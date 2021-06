GEIR & GEIR SNUR: Geir Adelsten Iversen, her sammen med Geir Pollestad, opplyser om at Senterpartiets sentralstyre snur i spørsmål om fiskekvotefordeling. De vil vedta en innskjerping mot trålerne. Foto: Terje Pedersen / NTB

Senterpartiet snur i fiskestrid etter kritikk

Landsstyret i Senterpartiet snur i fiskestriden i aller siste time. Nå sier de likevel nei til Møre og Romsdal Sp som vil bevare dagens kvotestruktur, og vil ha en innskjerping mot trålerne.

Fylkesleder Geir Adelsten Iversen i Troms og Finnmark Sp sier til VG at partiet har snudd i den betente fiskestriden før helgens landsmøte.

Opprinnelig innstilte sentralstyret på at landsmøtet burde vedta et forslag fra Møre og Romsdal Sp om å bevare dagens fordeling av fiskekvoter mellom store fartøyer og kystflåten.

Den lokale Sp-toppen Vegard Bangsund raste og sa at han vurderte å melde seg ut dersom forslaget fikk flertall. Sent onsdag kveld ble forslaget behandlet på nytt i landsstyret og torsdag morgen ble det klart at sentralstyret snur i saken ved å forkaste forslaget fra Møre og Romsdal, og heller vedta et nytt forslag.

– Vi snudde det i morges etter mye press, erkjenner Iversen.

– Var det et arbeidsuhell?

– Ja, det var et arbeidsuhell. Jeg var ikke på møtet der dette ble bestemt. Men snur vi.

Innskjerping for trålerne

Den nye teksten lyder:

«La fordelingen av kvoter mellom fartøygruppene i hovedsak ligge fast, men vurdere blant annet å refordele kvoter fra den delen av trålflåten som er omfattet av pliktsystemet, dersom formålet med pliktsystemet ikke oppfylles, samt styrke virkemidlene for rekruttering av unge til fiskerinæringen, for eksempel gjennom rekrutteringskvoter.»

– Vi har nå bestemt at vi vil avvise Møre og Romsdals forslag. Isteden går vi i retning av at man kan ta kvoter fra trålere som ikke leverer som de skal til land og gir disse kvotene til kystflåten, sier Geir Iversen til VG. Han er første vara til sentralstyret, og følgelig møtende når sentralstyret treffes.

Snudde etter press

Han understreker at heller ikke fylkesordfører i Troms og Finnmark, Ivar B. Prestbakmo var til stede på møtet da det opprinnelige forslaget fra Møre og Romsdal ble foreslått vedtatt.

Han håper det nye forslaget kan forene både Møre og Romsdal og kysten i nord:

– Jeg har forståelse for de reaksjonene som kom, og at en del ble sinte. Vi har jobbet for en fiskeripolitikk som kan gi utvikling i Finnmark. Og han Vegard er opptatt av fart og folk til fiskeriene, da må vi åpne for det. Og leverer ikke trålerne fisk til kystsamfunnene, så vil vi overføre kvotene deres til kystflåten.

FORNØYD: Vegard Bangsund i Finnmark Sp er glad for at partiet lyttet til kritikken internt. Foto: Privat

Fornøyd med endring

Vegard Bangsund (Sp), som truet med utmelding, er fornøyd med snuoperasjonen.

– Jeg tenker dette er en mye bedre formulering, selv om jeg gjerne skulle sett at man gikk enda lengre. Men jeg er glad for at man har lyttet, og dette gir en åpning for å gjøre noe med dagens kvotesystem.

Han står fast på kritikken om at forslaget fra Møre og Romsdal ville vært undergangen for Senterpartiet i nord.

– Helt seriøst: hadde det andre forslaget blitt vedtatt, så hadde valget vært tapt i nord, og medlemmene hadde rent ut.