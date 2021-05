UT: Viggo Kristiansen vil om kort tid bli en fri mann. Foto: Fridtjof Nygaard

Rapport om brå overgang til frihet: − Mindre optimal løsning

Både Kriminalomsorgen og to nye rettspsykiatriske sakkyndige mente at Viggo Kristiansen måtte holdes i forvaring av hensyn til samfunnsvernet. Nå sier påtalemyndigheten nei til forlenget forvaring.

Av Christina Quist

To uker før påtalemyndigheten hadde frist for å be om forlengelse av forvaringsdommen mot Viggo Kristiansen (42), varsler de at de vil si nei til dette.

Det betyr at Viggo Kristiansen uansett ville ha vært ferdig sonet i september, om ikke påtalemyndigheten hadde bedt om at han blir løslatt nå.

– Når vi nå har kommet dit nå, hvor vi ikke ber om en forlengelse, så ville han uansett ha sluppet ut ved tidsrammens utløp i september, sier statsadvokat Andreas Schei til VG.

Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i mai 2000.

Forvaring idømmes særlig farlige forbrytere, og betyr at den dømte i praksis kan sitte inne på ubestemt tid, så lenge vernet om samfunnet tilsier det.

Det er skrevet en rekke rapporter hvor sakkyndige har vurdert hvorvidt det er trygt å løslate Viggo Kristiansen. I den ferskeste rapporten, fra mars i år, kommer det frem at en gradvis overgang til livet i frihet vil være det beste.

– En mindre optimal løsning er en brå overgang fra høyrisikofengsel til frihet, heter det i rapporten.

– Ikke nødvendig å holde ham i fengsel

Påtalemyndigheten har frem til nå motsatt seg løslatelse, og begrunner dette med at spørsmålet om forlengelse av forvaring ikke har vært ferdig vurdert.

Dette fordi spørsmålet om løslatelse henger sammen med en vurdering av om forvaringsdommen som Kristiansen soner skal forlenges.

Nå har de derimot landet på at de ikke kommer til å be retten om at forvaringen av Kristiansen skal forlenges.

– Vi vurderer at kriminalomsorgens uttalelse og de sakkyndiges erklæring om Kristiansen ikke i seg selv tilsier at det er nødvendig å holde ham i fengsel, nå som saken er gjenåpnet, sier Schei til VG.

Straffesaken mot Viggo Kristiansen ble gjenåpnet i februar i år, og denne saken er fremdeles ikke avgjort.

Det betyr at skyldspørsmålet ikke er avgjort, og det vil først tidligst til høsten bli avklart om påtalemyndigheten vil be om at Kristiansen frifinnes for Baneheia-drapene eller om det vil avholdes ny rettssak.

Advokat Arvid Sjødin sier til VG at det etter hans oppfatning ikke er noen grunn til å være bekymret for løslatelse.

– Det er mange som har sin oppfatning av hans rolle. Han vil nok vite hvordan og hvor han skal forholde seg for ikke å skape uro rundt dette. Han vet at han en dag vil blir fullstendig renvasket og den dagen kommer ganske snart, vil jeg tro, sier Sjødin.

«Kvalifisert gjentakelsesfare»

I en rapport fra Kriminalomsorgen datert februar i år, konkluderte fengselsmyndighetene med at «gjentakelsesfaren vurderes som reell og kvalifisert» og at en forlengelse av forvaringen til Kristiansen var «nødvendig for å beskytte samfunnet».

De mente at forvaringen måtte forlenges i minst fire år til, for å kunne gjøre 42-åringen klar til et liv utenfor murene.

I rapporten viste de til en rekke hendelsesrapporter som er skrevet på Viggo Kristiansen gjennom hans soning, som stort sett gjaldt ufin, aggressiv eller annen uakseptabel oppførsel.

En av hendelsene førte til domfellelse i Asker og Bærum tingrett i 2009, etter at han i 2008 truet en fengselsbetjent på livet.

Kriminalomsorgens rapport er blant annet basert på drapsdommen, sakkyndig vurdering gjort av en psykologspesialist, en uttalelse fra Ila, risikovurderinger og uttalelser fra friomsorgskontoret.

Det er altså denne rapporten, sammen med de sakkyndige vurderingene, som statsadvokaten i Oslo nå mener ikke holder for å forlenge forvaringen til Kristiansen, av hensynet til samfunnsvernet, etter at saken er gjenåpnet.

– Fornuft med gradvis overgang

I rapporten fra de rettspsykiatriske sakkyndige i mars i år, kommer det frem at de mener at Kristiansen er tungt belastet med risikofaktorer for nye voldshandlinger.

De påpeker at dette er om alle forhold han er dømt for legges til grunn, men de mener likevel at flere av disse faktorene vil være tilstede dersom han skulle frifinnes for Baneheia-drapene.

De skriver i sin rapport at «det finnes mange holdepunkter for at observanden har gjennomgått en positiv utvikling gjennom de siste årene», og peker blant annet på at Kristiansen har gått i terapi.

De påpeker likevel at det er vanskelig konkret å vurdere faren for gjentakelse, fordi Kristiansen har begrenset erfaring med livet utenfor murene og at det først er når Kristiansen møter livet utenfor at det kan sies noe mer konkret om risikoen.

En fornuftig løsning er ifølge de sakkyndige at Kristiansen gradvis får en overgang til livet i frihet, ved å bli overført til et fengsel med lavere sikkerhetsnivå.

De mener likevel at det er sannsynlig at han vil kunne etablere seg ved en brå overgang, men påpeker han da bør få støtte fra hjelpeapparat.