jeg tenker at mer ressurser til skolene kunne avlastet lærerne og gitt en mer forsvarlig undervisning, og et mer langsiktig og ansvarlig smittevern. Nå er alt litt på «halv tolv», med nye tiltak, endrede regler og en konstant kaving med armene for å holde hodet over vann, svarer Magnus Bjørnsen.

– Rovdrift

Han mener dagens smitteverntiltak på mange skoler fører med seg en rovdrift på lærerne.

– Først og fremst gjennom at vi må undervise dobbelt – både elever hjemme og på skolen – uten å få kompensasjon for det.

les også Frykter Norge kan få en «corona-generasjon»

I tillegg anbefaler Magnus testing av samtlige elever på en skole etter utbrudd – da ville man fått en større trygghet og oversikt både hos lærere og elever.

– Mange lærere kunne nok også hatt fordel av at rødt nivå ble innført tidligere. Jeg mener det er bra at det nå er innført rødt nivå og dermed mindre grupper og krav til avstand, legger læreren til.

Tilstedeværelse

Hans oppfatning er likevel at skolene gjør hva de kan gjøre for å hindre smittespredning samtidig som de holder åpent.

– Det er gjerne de elevene som trenger tilstedeværelse og undervisning mest, som lettest faller ut om de ikke får det, bemerker videregående-læreren.

les også Corona-fortvilet lærer: – Jeg blir gal

– Hvordan vil du beskrive tiden da du har vært syk?

– Det har vært veldig tøft. For meg har det artet seg slik at jeg ikke har fått puste ordentlig. Pusten stopper liksom rett nedenfor spiserøret. Samtidig er det som om noen konstant presser ned brystkassen min.

44-åringen er åpen om at også den sosiale situasjonen til dels har vært tung i høst og på tidlig-vinteren.

les også Vil ta juleferie tidligere for å feire trygt med besteforeldre

– Det har i perioder også vært slik at jeg og vi i familien har opplevd det som trangt og slitsomt å være hjemme samtidig, blant annet med 11-12 dager i isolasjon, forteller Magnus.

Til den forestående høytiden melder det seg nye tanker.

– Det handler fortsatt om å ikke kunne besøke farmor og farfar. Siden begge må være så nøye med ikke å få viruset, har det begrenset kontakten vår med dem veldig. Gjennom lengre tid har det vært ganske sårt å ikke kunne besøke dem.

Osloskolen hardt rammet

I Osloskolen var Stovner videregående skole og grunnskolene Ammerud, Rødtvet og Apalløkka helt stengte på grunn av smitte/karantene fredag.

Siden sommerferien og ut november har Utdanningsetaten fått rapporter fra totalt 133 skoler (grunnskoler, videregående skoler, Voksenopplæringen, Fagskolen, språksenteret) om tilfeller av smitte eller karantene på skolen som har gitt en konsekvens i form av stengte trinn eller skoler, ifølge Kristine Strømmen i avdeling for kommunikasjon i Oslo kommunes utdanningsetat.

les også Lærer om coronahverdagen: Redd for å være den som smitter

Etaten har ikke oversikt over omfanget på hver skole eller over antall elever eller ansatte som er smittet eller i karantene.

Ifølge Helseetatens rapport, er smitte på skolene slett ikke uvanlig. I uke 47

var det for eksempel «Jobb – i arbeidstid» (146) og «Barnehage/skole – barn/elev» (110) som var blant de største antatte «smittestedene» i byen. Desidert største «smittested» er imidlertid innenfor husstanden, hvor 466 ble antatt smittet i uke 47. Også ukene 46 og 48 viser samme tendens.

REKTOR: Synnøve Aas Gulvik er rektor på Bjerke videregående skole i Oslo. Hun sier at det ikke er helt enkelt å praktisere avstandsreglene på rødt nivå for kontaktsøkende ungdommer. Foto: Privat

– Vanskelig avstand

Rektor Synnøve Aas Gulvik på Bjerke videregående skole støtter at Magnus Bjørnsen forteller åpent om covid-sykdommen og følgene av smitten.

Hun synes det er viktig å få frem at også rødt smittevern-nivå er krevende for ungdom.

les også Rektor-opprør mot eksamen i videregående skoler i Oslo

– Det er vanskelig for ungdom og opprettholde anbefalt avstand. Det er naturlig for 16-17-åringer å ville klemme hverandre og ha fysisk kontakt. Det er også veldig utfordrende for en lærer å skulle veilede en elev på avstand, sier Gulvik til VG.

Hun understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag – og frikoblet fra at Magnus Bjørnsen ble corona-smittet.

Rektoren ønsker ikke å kommentere noe om hennes egen ansattes smitte – og sykdomsforløp.

– Hva tenker du om at lærere og skoleansatte ikke er blant helsemyndighetenes prioriterte mottakere av vaksinen?

– Jeg stoler på at myndighetene i sine vurderinger tar de riktige hensyn til hvilke grupper som trenger vaksinen mest i første omgang – og veier dette opp mot tilgang på vaksine-doser.

Publisert: 04.12.20 kl. 20:46

Les også