NAZI-REFS: Erna Solberg sier det blir helt feil å sammenligne dagens Rødt med nazismen. Foto: Tore Kristiansen

Erna Solberg irettesetter partifelle etter nazi-uttalelse: − Helt urimelig

Statsminister Erna Solberg (H) sier at partikollega Erlend Larsens sammenligning mellom Rødt og nazismen er «feil og helt urimelig». Men hun vil ikke be Larsen om å beklage uttalelsene sine.

Erlend Larsen i Høyre sammenlignet onsdag partiet Rødt med nazister.

– Rødt er et kommunistparti, og de har så vidt meg bekjent ikke tatt avstand fra kommunismen. Og etter mitt syn er nazister og kommunister i stor grad det samme, sa Larsen til VG.

Larsen forklarte at han regnet både nazisme og kommunisme som grunnleggende antidemokratisk, og som ytterliggående retninger.

– Partier som er mot demokratiet er jeg motstandere av, uansett hva de kaller seg, uttalte Larsen videre.

Utspillet kom i etter at Høyres Peter Frølich tok et oppgjør med det høyreradikale partiet Alliansen, og partilederen Hans Jørgen Lysglimt Johansen.

FRISKUS: Erna Solberg mente at Heikki Holmås var en friskus, da han kalte Frp for et høyrepopulistisk parti. Nå kan det tyde på at hun har fått en egen friskus i rekkene, nemlig Erlend Larsen fra Vestfold. Foto: Privat

– Feil og helt urimelig

I en SMS til VG tar statsminister Erna Solberg avstand fra uttalelsene til Larsen.

– Rødt har en historie bygget på forakt for parlamentarisk demokrati. Partiet må tåle en debatt om at de støttet kommunismens grusomheter, men det blir feil og helt urimelig å trekke paralleller mellom dagens Rødt og nazismen, skriver Solberg.

VG har stilt et oppfølgingsspørsmål til Solberg om Erlend Larsen bør beklage uttalelsene sine. Det vil ikke statsministeren svare på.

– Erna har svart klart og tydelig på hva som er hennes mening om denne debatten og har ingen kommentarer utover det, sier Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter (H) til VG.

Ba om beklagelse i 2013

I 2013 uttalte SVs Heikki Holmås at Frp var naturlig at utlandet oppfattet Fremskrittspartiet som et høyrepopulistisk parti, som Dansk folkeparti og Sverigedemokratene.

Da mente Erna Solberg at Holmås måtte beklage uttalelsene sine.

– Jeg tenker at Heikki burde holdt seg for god for det. Heikki er en liten friskus, men han passer av og til ikke munnen sin for å si det rett ut. Han burde vite mye bedre enn dette.

– Heikki Holmås burde unnskylde seg, uttalte hun til NRK.

Rødt-topp: – Svakt

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson er ikke imponert over at Erna Solberg ikke vil be Erlend Larsen om å beklage uttalelsene sine.

– Det er ganske svakt. Det er en innrømmelse i det hun sier at det Larsen har sagt er feil. Men jeg synes at hun som ofte er debattpoliti i andre sammenhenger, kunne tatt seg bryet med å være debattpoliti her, sier Kristjánsson.

SÅRET: Mímir Kristjánsson, Rødts førstekandidat til Stortinget fra Rogaland. Foto: Berit Roald / NTB

– I 2013 kalte Heikki Holmås Frp for høyrepopulister – og i etterkant ba Erna Solberg ham om å beklage uttalelsene. Hva tenker du om det i lys av uttalelsene fra Erlend Larsen?

– Jeg synes Høyre, og særlig Erna Solberg, opererer med en dobbeltstandard der de legger seg ned og begynner å grine når noen sier noe stygt om dem, mens de kan si hva som helst om sine politiske motstandere. Dette er noe av det styggeste som er sagt i norsk politikk på mange år, men det er ikke sånn at Erna Solberg strømmer til for å be om beklagelse, sier Kristjánsson.

– Ble såret

Rødt-politikeren sier at han ble såret av uttalelsene fra Larsen.

– Jeg ble både veldig provosert og ganske lei meg. Det er ikke så ofte jeg blir såret av ting i politikken, men dette er på den lista.

– Jeg forstår ikke hvordan man kan forvente å ha et fungerende politisk samkvem og uenighetsfellesskap om man skal kalle de menneskene man sitter på Stortinget med for nazister, sier Kristjánsson.

– Angrer ikke

Høyres Erlend Larsen sier til VG at han opplever stor støtte internt i Høyre for sin sammenlikning av nazister og Rødt. Han svarer følgende på at han blir irettesatt av statsministeren.

– Det synes jeg er helt greit. Jeg aksepterer at vi har litt ulike innganger på dette.

– Opplever du at folk flest i Høyre er mest enig med deg eller med Erna Solberg?

– Jeg opplever at de som er over 50 år er enig med meg, mens de som er under 50 år ikke har den samme forståelsen.

– Erna Solberg er 60 år?

– Jepp. Men like fullt: Dette var en grov, skjematisk inndeling. Mange under 50 år har også uttrykt støtte. Internt i Høyre opplever jeg stor støtte, sier Larsen.

– STOR STØTTE: Erlend Larsen forteller til VG at han har fått stor støtte internt i Høyre for sine kontroversielle uttalelser om Rødt og nazismen. Det til tross for at både justispolitisk talsperson Peter Frølich og statsminister Erna Solberg har tatt avstand fra uttalelsene. Foto: Privat

– Hvilke tilbakemeldinger har du fått på uttalelsene dine?

– Jeg har fått hele registeret fra dem som er i Rødt og som naturlig nok ble fornærmet – til de som mente det var på tide at en stortingsrepresentant sa det jeg sa. Det har vært flest av de siste.

– Så du angrer ikke?

– Overhodet ikke. Dersom ikke vi som representerer et demokratisk parti skal stå imot ytterliggående partier, hvem skal da gjøre det, spør Larsen.