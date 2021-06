SENTRUM: Politiet har sperret av et område på Stortorvet i Fredrikstad mandag. Foto: VG-tipser

Død mann funnet på torg i Fredrikstad

FREDRIKSTAD/OSLO (VG) En ung mann ble funnet død i Fredrikstad sentrum mandag morgen. Politiet kaller dødsfallet mistenkelig.

Nederst på Stortorvet i Fredrikstad står det parkert to politibiler, og det er i satt opp et telt utenfor en asiatisk restaurant. Det er krimteknikere på stedet som undersøker den avdøde.

Politiet opplyser til Fredriksstad Blad at det er en ung mann som er død.

– Vi har identifisert avdøde, sier politiadvokat Tea Sletto Øverseth til VG ved 11-tiden.

Hun opplyser at politiet nå oppretter straffesak etter funnet, at krimteknikere sikrer stedet og at den avdøde vil bli obdusert.

– Mistenker dere noe kriminelt?

– Dødsårsaken er per nå uklar, men krimteknisk har ikke gjort urovekkende funn på avdøde, sier Øverseth.

Hun legger til:

– Saken er fremdeles under etterforsking, både teknisk og taktisk – saken er i en tidlig fase.

Privat Foto: POLTIADVOKAT: Tea Sletto Øverseth i Øst politidistrikt.

Politiet ønsker ikke å kommentere om avdøde var kjent for dem fra før.

– Kan du si noe om hvor personen var hjemmehørende?

– Nei, det ønsker jeg ikke kommentere, men det er gjort funn av ham i Fredrikstad sentrum.

Politiet har ikke informasjon om når siste observasjon av mannen er gjort. De ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, av hensyn til etterforskingen, sier Øverseth.

Operasjonsleder Atle Vesttorp sa mandag morgen til VG at politiet fikk meldingen om dødsfallet 07.30 fra en forbipasserende.

FUNNSTED: Her ble den avdøde mannen funnet tidlig mandag morgen. Foto: Marie Golimo Kingsrød, VG

Operasjonslederen sa ved 09-tiden at politiet blant annet jobbet med taktiske undersøkelser, der de prøver å innhente videokameraovervåking og eventuelle vitner.

Til Fredriksstad Blad sa krimsjef Geir Willadsen at de «anser dødsfallet som mistenkelig». Han presiserte at det er helt rutinemessig å gjøre når man ikke vet dødsårsaken.