Ut mot nye innreiseregler: − Dramatiske konsekvenser for oss

Kommuneoverlegen i Sandefjord frykter de nye reglene om innreisetesting for fullvaksinerte skal gå utover kapasiteten. Han mener teststasjonen i hovedsak skal brukes til å holde smitten under kontroll internt i kommunen.

Personer som har hatt corona det siste halvåret eller som er fullvaksinerte, vil fra fredag 11. juni slippe innreisekarantene. Det opplyste helseminister Bent Høie (H) om på pressekonferansen onsdag.

I Sandefjord er det stor reisevirksomhet på grunn av Torp flyplass og ferger til Sverige, som Color Line og Fjord Line. Under pressekonferansen ble det opplyst om at fullvaksinerte også må teste negativt ved innreise eller innen to dager etter ankomst for å unnslippe innreisekarantene.

Sistnevnte får kommuneoverlege i Sandefjord Ole Henrik Augestad til å reagere. Fra 16. juni seiler Fjord Line igjen, og daglig kan det komme 500-1000 personer med fergen etter handletur i Sverige.

– Tilleggssetningen, «eller innen to dager etter ankomst», vil overbelaste vår ordinære teststasjon. Hvis alle fullvaksinerte velger å teste seg en til to dager etter turen, kommer det til å sprenge testkapasiteten på vår kommunale teststasjon, sier Augestad.

Vil ha beskjed

I pressemeldingen som ble sendt ut senere på ettermiddagen, sto det ikke noe om testing innen to dager.

– De som er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks måneder, og som kan dokumentere dette på en sikker og verifiserbar måte, trenger ikke være i innreisekarantene fra og med fredag 11. juni kl. 15. De må likevel testes på grensen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

Augestad etterlyser en avklaring på hva som gjelder, og mener dette har skjedd for ofte.

– En statsråd sier noe med stor betydning for kommunene på en pressekonferanse uten at det med en gang foreligger noe klargjørende skriftlig på regjeringens nettsider.

Dette gjør det ifølge Augestad vanskelig for kommunene å prøve å forberede tiltak i noen timer og dager før det endelig kommer en ferdig forskrift eller veiledning.

– Sånn kan ikke regjeringen drive på overfor oss som skal utføre det de sier, kommunelegen.

Sandefjord kommune har vært i kontakt med både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og har fått beskjed om at det arbeides med saken.

– Men om denne bisetningen blir stående, har dette dramatiske konsekvenser for oss. Vi har fått beskjed om at det kanskje kan komme prioriteringslister eller private aktører på banen, men ingenting er på plass og vi må famle i blinde, sier Augestad.

Fredag presiserer Helse- og omsorgsdepartementet at fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 fortsatt må teste seg på grensen.

Men: Ved kapasitetsutfordringer kan myndighetene på grensen bestemme at de ikke skal ta test på grensen, men får plikt til å ta test senest innen to dager etter ankomst til Norge.

Det gjelder kun ved kapasitetsutfordringer og gir ingen rettighet for den enkelte til selv å velge ta test hjemme istedenfor på grensen, ifølge departementet.

Helsedirektoratet utarbeider veiledning for personellet på grensen for vurderinger på kapasitetsutfordringer.

Løsningen

Ifølge kommuneoverlegen er løsningen at de reisende kun kan teste seg ved grenseovergangen.

– Det stiller krav til at det ikke kan være større trafikk enn det som er mulig ved en grenseovergang. Da har vi et antall mennesker det er mulig å teste, og det vil regulere trafikken slik at vi har kontroll, sier Augestad.

Ole Henrik Augestad sitter i fylkestinget for Arbeiderpartiet i Vestfold og Telemark, men sier han er opptatt av å være nøytral i jobben som kommuneoverlege.

– De tingene jeg påpeker her har blitt reagert på av kommuneleger. Det tror jeg mange uavhengig av politisk ståsted er enig i. Det som skjedde nå handler om å forsvare Sandefjord kommunes interesser, sier Augestad.