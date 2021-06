HJEMME: Norske studenter som planlegger studier i utlandet vil i høst få støtte fra Lånekassen selv om de må starte semesteret hjemme i Norge. Foto: Illustrasjonsfoto / Berit Keilen

Viderefører unntak for utenlandsstudenter

Regjeringen har bestemt å videreføre unntaket fra regelen som sier at utenlandsstudenter må oppholde seg i studielandet for å få støtte fra Lånekassen.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Smittetrykk og innreiserestriksjoner kan skape problemer når studenter skal ut av Norge for å studere i høst. Spredningen av coronaviruset er fortsatt alvorlig enkelte steder, viser VGs oversikt.

Studenter som tar hele utdanningen eller er på utveksling i utlandet er påvirket, og kan måtte starte studieåret i Norge.

– For å fjerne den økonomiske usikkerheten, betrygger vi nå alle utenlandsstudenter med at de kan få lån og stipend til høsten selv om de ikke kan starte studiene fysisk på lærestedet med en gang, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til VG.

Utbetalt som normalt

Lånekassen krever vanligvis at studentene er fysisk på studiestedet i utlandet for at de skal ha rett til støtte.

Unntaket betyr at studenter som tar utdanning høsten 2021 ikke trenger å tenke over om de får godkjent lån og stipend av Lånekassen hvis de blir forhindret i å dra ut av Norge.

Studentene vil få pengene utbetalt som normalt selv om de må oppholde seg hjemme, melder Kunnskapsdepartementet.

SIKKERHET: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier at unntaket fjerne den økonomiske usikkerheten for utenlandsstudenter. Foto: Hanna Thevik

– Selv om vaksineringen går raskt her hjemme og studentene prioriteres, så er det fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan studier i utlandet til høsten kan gjennomføres fordi det avhenger av innreiseregler og dokumentasjon på vaksine i andre land. Derfor viderefører vi unntaket fra regelverket slik at de får studiestøtte uansett, sier Asheim.

Det har vært unntak fra regelen det siste året.

– I «grevens tid»

ANSA, som organiserer norske studenter i utlandet, er fornøyde med at unntaket er på plass for høstens studenter.

– Vi vet at flertallet av studentene har lyst til å reise til studielandet sitt, men at en del ikke har anledning. Dette er et kjempeviktig tiltak for at studentene kan få fullføre studiene sine selv om de ikke kan reise ut av Norge, sier ANSA-president Morgan Alangeh til VG.

Våren 2021 er det 14.212 studenter som får støtte gjennom Lånekassen for en hel grad i utlandet. 886 som får støtte for utveksling. Tallene inkluderer også de som tar videregående utdanning i utlandet, melder Kunnskapsdepartementet.

Alangeh forteller at forlengingen kommer akkurat før første studiestart i utlandet.

FORNØYD: ANSA-president Morgan Alangeh sier til VG at det er «kjempefint» at unntaket er kommet på plass. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Vi vet at dette komme til å gjelde studenter i Australia hvor mange nordmenn studerer. De har studiestart i juli, så for dem kommer dette i «grevens tid», sier han.

Han forteller at situasjonen nå har bedret seg for de fleste utenlandsstudentene, sammenlignet med situasjonen i 2020 og starten av 2021.

– Det håper vi vedvarer. For noen er det ennå usikkert når de får reist ut for å studere.

Noen ble igjen

Tidligere i vår snakket VG med norske studenter i Australia og USA. De fortalte om en langt friere hverdag enn det studenter i Norge har.

Enkelte norske studenter valgte å ikke reise hjem til Norge under pandemien. Flere fryktet de ikke ville slippe inn igjen i studielandet.

– Jeg er veldig glad for at jeg ble igjen i Sydney, sa student Thea Lundal (22) til VG da.