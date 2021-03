IKKE I MÅL: Det er to år og syv måneder siden sist Erna Solbergs regjering hadde flertall på Poll of polls gjennomsnittsmåling. Foto: Krister Sørbø, VG

Over 2,5 år uten flertall: Dette må til for ny Erna-regjering

Høyre er Norges største parti på målingene, men mangler tre ting for å beholde statsministeren etter valget: Frp, KrF og Venstre.

Statsminister Erna Solberg (H) har all grunn til å juble for egen oppslutning. Høyre er størst, og selv knuser hun statsministermotstanderne.

Likevel står hun i fare for å miste makten etter valget 13. september – om akkurat seks måneder i dag.

Høyre, Frp, KrF og Venstre har nemlig ikke hatt flertall siden juli 2018, ifølge Poll of polls gjennomsnittsmålinger.

Frps oppslutning er nesten halvert. KrF og Venstre taper kampen om sperregrensen måned etter måned. Samtidig «stjeler» Høyre velgere fra de tre andre – hele 18 prosent på VGs marsmåling.

Se oversikt: Slik har de borgerlige mistet flertallet:

Kun Høyre leverer

Svaret på hva som må til er «enkelt», sier Johan Giertsen i Poll of polls.

– Alle fire må holde valgresultatet fra 2017. Det er enkelt å si, men vanskelig for dem som skal få det til.

Det vil si at fire ting må på plass:

Høyre på rundt 25 prosent

Frp på rundt 15 prosent

Venstre over sperregrensen

KrF over sperregrensen

– Målingene nå er tydelige. Høyre er omtrent på valgresultatet fra 2017, mens de andre ikke er det, sier Giertsen, som selv er Høyremedlem.

Alle de fire partiene må løfte seg til 2017-nivå eller høyere – eller tape regjeringsmakten.

– Hvis en av dem ikke klarer det, så må de andre kompensere for fallet, sier Giertsen.

SLITER: KrF-leder Kjell-Ingolf Ropstads jobb er å vinne kampen mot sperregrensen, for å sikre fire nye år for de borgerlige partiene. Foto: Terje Bringedal

Stort rødgrønt forsprang

Erna Solberg har sikret seg regjeringsmakten to ganger – tross dårlige målinger i forkant av forrige valg.

– I 2013 vant de borgerlige med så mye at de hadde en del å gå på, sier Giertsen.

Høyre, Frp, KrF og Venstre fikk 96 av 169 mandater i Stortinget.

– I 2017 var marginen borte. De fire måtte ha det de fikk.

Da fikk de borgerlige partiene 88 mandater, noen få flere enn de 85 som trengs for å sikre flertall.

Et halvt år før valget er det rødgrønne forspranget er stort: De siste fem månedene har Ap, Sp og SV hatt flertall alene – og over 100 mandater sammen med Rødt og MDG.

SPERREGRENSE-EKSPERT: Venstre har lang erfaring med å vake rundt fire prosent. De havnet under i 1993, over i 1997, under i 2001, over i 2005, under i 2009 og så over i både 2013 og 2017. Nå er det Guri Melby som har ansvaret for om partiet lander på riktig side av fire prosent i september. Foto: Heiko Junge

– Dette kan de i Venstre

Siden de borgerlige partiene mistet flertallet på Poll of polls gjennomsnitt for to år og syv måneder siden, har Venstre kun hatt én måned over sperregrensen på fire prosent. Det var i juli 2019.

Det er likevel ikke nytt at Venstre sliter på målingene i et valgår, og partiet har hentet seg inn før, understreker Giertsen.

– Venstre hadde for eksempel 3,2 prosent i mai 2017, sier han.

Da fikk partiet 4,4 prosent og åtte mandater i stortingsvalget, noe som sikret valgseieren for de borgerlige partiene.

– De har erfaring med nervesammenbruddsmålinger. Dette kan de i Venstre, sier Giertsen.

Rødt og MDG jevnt over

KrFs eneste måned over sperregrensen etter oktober 2018, var i februar 2020.

De ligger bitte litt høyere enn Venstre nesten hver måned – og nyter større lojalitet hos 2017-velgerne: 59 prosent hos KrF mot 33,8 prosent hos Venstre i februar.

Samtidig viser Poll of polls gjennomsnitt at både MDG og Rødt har stabilisert seg på over fire prosent.

Stortingets aller minste partier har kun to måneder under sperregrensen hver siden mars 2019 – inkludert Rødt i februar og MDG i mars.

Hvis de taper kampen mot sperregrensen, blir det rødgrønne forspranget langt mindre komfortabelt.

INGEN SPRETT: Da Siv Jensen varslet at hun går av som Frp-leder, pekte hun ut Sylvi Listhaug som sin etterfølger. Til tross for dette har partiet fortsatt stupet nedover på meningsmålingene i mars. Foto: Helge Mikalsen

Frp-problemene

I 2017 fikk Frp 15,2 prosent. Siden juli 2018 har partiet kun hatt én måned med over 14 prosent på Poll of polls gjennomsnitt. Det var i februar 2020, rett etter Frps regjerings-exit – men gleden ble kortvarig.

Kroningen av Listhaug som ny partileder, ga heller ikke partiet en «Sylvi-sprett».

Men selv hvis de tre partiene løfter seg til 2017-nivå, kan Erna Solberg likevel få problemer med å danne en ny regjering etter valget i september.

I et kriseintervju med VG sa Listhaug at partiets velgere ikke vil se dem i regjering med Venstre og KrF – og at et lignende samarbeid er «fullstendig utelukket».

Det er disse partienes eget problem hvis de havner under sperregrensen, sa Listhaug i et annet VG-intervju:

– Vi har mange andre bekymringer. Dette er ikke en av dem.