SPRER FRYKT: En kråke sprer frykt i nabolaget på Tromsøya. Lena Storteig Hagensen og datteren Linnea (12). har opplevd å bli angrepet flere ganger. Foto: Line Møller

«Terrorkråke» sprer frykt i nabolag i nord: − Den angriper bakfra

TROMSØYA (VG) En kråke har satt frykt i flere av beboerne i et lite nabolag i Tromsø. Daglige angrep fra fuglen gjør at fortvilte innbyggere blir jaget innomhus. – Det må de bare leve med, ifølge fugleforsker.

– Den har stupt etter meg ganske mange ganger. Den angriper bakfra, mot bakhodet. Det kjennes, sier Lena Storteig Hagensen (41) til VG.

«Den» Hagensen refererer til er nabolagets nye skrekk: En svært territoriell kråke som angriper beboerne ved Skagesundvegen og Borgtunvegen på Tromsøya i Tromsø.

Det var avisa Nordlys som omtalte saken om terrorkråka først.

Hagensen bor i nabolaget sammen med mann og tre døtre på 17, 14 og 12. De tre døtrene har også opplevd kråka på nært hold.

– Ungene mine har også blitt angrepet. Det er veldig ubehagelig, sier hun.

– Yngstejenta er den som blir mest redd, sier Hagensen.

Kjent i nabolaget

Hagensen jobber som administrasjonskoordinator. Hun drar tidlig på jobb i hverdagene.

– Jeg drar til jobb rundt halv syv på morgenen, da hører jeg kråka flakse. Jeg er kanskje et av de aller første ofrene på morgenen, spøker hun.

Ifølge Hagensen er kråka kjent i nabolaget. Hun forteller at unger i nabolaget har tatt med spade fra skolen for å ha beskyttelse over hodet når de skal passere kråka.

Både Hagensen og flere naboer VG har snakket med bekrefter at Viltnemda har vært på besøk i nabolaget for å fange kråka.

– Jeg har snakket med viltnemda, de har prøvd å fange den, uten hell, sier Hagensen.

Forsvarer trolig ungene sine

Zoolog og UiA-forsker Roar Solheim sier til VG at han antar at kråka må ha unger i nærheten når han får høre om den kranglevorne kråka i nord.

Solheim forsker på lappugler i Hedmark. Han opplever titt og stadig at hunnfuglene stuper etter mennesker dersom man nærmer seg reirene. Han sier det er naturlig atferd for fugler.

– Det er ikke så ofte man opplever at kråker går til angrep sånn at de treffer folk. Kråker pleier å skrike og flakse med vingene, sier Solheim.

– Sannsynligvis er dette en hunnfugl. De er ofte de tøffeste, legger han til.

Solheim forklarer at kråka ser på menneskene på Tromsøya som en trussel mot ungene sine.

– Dette er et eksempel på godt foreldreskap. Den forsvarer ungene sine. Det er det som ligger til grunn.

Solheim mener innbyggerne bare må akseptere at kråka oppfører seg som den gjør.

– Kan man ikke fjerne den, omplassere?

– Nei, det der må de bare leve med noen uker til ungene er flyvedyktige. Det varer bare en til to uker. Et kortvarig fenomen som dette må man bare leve med og akseptere, sier han.

BEVÆPNER SEG MED SPADER: Lena Storteig Hagensen forteller at unger i nabolaget har tatt med spade fra skolen for å ha beskyttelse over hodet når de skal passere kråka. Her sammen med datteren Linnea. Foto: Line Møller

Vurderer å flytte

Line Olsen (54) var den som sto frem med kråke-terroren i Nordlys fredag. Overfor VG sier Olsen at kråka setter klørne i nakken på ofrene.

– Er du redd?

– Ja, redd for at den skal bli værende her. Folk blir redde. Det er mange som har lagt om ruten sin til bussen. Jeg er avhengig av parkeringsplassen min, men jeg tør ikke gå dit for å hente bilen, sier Olsen og legger til at hun har bilen hos en nabo utenfor fuglens territorier.

Olsen bekrefter at kråka har unger.

– Men den ene ble påkjørt, så den har bare én unge igjen.

VURDERER FLYTTING: Line Olsen blir plaget av kråka på Tromsøya daglig. Hun har vurdert å flytte hvis den ikke gir seg. Foto: Privat

Til Nordlys sa Olsen at hun har vurdert å flytte som følge av angrepene fra fuglen. Hun gjentar dette overfor VG.

– Jeg har bodd her i snart syv år uten å oppleve maken. Hva gjør jeg nå, tenkte jeg. Må jeg flytte ut på landet der foreldrene mine bor? Jeg vil jo ikke ha det sånn hver vår, sier Olsen.

Bør ikke fange kråka

Ifølge Roar Solheim trenger ikke innbyggerne i borettslaget bekymre seg for at kråka skal bli en fast plagesvenn i årene fremover.

– Det er umulig å forutsi om kråker vil hekke på samme sted til neste år. Kråker bygger nye reir hvert år, forklarer Solheim.

Han anbefaler å la fugler være i fred i de fleste tilfeller. Han trekker frem eksempelet med «Havnesjefen», knoppsvanen som ble avlivet i Os kommune i 2017, som et unntak:

– Det kan være særtilfeller som med havnekongen i Os, men ofte er det ikke sånne løsninger som gode. Dette er jo ikke en kråke som flyr på folk tilfeldig. Hadde det vært en farlig kråke, hadde det vært en annen sak, sier Solheim til VG.

Har involvert kommunen

VG har flere ganger forsøkt å kontakt Tromsø kommune og viltnemda for en kommentar til saken. Det har ikke lykkes VG å få svar på henvendelsene. Overfor Nordlys uttalte klima- og miljørådgiver i kommunen, Bo Eide, at kommunen har vært for å se etter kråka to ganger.

– Sist uke kom vi ikke nært nok. Men spørsmålet er jo alltid hva man skal gjøre med den. Det er jo midt i et boligstrøk, så vi kan ikke uten videre skyte den,

sier Eide til avisa.