Russen rullet med rutebuss

20-bussen i Oslo ble partybuss da en gruppe ungdommer natt til søndag tok med seg musikkanlegg inn i bussen, til delte reaksjoner. – Null hensyn til sikkerhet, sier passasjer.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Klokken tikket mot to-tallet natt til søndag, da en gruppe ungdommer overtok 20-bussen med fest og lydanlegg.

Flere andre passasjerer var til stede på bussen.

– Det var helt ville tilstander. Vi opplevde det som veldig ubehagelig, sier en av dem til VG, som ønsker å være anonym.

Hun filmet hendelsen, som viser et titalls ungdommer med og uten ansiktsmasker som synger og danser mens musikken spiller høyt.

– Ungdommene hadde med seg verdens største høyttaler. Bussen ristet av støyen fra høyttaleren. Vi tenkte at de skulle bare et par stopp, men de ble med hele veien til endestasjonen.

Da bussen passerte Vigelandsparken, kom det flere russekledde ungdommer på bussen.

– Da ble det helt kaos. Jeg har ikke noe imot at ungdommer fester, men vi fikk litt corona-angst. Bussjåføren ba ikke folk gå av, men tok på stadig flere. Det var null hensyn til smittevern eller sikkerhet, sier kvinnen i slutten av tjueårene.

Det er ti dager siden Oslo kommmune ba russen om å avbryte russefeiringen, etter at flere russ var blitt smittet på kort tid. Også russen flere andre steder i landet, blant annet i Rogland - har fått russefeiringen og rullingen stanset.

Foto: Privat

les også Nå er det rulleforbud i Sør-Rogaland – slik skal det fungere

Ruter opplyser til VG at de ikke har informasjon om hendelsen.

– Det blir vanskelig å svare, så lenge vi ikke har sjåførens informasjon. I utgangspunktet kan sjåføren informere om det som gjelder, men vi har ikke krevd av førerne våre at de skal være et smittevernpoliti. Det er hver enkelt sitt ansvar. Reiserådene gjelder for russ og ungdommer også, at man skal ha munnbind, holde avstand og bruke sitteplassene, sier Sofie Brun, kommunikasjonssjef ved Ruter.

Hun sier at føreren kunne ha reagert mot ungdommene dersom det kom klager fra andre passasjerer, hvis de forsinket bussen eller hindret føreren i å kjøre bussen. Ut fra det hun kjenner til per søndag morgen, har ikke føreren reagert mot ungdommene.

les også Bærum kommune forbyr samlinger i russebusser

– Hvis ungdommene gikk på bak i bussen, er det ikke sikkert at han fant grunn til å reagere. 20-bussen går forbi Frognerparken, så kanskje var det ungdommer som hadde vært der, sier Brun.

Det har vært en travel natt for politiet flere stedet i landet, med mye støy og forstyrrelser. I Oslo var flere tusen ungdommer samlet i parkene i Oslo, melder NTB. I Frognerparken fikk politiet melding om en voldshendelse, uten at de var i stand til å finne offeret. Også politiet i Tromsø hadde en travel natt, med mye feststøy og berusede personer.