Havvindstrategi: 5 mill.

Karbonfangst- og lagring, utrednings/utviklingsmidler Bergen, Trondheim, Stavanger: 10 mill.

Prosess21, oppfølging av arbeid med nullutslipp i prosessindustri: 5 mill.

Anlegg for industriell gjenvinning av tre, en søknadsbasert ordning for sirkulær industri: 15 mill.

Mineralundersøkelser: 10 mill.

Grønn flåtefornyelse i maritim næring: 50 mill.

Industripilot 4.0 – kompetanseprosjekter i industrien: 10 mill.

Skaleringsprogram Investinor: 87,5 mill. Innovasjon Norge. Tilgjengeliggjøring og forenkling: 10 mill.

Verdiskapingsprogram for fiskeindustrien: 16,5 mill.

1 milliard kroner til hydrogensatsing knyttet til Statkraft. Målet er å styrke Statkrafts muligheter for en industriell hydrogensatsing. Midlene gir større finansielle muskler til å etablere et sterkt kompetansemiljø, og en nasjonal grunninfrastruktur for produksjon og distribusjon av hydrogen.

Med satsinger og kapitaltilførsel til Statkraft blir totalsum her over 1,2 milliarder

Kilde: Ap