UTEN SVAR: Moren til den avdøde pasienten sitter igjen med mange spørsmål etter at datteren fortalte at hun ble utsatt for seksuell utnyttelse av en psykiater. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Psykiater fikk anklager fra tre pasienter: Helsetilsynet la bort varsel

Psykiateren hadde tre varsler mot seg, men bare to ble undersøkt av Helsetilsynet. I dag er psykiateren overlege på et norsk sykehus, mens moren til den avdøde pasienten sitter igjen uten svar.

Publisert: Nå nettopp

Lørdag fortalte VG historien om Charlotte Thoresen, som i 2008 varslet om at hun ble utsatt for overgrep av en psykiater.

I årene som fulgte fikk psykiateren to nye anklager mot seg.

Det tredje varselet kom fra en mor som fortalte at psykiateren hadde utnyttet datteren hennes seksuelt.

Datteren døde i 2012, etter lengre tids sykdom.

Først året etter dødsfallet meldte moren fra til Fylkeslegen i Vestfold.

Hun husker hendelsesforløpet slik:

– Datteren min fortalte at hun hadde fått en hemmelig kjæreste som var overlege, men at hun ikke kunne si hvem det var. Hun hadde diagnoser som gjorde at hun kunne fantasere veldig mye. I begynnelsen trodde jeg ikke noe på det, sa moren til VG lørdag.

– Så sa hun navnet hans. Etter hvert skjønte jeg at det var noe der, men jeg måtte love datteren min at jeg ikke skulle si noe.

I dag angrer moren på at hun ikke meldte fra tidligere. Hun følte seg bundet av løftet til datteren, forklarer hun.

DØDE: Datteren til moren som varslet døde i 2012. I dag angrer moren på at hun ikke gjorde mer da datteren var i live. Foto: Hanna Kristin Hjardar

La bort saken

Etter varselet fra moren i 2013, bestemte Helsetilsynet seg for å behandle anklagene fra de tre pasientene samlet.

Men da konklusjonen kom, hadde etaten lagt bort saken om den siste pasienten.

Årsaken var at det var «vanskelig å sannsynliggjøre» påstandene, ifølge et vedtak VG har fått tilgang på.

– Hva tenker dere om at det kommer en overgrepsanklage mot en psykiater som allerede har to klager mot seg, og at den ikke blir undersøkt av dere?

– Den har vi ikke gått nærmere inn på, fordi vi fant ikke grunnlag for det. Det står det også i vedtaket, det var vanskelig å sannsynliggjøre pasientens påstander, sier fagsjef i Helsetilsynet Toril Sagen.

les også Psykiater hadde sex med datteren: Foreldrene krever lovendring

– Ikke tilstrekkelige holdepunkter

– Vi undersøkte saken og fulgte vanlige saksbehandlingsrutiner, og fikk en uttalelse fra legen. Men når uttalelser og annen dokumentasjon i saken skulle oppsummeres, var det ikke tilstrekkelige holdepunkter for å saksbehandle videre.

Vurderingstemaet var om vilkårene for å frata psykiaterens autorisasjon var oppfylt, forteller Sagen.

Psykiateren mistet autorisasjonen i 2013, som følge oppførselen mot pasient én og to.

– Om det hadde vært mulig å ta stilling til påstandene fra pasient tre, ville utfallet av tilsynssaken uansett bli det samme. Vi kunne ikke gitt noen strengere reaksjon, sier Sagen.

– Ble saken lagt bort fordi pasienten var død?

– Saken mot legen kunne avgjøres uavhengig av klagen fra pasient tre. Hennes klage var ikke en del av beslutningsgrunnlaget fordi det ikke var mulig for Helsetilsynet å ta stilling til innholdet i klagen, sier Sagen.

– Hvordan tror du det oppleves for pårørende, i en sak som for henne er så alvorlig?

– Vi har stor forståelse for at de pårørende ønsker svar på om deres datter har vært utsatt for overgrep. Hadde vi hatt grunnlag for å vurdere hennes klage, så hadde vi gjort det, sier Sagen.

les også Helsetilsynet: Derfor får behandlerne ny autorisasjon

Helsetilsynet: Skikket til å være lege

Etter først å ha mistet retten til å praktisere som lege, fikk mannen ny autorisasjon i 2015. I dag er psykiateren ansatt som overlege ved Sykehuset i Vestfold.

– Er pasientsikkerheten ivaretatt i denne saken?

– Vi kan aldri gi noen garanti. Det vi nå har vurdert, er at han er skikket til å være lege. Og at risikoen for at lignende skal skje igjen er såpass redusert at det er forsvarlig at han kan få en vanlig autorisasjon, sier Sagen.

Heller ikke administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal, vet hva som ble gjort for å undersøke påstandene fra moren til den tredje pasienten.

Kinserdal har tidligere uttalt til VG at det er satt inn tiltak rundt psykiateren:

– Han skulle ikke være alene med pasienter og fikk jevnlig oppfølging fra leder. Sakens karakter har gjort at disse tiltakene er opprettholdt den dag i dag, sier direktøren.

les også Psykiater hadde sex med datteren: Foreldrene krever lovendring

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Psykiateren avviser anklagene

Psykiateren har tidligere forklart seg om de tre varslene i VG. Han benekter at det moren til pasient tre sier, stemmer.

Han sier at kvinnen var innlagt på langtidspsykiatrisk avdeling der han jobbet:

«Hun hadde en alvorlig psykisk lidelse i tillegg til en alvorlig somatisk lidelse. Pasienten anga forestillinger om at hun var gravid og at det var jeg som var barnefaren», skriver han til VG.

«Dette var humoristisk oppfattet blant de personale som kjente pasienten. Det var en åpenbar psykotisk vrangforestilling og aldri oppfattet å ha injurierende verdi. Hun anga aldri, som jeg hørte, at graviditeten var forårsaket av seksuell aktivitet.»

VG har det siste året undersøkt sakene til alle psykologer og psykiatere som har fått såkalte administrative reaksjoner av Statens helsetilsyn i perioden 2005–2020.

Minst 42 psykologer og psykiatere er de siste 15 årene blitt tatt for å ha krysset grensen seksuelt med sine pasienter.

VG avslørte lørdag at minst ti av disse har fått ny autorisasjon. Psykiateren som omtales i denne saken er en av disse.

I 2011 ble han dømt i tingretten for å ha misbrukt stillingen sin for å skaffe seg seksuell omgang med Charlotte Thoresen.

FORTELLER: Foreldrene til Charlotte Thoresen, Svein og Elisabeth fortalte sin historie i lørdagens VG. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Frikjent da offer døde

Da Thoresen døde senere samme år, ble psykiateren frifunnet fordi påtalemyndigheten mente det ikke lenger var mulig å føre tilstrekkelige beviser i lagmannsretten.

Ett av kriteriene for å få ny autorisasjon er å ha tilbud om jobb.

Det var Sykehuset i Vestfold som ga psykiateren jobbtilbud da han sto uten autorisasjon i 2015.

I etterpåklokskapens lys erkjenner direktør Stein Kinserdal at det alltid er noe man kunne ha gjort annerledes i slike saker.

Dilemmaet er om handlinger som ligger langt tilbake i tid, skal føre til livstidsutestengelse fra yrket når Helsetilsynet har gitt ny autorisasjon, mener direktøren.

– Når vi da setter inn tiltak for å unngå at det skal skje i fremtiden, og når den ligger så langt tilbake som den gjør, så må vi forholde oss til at tiltakene fungerer her og nå, sier han.

Helsetilsynet står inne for vurderingen om å gi psykiateren ny autorisasjon.

– Han er vurdert å være skikket til å få ny autorisasjon som lege, sier fagsjef i Helsetilsynet, Toril Sagen.