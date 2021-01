SPENTE: Camilla Stoltenberg og seksjonsleder Knut Jønsrud fotografert på FHIs vaksinelager 11. januar, før de første vaksinene ankom. Her står de på kjølerommet der AstraZeneca-vaksinen lagres. Foto: Helge Mikalsen

Ordførere støtter jevn vaksinefordeling: «Innbyggere er like mye verdt uansett hvor vi bor»

BERGEN (VG) Kommuner med høyt smittetrykk har bedt om å bli prioritert i vaksinekøen. Det mener flere ordførere i kommuner med lite eller ingen smitte er en dårlig idé.

– Det er forståelig at kommuner som opplever smitteoppblomstring kjenner på utålmodighet og ønsker fortgang i vaksinasjonen. Samtidig har jeg liten sans for den diskusjonen som nå pågår, der det viktigste synes å være å sikre flest mulig vaksiner til sine egne innbyggere, sier ordfører Stian Giil Bjørsvik i Kvitsøy kommune i Rogaland.

I en kronikk i VG søndag tok byrådsleder Raymond Johansen og helsebyråd Robert Steen i Oslo til orde for at regjeringen må endre vaksinasjonsstrategi.

– Vi mener regjeringen må endre vaksinasjonsfordeling, slik at innbyggere som er mer utsatt for smitte også får tilgang til flere vaksiner raskere. Her må store og små kommuner med mye smitte over tid prioriteres, uavhengig av hvor i landet de ligger, skiver de.

Også ordføreren i Nordre Follo har uttrykt et sterkt ønske om at kommunen blir prioritert i vaksinekøen.

Kvitsøy i Rogaland er en av 16 kommuner i Norge som ennå ikke har påvist coronasmitte. Ordføreren mener det er på tide å heve blikket.

– Dersom vi virkelig skal ta den diskusjonen, må vi samtidig utvide synsfeltet, og ta inn over oss situasjonen i andre land og områder. Dersom vaksinedoser skulle vært fordelt ut fra smittespredning og kapasitet i helsevesenet også i internasjonal sammenheng, måtte Norge gitt fra seg alle sine vaksinedoser.

Giil Bjørsvik sier de er glade for at de har fått anledning til vaksinere sårbare grupper.

– Det at vi per i dag ikke har registrert smitte, er ingen garanti for at smitten ikke vil ramme oss. Derfor er vi veldig glade for at vaksinasjonen er i gang også her.

Heller ikke Namsskogan kommune i Trøndelag fylke har hatt noen smittetilfeller siden pandemien brøt ut i fjor vinter.

Ordfører Stian Brekkvassmo sier det er lett å føle solidaritet med de kommunene som har høy smitte, og at han derfor har full forståelse for at byrådsledere og ordførere i Oslo-regionen krever å vaksinere flest mulig av sine innbyggere.

– I så måte har alle ordførere samme målsetting, at vi får vaksinert flest mulig av våre innbyggere til kortest mulig tid. Men så er det slik at vi ikke har kontroll på smittesituasjonen, og det er for tiden ikke helsefaglige grunner til at vi bekjemper pandemien bedre med slike type tiltak.

Brekkvassmo sier at Norge heller ikke har så mange vaksiner tilgjengelig, til å løse denne situasjonen på en god måte i områder med høy smitte.

– Det er viktig å finne ut om mutanten er spredt under radaren i Norge. I det henseende kan smitten være på helt andre steder i Norge uten at vi vet noe om det, sier Brekkvassmo, og utdyper:

– Vi har innbyggere som ukependler til jobb i disse kommunene. Vi har ukependlere fra Oslo-regionen som jobber hos oss. Vi er en gjennomfartskommune langs E6. Hva om smitten brer seg fra en bensinstasjon i disse områdene til en bensinstasjon hos oss? Hva om smitten går via jernbanen opp til oss? Smitten kan derfor være spredt til oss som hos noen andre innbyggere der smitten er høy.

Ordføreren sier at Namsskogan med sine 850 innbyggere er særdeles sårbare om smitten skulle spre seg i kommunen.

– Innbyggere er like mye verdt uansett hvor vi bor, og i en slik alvorlig pandemi må vi stole på anbefalingene fra våre helsefaglige myndigheter. Jeg ser også for meg en svært usystematisk måte å arbeide på, om det var oss som fikk høy smitte i neste uke, så en annen kommune en annen uke, og at vi skulle flytte vaksinelevering fra uke til uke.

– Om Folkehelseinstituttet skulle komme frem med en helsefaglig grunn til å endre på strategien, forholder vi naturligvis oss til det, presiserer han.

Tysnes kommune i Vestland fylke har hatt ett smittetilfelle siden 1. november.

Ordfører Kåre Martin Kleppe sier at kommunen er svært fornøyd med strategien regjeringen har valgt.

– Det gjør at vi har fått mulighet til å starte vaksinering av risikogruppene samt kritisk helsepersonell. Dette gjør at vi står sterkere ved et eventuelt smitteutbrudd, og at personene som er vaksinert er tryggere i en sånn situasjon. Det gir oss også muligheten til å opparbeide oss erfaringer med håndtering av vaksinen, noe som er greit å ha når det kommer enda flere doser i uken.

Heller ikke Kleppe mener det bør skje en styrt vaksinelevering til områder med høy smitte.

– Først vil jeg uttrykke sympati med Nordre Follo, Oslo og kommunene rundt Oslo i den situasjonen de er i nå, og håper de raskt klarer å slå ned det muterte viruset. Gjennom pandemien har vi opplevd at kommuner har gått fra null smitte, til å i løpet av timer og dager ha større smitteutbrudd i lokalsamfunnet.

Kleppe peker på at Pfizer-vaksinen har full effekt i cirka en måned etter første stikk, og at det er vanskelig å si hvordan situasjonen er i Tysnes, Nordre Follo eller i andre kommuner så langt frem i tid.

– Det er derfor viktig at vi får delt ut vaksinen i hele landet, slik at alle som er i risikogruppene og helsepersonell blir vaksinert og at kommunene har et nokså likt utgangspunkt når en skal vurdere lokale og nasjonale tiltak videre i pandemien.

Ordfører Halvor Homme i Nissedal i Vestfold og Telemark fylke mener det kan være fornuftig å prioritere kommuner med høyt smittetrykk. Nissedal har ikke hatt noen coronasmittede så langt.

– Jeg tenker at det kan være lurt. Det kan være at det vil hjelpe oss alle hurtigere enn om de blir prosentvis fordelt mellom kommunene, sier Homme.

Ordfører Bernt Lyngstad i smittefrie Kåfjord i Troms og Finnmark fylke er av samme oppfatning.

Han mener kravet om en mer styrt vaksineleving til områder med høyt smittetrykk er et fornuftig krav.

– Strategien er i utgangspunktet god. Jeg synes at den fint kan endres hvis det er behov for å prioritere områder med høyt smittetrykk.