SER GROPEN FOR FØRSTE GANG: Utvalget som gransker kvikkleireskredet i Gjerdrum. Foto: Tore Kristiansen, VG

Granskernes første møte med skredgropen: − Føler et sterkt ansvar

ASK, GJERDRUM (VG) Om fire måneder skal de gi Norge svar på hva som forårsaket skredkatastrofen. Ekspertgruppen har allerede begynt å borre i noen hypoteser.

Publisert: Nå nettopp

– Det gjør inntrykk når du ser et par barneski, sier utvalgets leder Inge Ryan.

Siden februar har han og de andre medlemmene gravd seg ned i byggesaksdokumenter og geotekniske rapporter. De har snakket med mennesker som overlevde skredet, og aktører som har hatt en rolle i utbyggingen av området.







Møtene har på grunn av pandemien blitt holdt digitalt over Teams.

I dag tirsdag – snart fem måneder etter katastrofen – fikk de for første gang se skredområdet på nært hold.

– Det gir oss bedre forutsetninger. I tillegg betyr det mye å møtes fysisk. Teams-møtene har ikke hemmet arbeidet vesentlig, men litt, sier Ryan.

Ti mennesker mistet livet da én million kubikkmeter jordmasse raste ut ved tettstedet Ask på Gjerdrum, 30. desember i fjor.

Opprydningsarbeidet pågår fremdeles. Anleggsmaskiner flytter hauger med bygningsmateriale og rester fra folks liv over i containere.

Dette er utvalgsmedlemmene Inge Ryan, Levanger (leder)

Annegrete Bruvoll, partner i Menon Economics, Oslo

Ketil Matvik Foldal, beredskapssjef i Lillestrøm kommune, Lillestrøm

Gunnar Ove Hæreid, assisterende statsforvalter i Vestland fylke, Sogndal

Tone Merete Muthanna, professor i bygg- og miljøteknikk (NTNU), Trondheim

Steinar Nordal, professor i geoteknikk (NTNU), Trondheim

Hanne Bratlie Ottesen, senioringeniør i Statens vegvesen, Nordre Follo

Inger-Lise Solberg, forsker (PhD) ved NGU, Trondheim Vis mer

Ekspertgruppens oppdrag er todelt.

Innen 30. september skal de svare på hvordan det største kvikkleireskredet i nyere tid kunne skje. Før 31. januar 2022 skal de ha levert en samlet utredning, med en vurdering av tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i Norge.

– Begynt å borre mer i to-tre hypoteser

Utvalget har blant annet forsøke å finne ut av om utbyggingen av området, som startet for fullt på 2000-tallet, har blitt gjort etter boken.

Ryan forteller at de har kommet godt i gang.

– Vi har laget et hypotesenotat og begynt å borre mer i to-tre hypoteser.

UTVALGSLEDER: Tidligere fylkesmann og stortingsrepresentant, Inge Ryan. Foto: Tore Kristiansen, VG

Utvalgslederen holder kortene tett til brystet når han får spørsmål om hva de tror kan ha skjedd, men han er overbevist om at de vil overholde fristen.

– Vi føler et sterkt ansvar for å gi folk et svar. Det er en nasjonal katastrofe man ser her. Derfor er det så viktig å finne årsaken, og i neste omgang svare på hva myndighetene kan gjøre for å forhindre at noe sånt skjer i fremtiden. Ti liv har gått tapt, mange er traumatiserte og fortvilet over det som har skjedd, men det er viktig å tenke fremover.

Også politiet jobber med å etterforske skredårsaken. Etterforskningen ledes av øko- og miljøteamet i Øst politidistrikt.

I en undersøkelsessak er målet å avdekke en årsak til en hendelse og klarlegge årsaksforhold. En slik gransking er ikke rettet spesifikt mot noen, og det er derfor ikke snakk om at enkeltpersoner er siktet av politiet.

– Politiet gjør sin jobb. Vi driver ikke med etterforskning, men det er såpass travelt at vi prøver å samkjøre oss med dem om hva de har funnet ut og hentet ut av dokumenter, sier Ryan.

