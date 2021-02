TIL ØRLANDET: USAs flåte av B-1B Lancer strategiske bombefly ble levert mellom 1984 og 1988, ifølge Wikipedia. Bildet er fra Ellsworth Air Force Base i USA sommeren 2020. Foto: US Air Force via AP

USA sender bombefly til Norge: Får ikke fly opp til grensen mot Russland

Regjeringen har klarert med Stortinget at amerikanske B1-B strategiske bombefly kan operere fra Ørlandet flystasjon i en måned i vår. Men Ap legger til grunn at de ikke flyr opp mot grensen mot Russland, for unngå å provosere.

Forsvaret bekreftet tirsdag at 200 amerikanske soldater nå kommer til Ørlandet for å forberede kommende samtrening mellom amerikanske B1-fly og norske styrker.

Forsvaret vil ikke opplyse når bombeflyene ankommer den norske basen, eller hvor mange som midlertidig skal operere fra norsk jord. Ifølge det hollandske nettstedet scramble.nl sender Pentagon fire fly til Ørland i slutten av februar.

USAs forpliktelse

Etter flere år med amerikanske soldater fra US Marines på roterende trening i Norge, tar Norge og USA nå forsvarssamarbeidet videre ved å åpne for et flere uker langt treningsopphold for USAs strategiske bombefly.

– Dette gir Forsvaret en god anledning til å trene alliert mottak og vertslandstøtte. Denne typen integrert trening med nære allierte øker begges evne til å samarbeide i våre nærområder. Samtreningen demonstrerer amerikansk forpliktelse til forsvaret av Norge og Europa, sier sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, i pressemeldingen.

Klarert med Stortinget

Utenlandsk militært nærvær på norsk jord i denne størrelsesorden må klareres politisk i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomite, selv om det er en NATO-alliert som ønsker å trene fra Norge. Klareringen skjer i lukkede møter mellom regjeringen og partiene på Stortinget.

Rødt og SV opplyser at de har markert motstand mot planene.

Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite, sier at Ap støtter dette amerikanske nærværet på Ørlandet, men på det klare vilkåret at det ikke bidrar til økt spenning mot Russland:

– De skal også fly i nord, men må ta hensyn til at vi ikke ønsker allierte flyvninger for nært den russiske grensen. Disse områdene patruljerer vi best selv, skriver Huitfeldt i en SMS til VG.

Her går grensen

Forsvaret har tidligere kommunisert de selvpålagte begrensningene for militær fly-aktivitet:

Fra norske baser skal allierte fly ikke operere øst for 24. lengdegrad, som går like øst for Hammerfest. For norske kampfly gjelder en selvpålagt begrensning ved 28 grader øst, slik at de ikke flyr nærmere grensen mot Russland enn over Mehamn på Finnmarkskysten.

Anniken Huitfeldt sier at Ap var uenig med forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) og regjeringen, da amerikanske marinefartøyer med følge av en norsk fregatt seilte helt opp til den russiske sjøgrensen utenfor Kola i fjor sommer.

– Jeg var enig med sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter som den gang advarte mot økt spenning. Men jeg synes det er bra at USAs luftforsvar i en periode øver og trener fra Ørlandet, 1200 kilometer i luftlinje fra den norsk-russiske grensen, uttaler Huitfeldt.

Kommenterer ikke

Forsvaret vil ikke svare på spørsmål om hvor langt nord og øst de amerikanske B1 bombeflyene kan operere fra Ørlandet:

– Vi ønsker ikke å kommentere noe som omhandler operasjonelle planer, sier forsvarssjefens talsmann Vegard Finberg til VG.

Rødt: Livsfarlig

Bjørnar Moxnes (Rødt) reagerer på at informasjonen kom på det hollandske nettstedet før den nådde Stortinget, og mener regjeringen bruker hemmelighold for å beskytte seg mot kritikk:

– Dette er et nytt steg i et livsfarlig løp fra regjeringa, som trekker Norge enda lenger inn i den nye kalde krigen mellom USA og Russland, skriver Moxnes i en epost til VG.

SV ønsker heller ikke de amerikanske flyene velkommen:

– Vi mener at det er i Norges interesse å ikke ønske den amerikanske militære aktiviteten i Norge, men snarere begrense den. Norsk sikkerhetspolitikk bør være å ikke ta del i stormaktsrivaliseringen mellom USA og Russland som fører til stadig økt militær aktivitet i våre nærområder, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Anniken Huitfeldt (Ap) er helt uenig:

– Forsvaret av Norge har i over 70 år vært basert på NATO og støtte fra våre allierte. Samtidig må vi bidra til lavspenning ved å opptre tydelig, forutsigbart og beroligende. Det vil alltid være en politisk diskusjonen hvordan Norge balanserer målene om både avskrekking og beroligelse, skriver hun.